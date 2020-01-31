Отношения России и Белоруссии переживают кризис. «Дорожные карты» дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства согласовать не удаётся. Президент Александр Лукашенко произносит неполиткорректные фразы — «извините, нас раком поставили по углеводородам», комментируя переговоры с Россией. В то же время в Минске подсчитали, что потери бюджета от налогового маневра России и «загрязнённой» нефти составили почти 5%.
А еще в конце февраля истекает газовый контракт между двумя странами — это еще одна точка напряжения.
Проблем много, и решить их могли бы переговоры президентов. Как сообщалось в середине января, Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу провести отдых в Сочи с 31 января по 5 февраля.
Но Лукашенко не поехал: он готовится к встрече с госсекретарём США Майком Помпео.
У высокого американского гостя продолжается турне по СНГ — Украина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. 1 февраля он будет в Минске, где встретится с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление «подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений».
Лукашенко сделал свой выбор
В конце января в телеграм-каналах появлялась информация, что Путин с Лукашенко могут встретиться уже 2 февраля — на следующий день после переговоров президента Белоруссии с Помпео. Но встреча точно не состоится, о чем заявил Песков. И, видимо, это заявление сделано специально именно 31 января (то есть за сутки до встречи Лукашенко с Помпео), чтобы ни у кого не оставалось сомнений в причинах такого решительного отказа от встречи.
Более того, она и не планировалась. Да, Лукашенко заявлял, что хотел бы обсудить при встрече с Путиным вопросы поставки нефти для Белоруссии. Но 24 января пресс-секретарь президента России сообщил, что чётких дат встречи лидеров пока нет. При этом отсустьвие даты встречи еще не являлось фактом отказа от нее.
А вот через неделю, 31 января, уже было более четко обозначено, что «пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано», — сказал Песков журналистам. Правда, Песков оставил приоткрытой форточку: "Вместе с тем, они (контакты — Ред.) могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным".
При этом, отметил Песков, на экспертном уровне, на высоком уровне контакты осуществляются.
«Если я не ошибаюсь, планируется встреча — или вот сейчас идёт — нашего председателя правительства (Михаила Мишустина) с его белорусским коллегой (Сергеем Румасом). Поэтому контакты идут», — заключил пресс-секретарь Путина.
При этом, конечно, надо учесть, что специфика российско-белорусских контактов такова, что все основные вопросы решаются исключительно президентами, остальные участники переговоров, включая премьеров, лишь готовят соотвествующие решения и документы.
Что дальше?
Следующий ход — за Лукашенко. После встречи с Помпео он наверняка обозначит новые условия для переговоров с Россией.
Еще 24 января он говорил: «Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ. Мы должны их защитить, чего бы нам ни стоило», подразумевая отношения с Россией.
При этом надо учесть и тот фактор, что Белоруссия — должник России, более того, как утверждают эксперты, секрет "белорусского чуда", когда экономика страны позволяет сохранять достаточно высокие социальные стандарты, кроется в той финансовой и экономической поддержке, которую Россия оказывает режиму Лукашенко.
Раньше России и Белоруссии всегда удавалось договориться. Но без конца поднимать ставки нельзя, и Лукашенко это, видимо, прекрасно понимает. Значит, развязка конфликта — близко. Какой она будет, пока ответить не представляется возможным. Но ясно одно — сейчас, в ближайшие дни, Лукашенко — нежелательный гость для российского президента.