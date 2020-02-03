Согласительный совет руководителей парламентских фракций и депутатских групп Верховной Рады Украины прошёл в понедельник, 3 февраля, в достаточно нервной обстановке. Ситуацию в стране представители оппозиционных фракций охарактеризовали как свободный полёт в пропасть

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ) Юрий Бойко обратил внимание присутствующих на ситуацию в экономике страны. По его словам, последние четыре месяца промышленное производство на Украине «падает ежемесячно».

«Цифры катастрофические, минус 5-6% падения промышленного производства каждый месяц. Это, соответствующим образом, падение на 1% ВВП», — сказал Бойко. Он рассказал, что на прошлой неделе был в Харьковской области, где много предприятий. Там с декабря 2018 года по декабрь 2019 года падение промышленного производства составило 15%.

«Это экономическая пропасть, куда ведёт нас сегодняшнее абсолютно беспомощное правительство», — сказал политик. В качестве примера он привёл ситуацию в угольной отрасли, заявив, что на Украине сегодня нет государственной политики её поддержки, но «есть государственная политика уничтожения её»: планируется закрытие шахт, увольнения шахтёров и увеличение закупок угля в Польше, в России, в США.

«Сегодня это планомерно воплощается в жизнь, при этом не выплачивается зарплата шахтёрам, нет средств на модернизацию шахт, то есть идёт планомерное уничтожение всей отрасли», — отметил Бойко. Зеленский обещает инвесторам благоприятный климат, пока в Харькове погибает промышленность — Молчанов © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

По его словам, премьер Алексей Гончарук, который при этом «выглядит абсолютно счастливым человеком», просто «не понимает глубину проблем и не знает, что с этим делать».

«Вместо того чтобы заниматься сектором экономики, (Гончарук. — Ред.) пытается протянуть через парламент так называемый Трудовой кодекс… Это абсолютно сознательное превращение работников в рабов», — заявил Бойко, добавив, что кодекс сократит права работников и подтолкнёт людей к выезду из страны в поисках работы.

«Потому наша позиция — это беспомощное правительство должно быть уволено», — сказал политик, добавив, что каждый день работы правительства Гончарука — это очередной шаг к экономической пропасти.

Юрий Бойко также выразил тревогу по поводу обострения ситуации на Донбассе: «в последнее время мы видим интенсификацию обстрелов, снова начали гибнуть люди».

«Мы не видим решительных шагов со стороны и действующего президента, и парламента относительно мирного пути урегулирования конфликта», — сказал депутат. Он отметил, что позиция ОПЗЖ остаётся неизменной: ради достижения мира необходимы прямые переговоры с Россией и с республиками Донбасса. Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. Донбасс не вернется на Украину ни ментально, ни политически — Волга © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».

«Мало того, что падает промышленное производство стремительно, это не просто симптом, когда пять месяцев подряд идёт фундаментальное падение уровня производства. Так, у нас за январь на 13,8 млрд гривен недовыполнена доходная часть бюджета государства», — заявила Тимошенко. По её словам, в такой ситуации необходимо «немедленно созывать Совет безопасности и обороны (СНБО) Украины и разбираться в причинах, почему на ровном месте у нас сегодня летит экономика».

Лидер «Батькивщины» добавила, что СНБО должен также рассмотреть вопрос о том, «почему Украину продолжают тянуть в долговую яму». По её словам, «облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти в три раза увеличились в объёме, и те сложные проценты, которые получают на эти ОВГЗ, они зашкаливают за все разумные пределы — не только размер ставки, а колебания курса гривны на момент закупки и продажи ОВГЗ». Скубченко: Продажа земли – это не запрос украинского общества, а требование Сороса © Facebook, Александр Скубченко

Юлия Тимошенко подчеркнула, что кроме этого «начался масштабный процесс передачи ресурсов, которые принадлежат народу Украины, практически глобальным игрокам». Политик напомнила о Херсонском и Николаевском портах, которые, по её словам, «практически за бесценок уже отданы», сдают в концессию иностранным компаниям прибыльный Львовский аэропорт.

Напомнила Тимошенко и о намерениях продать землю. По её словам, запланировано рассмотрение нескольких законов, «которые облегчают передачу украинских земель иностранным глобальным игрокам».

В связи с этим лидер «Батькивщины» предложила немедленно созвать внеплановое совещание глав парламентских фракций совместно с правительством и, желательно, с участием президента, чтобы обсудить складывающуюся ситуацию.

«Если у вас ещё год поработает «турборежим», украинцы останутся по сути без каких-либо ресурсов», — предостерегла Тимошенко. Она также раскритиковала проект Трудового кодекса: «38 международных конвенций отменяются, 8-часовой рабочий день отменяется… двухдневный выходной отменяется на неделю…»

«Мне кажется, что кто-то просто мозг вынес сегодняшней власти», — резюмировала политик, ещё раз потребовав собраться главам фракций и Кабмина, чтобы обсудить, «куда катится страна». Отметим, что это предложение было принято, спикер парламента Дмитрий Разумков назначил его на 21 час в понедельник в своём кабинете. По его словам, совещание будет носить рабочий характер, «без элементов пиара». Рада игнорирует законопроекты оппозиции – Комитет избирателей Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На согласительном совете помимо прочего вспоминали также о готовящемся к рассмотрению законе о медиа (многие считают, что это путь к тотальной цензуре), о росте тарифов и о нашумевшем совете одного из «слуг народа» пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Юлия Тимошенко от имени фракции потребовала, чтобы с этого нардепа были сняты депутатские полномочия и его лишили депутатского мандата.

«Потому что это не просто заявление — продать собаку и заплатить коммунальные тарифы, это философия ваша сегодня. И носителей этой философии надо лишать власти», — заявила Тимошенко.

Отметим, что сам спикер Рады, открывая заседание согласительного совета, призвал нардепов быть более взвешенными в своих высказываниях в эфирах и при общении с людьми, помнить, откуда они пришли в парламент, и не жить «в другой реальности». Он напомнил, что ситуация может быстро измениться, «из удобных кресел ВР можно оказаться снова ближе к людям».