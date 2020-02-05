Личное письмо Трампа Лукашенко: купи независимость за кредиты МВФ

Есть информация, что в ходе визита в Минск госсекретарь США Майкл Помпео обещал Александру Лукашенко помочь не только с поставками нефти, но и обеспечить быстрый транзит Белоруссии в евроатлантические структуры

Итогом первого с 1993 года визита главы Государственного департамента США в Минск (сразу же после избрания в 1994-м президентом Александра Лукашенко такие визиты десятилетиями были невозможны) станет не только возвращение американского посла в Белоруссию, опять-таки впервые за много лет (последний посол Штатов в Минске, Карен Стюарт, покинула Белоруссию 12 марта 2008 года «по настоянию белорусской стороны»), но, как сообщают инсайдеры, и некоторые более важные перемены.

Первым информацию об этом 2 февраля опубликовал белорусский Telegram-канал «Беларуский инсайдер»: «Госсекретарь США Помпео передал президенту Беларуси Александру Лукашенко личное письмо от Дональда Трампа. Там содержится ряд революционных идей, сопоставимых по резонансу с «Большой сделкой» Израиля и Палестины».

По своему содержанию «Беларуский инсайдер» — достаточно лоялистский к Лукашенко Telegram-канал. Многие его связывают с политологом Александром Шпаковским, регулярно приглашаемым на государственное телевидение Белоруссии. Основанием для этого стало то, что в прошлом году этот Telegram-канал стал уж очень восхвалять сего политолога: «Александр Шпаковский стал самым влиятельным советником Президента Беларуси Александра Лукашенко. Ему удалось осуществить спецоперацию по вычислению и нейтрализации пророссийских сетей влияния в республике. Серьезной удачей стало использование «в темную» пророссийских телеграм-каналов для решения своих задач. Можно констатировать: битва в Telegram вчистую выиграна белорусской стороной. В данный момент Александр Шпаковский является неформальным куратором проекта «Минский диалог», который является главным элементом «мягкой силы» Беларуси».

Вечером того же дня информацию о пресловутом письме Трампа и его содержании сообщил белорусский Telegram-канал «Трыкатаж», уже оппозиционный властям: «Источник в МИД РБ: в письме Трампа, переданном президенту Лукашенко госсекретарем Помпео, содержится идея «большой восточноевропейской сделки» — геополитического объединения прибалтийских республик, Беларуси, Украины и, возможно, Польши в единое союзное государство — конфедерацию, с его одновременным участием в ЕС, НАТО и ЕАЭС».

«Трыкатаж» назвал этот геополитический проект «Великим княжеством Литовским 2.0», хотя, если в него войдет и Польша, его стоило бы назвать новой Речью Посполитой.

Часом раньше свою информацию представил популярный российский Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ»: «Госсекретарь США Помпео передал президенту Александру Лукашенко личное письмо от Дональда Трампа. В нем содержится ряд предложений, сопоставимых по резонансу с «Большой сделкой» Израиля и Палестины. Для защиты суверенитета Беларуси США предлагают вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трёх лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и кредитную линию на 25 млрд. долл. При этом Беларуси обещано «сохранение суверенности», поддержка на международном уровне с одновременным снижением участия Минска в проекте Союзного государства, ЕАЭС».

Понятно, что официальных подтверждений наличия этого письма и его содержания не будет. На то оно и личное и секретное.

Насколько реалистично выглядит озвученный план?

Что касается кредитной линии в 25 млрд долл., которую якобы готовы предоставить Минску, можно вспомнить, что Международный валютный фонд (МВФ) в апреле 2014 года одобрил Украине рассчитанный на два года стабилизационный кредит в размере 17,1 млрд долл. Опять же, неизвестно, на сколько лет растянут выделение тех же 25 млрд долл. Так или иначе, это не какие-то заоблачные нереалистичные цифры.

О развороте в сторону НАТО уже свидетельствуют многочисленные недвусмысленные заявления Лукашенко и Министерства обороны Республики Беларусь, сделанные в декабре 2019 года.

Насколько интересно Трампу присоединение Белоруссии к Евросоюзу (конкурирующей с Штатами мощной геополитической структуре), вопрос. Разве что на этих условиях МВФ согласится на масштабное кредитование, и Западная Европа включится в процесс.

Создание блока восточноевропейских государств вокруг Украины и Польши, притом что Варшава претендует сейчас на особое партнерство с США (предлагая оплатить 1,5—2 млрд долл. расходов на создание военной базы Форт-Трамп) и становится важным элементом в маршруте поставки в Европу американского сжиженного газа, выглядит гораздо более интересным.