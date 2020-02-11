Зеленский пообещал Эрдогану выдать Турции противников его режима

«Мы рассмотрели вопросы безопасности и борьбы с террористической организацией FETÖ (тур. Fethullahçı Terör Örgütü, то есть «Фетуллачистская террористическая организация». - Авт.). Мы договорились и увидели, что полностью совпадают наши мнения о необходимости этого», - заявил президент Турции Эрдоган на совместном брифинге с Зеленским в Киеве

Президент Украины подтвердил наличие таких договоренностей: «Мы сегодня действительно с господином президентом (Эрдоганом. — Авт.) выделили длительное время, говорили на эту тему очень детально. Я знаю, что это уже было на повестке дня между Украиной и Турцией. Много лет не решалось. Сегодня я получил детальные <…> факты от президента Эрдогана, скажу вам, даже разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал нашему руководителю Службы безопасности Украины, который должен этим вопросом заниматься».

Требования Анкары к Киеву об усилении борьбы с последователями Фетуллы Гюлена звучат уже не первый год. Знамя протеста: почему Гюлен остается главной угрозой для Эрдогана © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы благодарны властям Украины за положительную реакцию на требования Анкары об экстрадиции и временном аресте сторонников Гюлена. Ожидаем от украинских парламентариев поддержки по вопросу закрытия школ и структур террористического течения», — заявил 26 января 2018 года председатель комитета по национальной обороне Великого национального собрания Турции Юсуф Беязыт на прошедшей в Киеве встрече с председателем парламентской группы дружбы Украины и Турции в Верховной Раде Украины Борисом Тарасюком, народным депутатом фракции «Батькивщины» и бывшим министром иностранных дел Украины.

После этого, хотя и не сразу, наступили некоторые подвижки. Судя по всему, способствовали этому визиты Петра Порошенко и его окружения в Стамбул начиная с апреля 2018 года.

15 июля 2018 года официозное турецкое информагентство Anadolu сообщило: «Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) доставили в воскресенье (15 июля. — Авт.) из Украины еще одного из функционеров террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) Юсуфа Инана, считавшегося «экспертом преступной организации по СМИ». Юсуф Инан создал большое число интернет-сайтов, а также страниц в социальных сетях, посредством которых пытался манипулировать общественным мнением в Турции… Юсуф Инан доставлен в Турцию в воскресенье во второй половине дня».

В свою очередь, работавшие ранее в Турции крымскотатарский журналист Осман Пашаев написал 16 июля в Facebook, что «спецслужбы Турции в прошлый четверг (12 июля. — Авт.) из Украины вывезли журналиста Юсуфа Инана». Эту же дату подтвердила 17 июля изданию «Страна» жена задержанного: «Из Киева 12 июля приехали сотрудники СБУ, арестовали его на основании того, что у них якобы был запрос от турецкой полиции на Юсуфа… Юсуфа сначала вывезли в Киев, затем привезли обратно и закрыли в СИЗО Николаева. И уже 15 числа состоялся суд, который вынес решение об экстрадиции Юсуфа в Турцию. У нас по законам Украины оставалось еще пять суток, чтобы подать на апелляцию. Но дождаться апелляции мы не успели — внезапно мы узнали, что Юсуфа из Николаевского СИЗО тайком вывезли в Турцию».

Только 18 июля 2018 года Генеральная прокуратура Украины официально подтвердила факт выдачи Инана, а 19 июля кратко сообщила по этому поводу следующее: «В октябре прошлого года Минюст Турции прислал официальный запрос на выдачу Юсуфа Инана. В июле этого года запрос удовлетворили, и передали Инана турецким властям». И все.

Некоторые детали сообщили 19 июля Радио «Свобода» в Национальной полиции города Николаева, где проживал турецкий журналист: «В Николаеве проводили операцию сотрудники киевского СБУ. У нас был вызов на 102. Наши полицейские приехали, проверили, что это действительно сотрудники Службы безопасности Украины, действуют в рамках действующего законодательства, в них есть все документы. Они задержали гражданина Турции. Потом у нас нет полномочий узнавать, куда они его повезли, что они делали».

В той же публикации Anadolu есть выразительная оговорка: «Сотрудники MİT ранее уже проводили успешные операции по задержанию сторонников Гюлена за рубежом… 12 июля опять же из Украины, а также из Азербайджана в Стамбул были доставлены два пособника Гюлена — Салих Зеки Йигит и Иса Оздемир».

Что касается схваченного в Одессе турецкими спецслужбами Салиха Зеки Йигита, Турция считает его главой движения фетулачистов в провинции Мерсин, также заведовавшим его финансовыми потоками.

«Как стало известно нашему изданию из источников в дипломатических кругах, выдача турецких оппозиционеров стала возможной благодаря личным договоренностям Порошенко и Эрдогана, — писало тогда издание «Страна». — Турецкая разведка вывезла их частным самолетом в Стамбул».

Есть информация, что список видных сторонников Гюлена на Украине, которых хочет получить Турция, этими фамилиями отнюдь не исчерпывается.

Что касается гюленовских школ на Украине, 21 сентября 2019 года на полях форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) бывший министр по делам ЕС и главный переговорщик Турции Эгемен Багиш так обрисовал ситуацию украинскому интернет-изданию «Апостроф»: «Украина должна быть чувствительной и к турецким проблемам. Например, в нашей борьбе с гюленистами Украина должна охотнее идти на сотрудничество. Потому что эти террористы имеют три школы в Украине, которые до сих пор работают. И мы надеемся, что президент Зеленский и его команда закроют эти школы. Мы должны теснее сотрудничать в борьбе с терроризмом, потому что Рабочая партия Курдистана, гюленисты, ИГИЛ* и «Аль-Каида»* угрожают не только Турции, но и Украине, а также западным странам… Мы должны относиться к терроризму не как к атаке на соседей, а как к атаке на цивилизацию».

Не очень понятно, почему речь идет о трех школах, так как обычно к гюленовским относят Международные школы «Меридиан», одна из которых действует в Киеве, а другая в Одессе. Возможно, Багиш считал третьей школу-интернат для одаренных детей, действовавшую с 1995 года в крымском селе Танковое под Бахчисараем.

Официально это было республиканское общеобразовательное заведение, по факту — турецкое, так как стамбульская компания Çağ Öğretim İşletmeleri A.Ş. (открывавшая аналогичные гюленовские школы в России и других странах), участвуя в финансировании строительства школы, сама подбирала учеников благодаря работе с вступительными тестами и присылала в школу своих преподавателей. Правда, Украина не контролирует Крым с 2014 года, и с 2014 же года турецкие преподаватели покинули данное учебное заведение, так как в России гюленовские школы запрещены с 2007 года.

* Организации запрещены Верховным судом РФ