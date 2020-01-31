В пятницу, 31 января, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: контактов Путина с Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости два президента могут оперативно встретиться. То есть потенциальная встреча в Сочи, куда Путин приглашал Лукашенко ранее, переносится на неопределённый срок или вовсе отменяется

Отношения России и Белоруссии переживают кризис. «Дорожные карты» дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства согласовать не удаётся. Президент Александр Лукашенко произносит неполиткорректные фразы — «извините, нас раком поставили по углеводородам», комментируя переговоры с Россией. В то же время в Минске подсчитали, что потери бюджета от налогового маневра России и «загрязнённой» нефти составили почти 5%.

А еще в конце февраля истекает газовый контракт между двумя странами — это еще одна точка напряжения.

Проблем много, и решить их могли бы переговоры президентов. Как сообщалось в середине января, Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу провести отдых в Сочи с 31 января по 5 февраля.

Но Лукашенко не поехал: он готовится к встрече с госсекретарём США Майком Помпео.

Кризис Россия-Белоруссия: с чего началось и что будет дальше? Мнения экспертов © AP, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File | AP, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File | Перейти в фотобанк Владимиром Макеем. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление «подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений».

Лукашенко сделал свой выбор

В конце января в телеграм-каналах появлялась информация, что Путин с Лукашенко могут встретиться уже 2 февраля — на следующий день после переговоров президента Белоруссии с Помпео. Но встреча точно не состоится, о чем заявил Песков. И, видимо, это заявление сделано специально именно 31 января (то есть за сутки до встречи Лукашенко с Помпео), чтобы ни у кого не оставалось сомнений в причинах такого решительного отказа от встречи. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Более того, она и не планировалась. Да, Лукашенко заявлял, что хотел бы обсудить при встрече с Путиным вопросы поставки нефти для Белоруссии. Но 24 января пресс-секретарь президента России сообщил, что чётких дат встречи лидеров пока нет. При этом отсустьвие даты встречи еще не являлось фактом отказа от нее.

А вот через неделю, 31 января, уже было более четко обозначено, что «пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано», — сказал Песков журналистам. Правда, Песков оставил приоткрытой форточку: "Вместе с тем, они (контакты — Ред.) могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным".

При этом, отметил Песков, на экспертном уровне, на высоком уровне контакты осуществляются.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов — заключил пресс-секретарь Путина.

При этом, конечно, надо учесть, что специфика российско-белорусских контактов такова, что все основные вопросы решаются исключительно президентами, остальные участники переговоров, включая премьеров, лишь готовят соотвествующие решения и документы.

Что дальше?

Следующий ход — за Лукашенко. После встречи с Помпео он наверняка обозначит новые условия для переговоров с Россией.

Еще 24 января он говорил: «Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ. Мы должны их защитить, чего бы нам ни стоило», подразумевая отношения с Россией.

При этом надо учесть и тот фактор, что Белоруссия — должник России, более того, как утверждают эксперты, секрет "белорусского чуда", когда экономика страны позволяет сохранять достаточно высокие социальные стандарты, кроется в той финансовой и экономической поддержке, которую Россия оказывает режиму Лукашенко.

Раньше России и Белоруссии всегда удавалось договориться. Но без конца поднимать ставки нельзя, и Лукашенко это, видимо, прекрасно понимает. Значит, развязка конфликта — близко. Какой она будет, пока ответить не представляется возможным. Но ясно одно — сейчас, в ближайшие дни, Лукашенко — нежелательный гость для российского президента.