В первых числах февраля были опубликованы данные нового опроса популярности украинских политиков и партий. Опрос показал, что президенту доверяют уже меньше половины украинцев. Исследование проводили Центр социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Ярёменко

По данным социологов, президенту Украины Владимиру Зеленскому совсем не доверяют 20,5% опрошенных, скорее не доверяют — 18,8%. Еще 28,7% респондентов скорее доверяют, а 20,7% — полностью доверяют Зеленскому. 11,3% опрошенных затруднились с ответом.

Таким образом, в целом президенту не доверяют 39,3% граждан, а доверяют всего на 10% больше: 49,4%. Рейтинг президента впервые опустился ниже отметки в 50%.

Еще в конце декабря, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», президенту доверяли 67%, а о недоверии заявляли только 25%. В сентябре же позитивное отношение к президенту высказывали 72% опрошенных украинцев.

Допелся. Почему фронтмен «Океана Эльзы» Вакарчук, став депутатом, потерял доверие украинцев © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Респондентам также был задан вопрос: "Если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию Вы проголосуете?". В парламент, по результатам опроса, попали бы только 4 партии: "Слуга народа" — 39,1%, "Оппозиционная платформа — за жизнь" — 14,5%, "ВО"Батькивщина" — 10,8%, "Европейская солидарность" — 10,6%.

Опрос также показал, что Верховной Раде не доверяют 68,5%, премьер-министру Алексею Гончаруку — 65,5%, Кабмину — 68,3%. Рейтинг доверия к премьеру Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Зеленского в финансовых вопросах. 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования этих аудиозаписей.

В январе отношение украинцев к министрам резко ухудшилось и после публикации данных об их космических зарплатах на фоне жалоб министров, требовавших больше денег. По данным социологов, подавляющее большинство украинцев (88,7%) считают несправедливыми высокие зарплаты и премии министров и топ-чиновников госпредприятий.

Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы - пора определиться. Зеленский в Польше © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский недавно в интервью на телеканале NewsOne утверждал, что Зеленский сам делает шаги, которые ведут к падению его популярности.

«Говорят: вот, каналы Медведчука гробят рейтинг Зеленского. Не каналы гробят его рейтинг, гробит сам Владимир Александрович», — говорил Погребинский.

По его словам, к падению рейтинга ведет то, что Зеленский проталкивает непопулярные в народе решения, например, о введении рынка земли. При этом, как подчеркивает политолог, Зеленский сам выгоды от таких действий не получает, но врагов наживает.

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко прогнозирует, что принятие земельной реформы во втором чтении приведёт к тому, что депутатов будут попросту бить.

«Я думаю, что будет всё: митинги, опять какие-то провокации, будут бить депутатов, скорее всего», — сказал Корниенко.

Наибольшей поддержкой Зеленский пользовался на юге и востоке Украины, то есть в русскоязычных регионах страны. Тем не менее политика украинизации при Зеленском не претерпела изменений, и уже в январе депутаты Верховной Рады приняли закон об образовании, дискриминирующий русский язык и языки национальных меньшинств.

Юрист Елена Лукаш объясняет рост недоверия к президенту и его партии сворачиванием производственных мощностей и бизнеса, увеличивающимся бегством за рубеж и выводом туда же средств.

«Казна пустеет, пустеет и Украина», — резюмирует Елена Лукаш результаты деятельности новой президентской команды.

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK объяснила падение популярности президента тем, что он не выполняет предвыборных обещаний.

«Я понимаю, что он (Зеленский) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить», — заявила Савченко.

Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Я понимаю, что власть идет не туда, что власть сдает Украину под внешнее влияние и управление», — сказала экс-депутат.

При этом она призвала украинцев «в следующий раз» голосовать «не сердцем, эмоциями и смехом», а исключительно разумом.

Следует также отметить, что многие украинцы традиционно связывают свои надежды на перемены к лучшему с такой календарной датой, как Новый год. И поскольку улучшений они не почувствовали, в январе начался обвал рейтинга доверия президенту, премьер-министру и «Слугам народа».

Продолжая политику своего предшественника Петра Порошенко, новый президент Украины рискует еще быстрее скатиться до уровня популярности экс-президента.Однако у Зеленского нет даже такого «столпа», на котором держалась власть Порошенко, как радикальные боевики-националисты. Поддержки радикального меньшинства Зеленский изначально не имел, а поддержку большинства населения растерял ускоренными темпами.