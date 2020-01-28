Российских туристов начали вывозить с острова Хайнань, где отмечены случаи заражения коронавирусом. При этом на острове остается еще довольно много россиян и граждан других стран СНГ

Фотограф из Находики Оксана Соколенко печальна: срывается ее отпуск в Китай.

«Готовилась в отпуск: купальники, шляпки… А теперь под вопросом наша поездка, туроператор возвращает деньги. И если в субботу блогеры твердили, что в Китае всё под контролем и Хайнань чист, то вчера объявили о туристических ограничениях. Что происходит, кому верить?» — написала она в Instagram.

Фотограф ссылается на свою племянницу, которая учится в столице провинции Хайнань — городе Хайкоу.

«Моя племянница сейчас учится в Хайкоу и ежедневно ей присылают смс со статистикой кто и где, она изучает информацию на китайском и всем делится. В наших СМИ много страстей, а хочется разных мнений. Чемодан ещё собираю, мысленно. Хотя, разум твердит: остановись», — не сдается Соколенко.

Тем временем авиакомпании прекратили завоз туристов в Хайнань.

«В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнёра, туроператора ANEX Tour, авиакомпания AZUR air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. В кратчайшие сроки, начиная с 27.01.2020 г., будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань. Изменения в китайской полётной программе сохранятся до стабилизации ситуации. Туристам, находящимся на отдыхе на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах авиакомпании AZUR air, необходимо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию. Корректировки касаются рейсов в Санью из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении компании Azur Air.

Этот российский авиаперевозчик также рассказал о процедуре проверки самолета, членов экипажа и пассажиров.

«Пассажиры и экипажи, прибывающие из КНР, по прилету осматриваются на предмет наличия симптомов инфекционного заболевания непосредственно на борту воздушного судна, контроль проводится специалистами санитарно-карантинных пунктов. На всех воздушных судах организовано проведение профилактических дезинфекций. Санитарно-карантинный контроль усилен специалистами медицинской службы аэропортов Российской Федерации. Экипажи авиакомпании в соответствии с распоряжениями управления Роспотребнадзора контролируют состояние пассажиров в полете на рейсах из КНР и при необходимости готовы оперативно передать информацию в медицинские службы. Кроме того, авиакомпания находится в постоянном контакте с территориальными управлениями Роспотребнадзора», — указывается в сообщении авиакомпании.

Тем временем на острове Хайнань остаются туристы, студенты и работники не только из Украины, но и из многих других стран бывшего Советского Союза.

Водка с перцем и поменьше уныния

Находящаяся на круглогодичном курорте Санья, что на Хайнане, жительница Бреста Юлия Голенюк, пишет об оптимизме, с которым оказавшиеся на острове жители постсоветского пространства встречают внезапную напасть.

«Я вспоминаю прошлый Новый год на Хайнани и сравниваю… Хайнань сейчас не тот. В целях предотвращения заражения здесь закрыты магазины и рынки, отменены массовые собрания. У нас в отеле ввели отдельное время завтраков для китайских и русских туристов. Наблюдая пустые улицы и закрытые торговые центры, невольно можно поддаться панике, но русские не сдаются! Наши все решают водкой с перцем», — описывает она поведение соотечественников.

При этом Голенюк подчеркивает: чтобы не нервничать, она со своей мамой отказалась от чтения СМИ.

«Мне не просто читать сообщения, полные тревог и страхов. Люди пишут, читая новости, а мы находимся здесь… И нам крайне важно хранить мир в сердце. Поэтому я перестала читать новости и неадекватные мнения. Конечно, обстановка здесь нарушила наши планы, но это все мелочи. Стараемся каждый день наслаждаться теплом, морем, пальмами, очень вкусными пельменями и фруктами. Даже сегодняшним тропическим дождем. В дождь такое тёплое море», — описывает она информационную гигиену.

Для тех же, кому интересно, как еще жительницы Белоруссии защищаются от вируса, Голенюк приводит перечень мер:

«Для переживающих напишу о мерах профилактики, которые мы принимаем:

— носим маски. Многие могут сказать, что маски не спасут, но даже элементарно — с маской на лице вы не будете трогать руками нос и рот

— изнутри мажем маски маслом чайного дерева. Им же дезинфицируем наш номер в отеле, капая несколько капель в горячую воду и отставляя испаряться в комнате

— после каждой прогулки вытираем спиртом телефон, очки, браслет и др.

— моем руки много и долго, не менее 20 сек.

— не находимся долго в закрытых и непроветриваемых помещениях

— молимся, держимся на позитиве».

Голенюк не единственная, кто держится на позитиве в условиях, когда оснований для радости мало.

Шутить и загорать

Среди тех, кто оказался на острове Хайнань, есть и граждане Казахстана.

«Все нормально, Ди, мы очень классно отдыхаем на острове Хайнань» (с) Брат и женгешка ака Бек и Ерке», — описывает в Twitter казахская пользовательница Диана Дузенова приключения своего брата и снохи и размещает фото, где те в масках и дождевых плащах.

«Все нормально, Ди, мы очь классно отдыхаем на острове Хайнань»



(с) Брат и женгешка ака Бек и Ерке pic.twitter.com/hrhjl1nbiQ — 디아나🌊 (@DiDuzenova) January 27, 2020

​В другом твите она описывает происходящее на острове.

«Брат и его жена, с которыми я живу, отправились отдыхать на Хайнань в разгар эпидемии, сегодня слышу новости, что и до туда дошло, уже 8 зараженных, на острове пока никакой паники, просто все носят маски, так сказали. Просто все носят маски. Просто нормально всё», — указывает она.

Брат и его жена с которыми я живу, отправились отдыхать на хайнань в разгар эпидемии, сегодня слышу новости что и до туда дошло, уже 8 зараженных, на острове пока никакой паники просто все носят маски, так сказали. ПРОСТО ВСЕ НОСЯТ МАСКИ, просто, нормально всё — 디아나🌊 (@DiDuzenova) January 25, 2020

​Есть на острове и россияне. Основательница студии маникюра из Уфы — Лилия Насипова — тоже сейчас находится на Хайнане.

«Мы на острове Хайнань. Тут обстановка намного лучше, чем в самом Китае. Но к сожалению со вчерашнего дня все парки, клубы и достопрyимечательности закрыты. Через 2 дня закроют все торговые центры и мы много чего не смогли посмотреть, может это и к лучшему.В целом все хорошо, если не читать новости, не грузить себя и думать постоянно о вирусе. И пожалуйста перестаньте скидывать ссылки, посты, видео и т.д.», — написала она 26 января.

При этом она дает советы туристам, очутившимся на Хайнане, и рассказывает о погоде на курорте.

«Продажи туров в Китай остановлены. Некоторые туроператоры начали эвакуировать российских туристов. Если у вас уже куплены путевки, требуйте возврат денег, либо замену тура. И все-таки если кто то ещё думает лететь сюда или нет, однозначно нет. Сейчас здесь просто нечего делать.

Нам остаётся только ходить на море. Море прохладное, хотя все купаются, я больше люблю тепло и комфорт, чем бодрячок», — пишет Насипова.

Сама она не паникует и старается извлечь выгоду даже из такого положения дел.

«А раз уж мы тут, нам ничего не остаётся, как расслабиться, отдыхать, наслаждаться тёплой погодой солнышком и впитывать витамин D», — резюмирует уфимка.

В общем, судя по тому, что пишут находящиеся на Хайнане туристы, на острове обстановка немного нервная, но оснований для паники нет. Те, кто там учится и работает, продолжают это делать. Те, кто отдыхает, пусть и не возьмут все от отдыха сполна, тоже не обделены ни солнцем, ни морем. В общем, наши не унывают. Что неудивительно. Наш человек может вынести вещи и гораздо хуже.