Ждать ли переформатирования власти в Киеве и поворота в сторону России, учитывая, что сейчас этим направлением в Администрации президента РФ после ухода в "медитацию" Владислава Суркова занимается автор "молдавской идеи" примирения пророссийских и прозападных политических сил Дмитрий Козак?

Украинский вопрос, а вместе с ним и целый комплекс проблем, связанный с поставками российского газа в Европу и горячей обстановкой на Донбассе, занимает по-прежнему главное место не только в региональной, но и в мировой повестке. А потому смена в Кремле куратора по данному направлению (речь об уходе Владислава Суркова и назначении Дмитрия Козака на пост замруководителя Администрации президента РФ) может означать изменение подходов в стратегиях.

Козак пришел в «украинскую тему» не с чистого листа. Начнем с того, что он уроженец Украины (родился в Кировоградской области) и уже курировал на Донбассе экономические вопросы. Более того, при его участии прошел обмен пленными между Киевом и Москвой, также он вместе с Андреем Ермаком, помощником президента Зеленского, принял участие в газовых переговорах. И все это благодаря своему прагматизму, терпению и умению грамотно вести диалог в непростых условиях. Отставка Суркова: действительно ли меняется стратегия Кремля в отношении Украины? © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Чего ждать от перемен

На смену «злому Суркову» пришел «добрый Козак» — примерно так в украинских СМИ восприняли кадровые перестановки в Администрации президента России. Так уж случилось, что Сурков и Козак вели украинскую тему практически одновременно: первый заведовал политическими вопросами и был жёстким переговорщиком, который тяжело шел на уступки Киеву, второй — отвечал в основном за экономический блок. При этом стоит понимать, что в целом стратегию по Украине всегда определял (и определяет) непосредственно президент России Владимир Путин по формуле — сначала выборы и особый статус Донбасса, а потом определение границы.

Российский политический аналитик Алексей Чеснаков, признавая различия между стратегиями Козака и Суркова, заявил: «Мне кажется, они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Он ответит: кто угодно, только не мы». Страсти вокруг отставки и медитации Суркова. Что обсуждают соцсети 27 января © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Так ли это, станет известно уже в ближайшее время. Но пока точно известно, что в подобных вопросах у Козака уже есть опыт — по работе в Молдавии.

Молдавский успех

Козака и Молдавию давно связывают политические воспоминания, причем их палитра довольно многогранна. Здесь есть и провал «плана Козака» в 2003 году, тогда Молдавия могла бы стать «асимметричной федерацией», в которой Приднестровье и Гагаузия получили бы особый статус (в последний момент тогдашний президент страны Владимир Воронин, как считается, под давлением США, отказался подписать документ). Но есть и успех: летом 2019-го в Молдавии произошла бескровная революция, в результате которой пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок «Акум», заключив временное политическое соглашение, свергли олигархический режим Влада Плахотнюка, и тот бежал из страны.

После своего назначения Дмитрий Козак уже успел обсудить в Москве переговорный процесс по Приднестровью с лидером региона Вадимом Красносельским. В частности, речь шла о негативных тенденциях, связанных со старыми вопросами, а также о новых проблемах, с которыми сталкиваются жители Левобережья.

«Собеседники сошлись во мнении о необходимости скорейшей и полноценной реализации договорённостей и неприемлемости создания искусственных осложнений», — говорится в пресс-релизе приднестровского лидера. Стороны высказались за бесперебойную работу переговорного формата «5+2» и проведение регулярных заседаний: посредники в формате постоянного совещания (ОБСЕ, РФ, Украина) распределили свои роли, а наблюдатели (США, Евросоюз) хотят видеть результат в противостоянии. При этом Украина фактически самоустранилась на фоне собственных политических проблем. Вот и получается, что никому кроме как России не суждено играть первую скрипку в урегулировании по Приднестровью. Отставка Суркова, вечные интересы и тектонические сдвиги © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Чего ждать от Козака на украинском направлении

В прошлом году Козак сумел обеспечить приход к власти в Молдавии пророссийских сил, сейчас правительство в этой стране находится в руках пророссийской Партии социалистов. Фактически произошла «перезагрузка» в молдавско-российских отношениях, причем мирная — никаких революций и сопротивления.

«Смена курса на украинском направлении» — именно под таким соусом был подан уход Суркова его окружением — вполне может означать попытку Москвы реализовать на Украине план под названием «молдавский пример заразителен». Желание Владимира Зеленского завершить войну на Донбассе, а также развитие внутриполитической ситуации в стране могут в конечном счете привести к компромиссу. Если в Кишиневе это удалось, то не грех попробовать и Киеве, тем более, что российской стороне давно пора договориться с США и ЕС относительно санкций. И мир на Донбассе может стать локомотивом в этом вопросе.

О чем-то похожем начинают говорить и украинские политики, намекая, что, помимо Козака, проблему будут решать еще и при помощи ЕС и США: «Сейчас у нас Козаком может быть введен молдавский вариант. Там они сказали: «Вот есть популярные силы, есть сила проевропейская — Санду, есть сила пророссийская, вот они сейчас сделают совместное правительство, будет мир и спокойствие, мы все договоримся», — отметил в тамошних СМИ депутат Верховной Рады, член фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

Кто там с кем будет входить в коалиции — пока дело темное, но главное опасение Княжицкого заключается в том, что за бортом останутся «истинные патриоты». Другими словами: непримиримые. Те, кому война — мать родна.

И почему это плохо?