Фотограф из Находики Оксана Соколенко печальна: срывается ее отпуск в Китай.
«Готовилась в отпуск: купальники, шляпки… А теперь под вопросом наша поездка, туроператор возвращает деньги. И если в субботу блогеры твердили, что в Китае всё под контролем и Хайнань чист, то вчера объявили о туристических ограничениях. Что происходит, кому верить?» — написала она в Instagram.
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Готовилась в отпуск: купальники, шляпки… А теперь под вопросом наша поездка, туроператор возвращает деньги. И если в субботу блогеры твердили, что в Китае всё под контролем и #Хайнань чист, то вчера объявили о туристических ограничениях. Что происходит, кому верить? Виолетте😹 @byvilka Моя племянница сейчас учится в #хайкоу и ежедневно ей присылают смс со статистикой кто и где, она изучает информацию на китайском и всем делится. В наших СМИ много страстей, а хочется разных мнений. Чемодан ещё собираю, мысленно. Хотя, разум твердит: остановись😝 #Санья #Sanya
Фотограф ссылается на свою племянницу, которая учится в столице провинции Хайнань — городе Хайкоу.
«Моя племянница сейчас учится в Хайкоу и ежедневно ей присылают смс со статистикой кто и где, она изучает информацию на китайском и всем делится. В наших СМИ много страстей, а хочется разных мнений. Чемодан ещё собираю, мысленно. Хотя, разум твердит: остановись», — не сдается Соколенко.
Тем временем авиакомпании прекратили завоз туристов в Хайнань.
«В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнёра, туроператора ANEX Tour, авиакомпания AZUR air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. В кратчайшие сроки, начиная с 27.01.2020 г., будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань. Изменения в китайской полётной программе сохранятся до стабилизации ситуации. Туристам, находящимся на отдыхе на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах авиакомпании AZUR air, необходимо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию. Корректировки касаются рейсов в Санью из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении компании Azur Air.
Этот российский авиаперевозчик также рассказал о процедуре проверки самолета, членов экипажа и пассажиров.
«Пассажиры и экипажи, прибывающие из КНР, по прилету осматриваются на предмет наличия симптомов инфекционного заболевания непосредственно на борту воздушного судна, контроль проводится специалистами санитарно-карантинных пунктов. На всех воздушных судах организовано проведение профилактических дезинфекций. Санитарно-карантинный контроль усилен специалистами медицинской службы аэропортов Российской Федерации. Экипажи авиакомпании в соответствии с распоряжениями управления Роспотребнадзора контролируют состояние пассажиров в полете на рейсах из КНР и при необходимости готовы оперативно передать информацию в медицинские службы. Кроме того, авиакомпания находится в постоянном контакте с территориальными управлениями Роспотребнадзора», — указывается в сообщении авиакомпании.
Тем временем на острове Хайнань остаются туристы, студенты и работники не только из Украины, но и из многих других стран бывшего Советского Союза.
Водка с перцем и поменьше уныния
Находящаяся на круглогодичном курорте Санья, что на Хайнане, жительница Бреста Юлия Голенюк, пишет об оптимизме, с которым оказавшиеся на острове жители постсоветского пространства встречают внезапную напасть.
«Я вспоминаю прошлый Новый год на Хайнани и сравниваю… Хайнань сейчас не тот. В целях предотвращения заражения здесь закрыты магазины и рынки, отменены массовые собрания. У нас в отеле ввели отдельное время завтраков для китайских и русских туристов. Наблюдая пустые улицы и закрытые торговые центры, невольно можно поддаться панике, но русские не сдаются! Наши все решают водкой с перцем», — описывает она поведение соотечественников.
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Все будет хорошо! 🙏🏻 ⠀ Я вспоминаю прошлый Новый год на Хайнани и сравниваю… Хайнань сейчас не тот. В целях предотвращения заражения здесь закрыты магазины и рынки, отменены массовые собрания. У нас в отеле ввели отдельное время завтраков для китайских и русских туристов. Наблюдая пустые улицы и закрытые торговые центры, невольно можно поддаться панике, но русские не сдаются! 💪 Наши все решают водкой с перцем 😂 Может кому-то нужно посеять в людях страх и уныние? 🤔 И вот для нас сейчас школа борьбы с этими страхами. Ведь даже на психологическом уровне уныние влияет на иммунитет. Поэтому в сложившейся ситуации мы принимаем всевозможные меры для личной гигиены и укрепляем свой дух, чтоб не вестись на раздутую и кому-то нужную панику. Мне не просто читать сообщения, полные тревог и страхов. Люди пишут, читая новости, а мы находимся здесь… И нам крайне важно хранить мир в сердце. Поэтому я перестала читать новости и неадекватные мнения. Конечно, обстановка здесь нарушила наши планы, но это все мелочи. Стараемся каждый день наслаждаться теплом, морем, пальмами, очень вкусными пельменями и фруктами 😍 Даже сегодняшним тропическим дождем. В дождь такое тёплое море 💙 Для переживающих напишу о мерах профилактики, которые мы принимаем: 😷 носим маски. Многие могут сказать, что маски не спасут, но даже элементарно — с маской на лице вы не будете трогать руками нос и рот 😷 изнутри мажем маски маслом чайного дерева. Им же дезинфицируем наш номер в отеле, капая несколько капель в горячую воду и отставляя испаряться в комнате 😷 после каждой прогулки вытираем спиртом телефон, очки, браслет и др. 😷 моем руки много и долго, не менее 20 сек. 😷 не находимся долго в закрытых и непроветриваемых помещениях 😷 молимся, держимся на позитиве Мама сказала, когда меня фоткала: «Сними маску, а то в ней как-то угрожающе, а у нас все хорошо 👌»
При этом Голенюк подчеркивает: чтобы не нервничать, она со своей мамой отказалась от чтения СМИ.
«Мне не просто читать сообщения, полные тревог и страхов. Люди пишут, читая новости, а мы находимся здесь… И нам крайне важно хранить мир в сердце. Поэтому я перестала читать новости и неадекватные мнения. Конечно, обстановка здесь нарушила наши планы, но это все мелочи. Стараемся каждый день наслаждаться теплом, морем, пальмами, очень вкусными пельменями и фруктами. Даже сегодняшним тропическим дождем. В дождь такое тёплое море», — описывает она информационную гигиену.
Для тех же, кому интересно, как еще жительницы Белоруссии защищаются от вируса, Голенюк приводит перечень мер:
«Для переживающих напишу о мерах профилактики, которые мы принимаем:
— носим маски. Многие могут сказать, что маски не спасут, но даже элементарно — с маской на лице вы не будете трогать руками нос и рот
— изнутри мажем маски маслом чайного дерева. Им же дезинфицируем наш номер в отеле, капая несколько капель в горячую воду и отставляя испаряться в комнате
— после каждой прогулки вытираем спиртом телефон, очки, браслет и др.
— моем руки много и долго, не менее 20 сек.
— не находимся долго в закрытых и непроветриваемых помещениях
— молимся, держимся на позитиве».
Голенюк не единственная, кто держится на позитиве в условиях, когда оснований для радости мало.
Шутить и загорать
Среди тех, кто оказался на острове Хайнань, есть и граждане Казахстана.
«Все нормально, Ди, мы очень классно отдыхаем на острове Хайнань» (с) Брат и женгешка ака Бек и Ерке», — описывает в Twitter казахская пользовательница Диана Дузенова приключения своего брата и снохи и размещает фото, где те в масках и дождевых плащах.
«Все нормально, Ди, мы очь классно отдыхаем на острове Хайнань»— 디아나🌊 (@DiDuzenova) January 27, 2020
(с) Брат и женгешка ака Бек и Ерке pic.twitter.com/hrhjl1nbiQ
В другом твите она описывает происходящее на острове.
«Брат и его жена, с которыми я живу, отправились отдыхать на Хайнань в разгар эпидемии, сегодня слышу новости, что и до туда дошло, уже 8 зараженных, на острове пока никакой паники, просто все носят маски, так сказали. Просто все носят маски. Просто нормально всё», — указывает она.
Брат и его жена с которыми я живу, отправились отдыхать на хайнань в разгар эпидемии, сегодня слышу новости что и до туда дошло, уже 8 зараженных, на острове пока никакой паники просто все носят маски, так сказали. ПРОСТО ВСЕ НОСЯТ МАСКИ, просто, нормально всё— 디아나🌊 (@DiDuzenova) January 25, 2020
Есть на острове и россияне. Основательница студии маникюра из Уфы — Лилия Насипова — тоже сейчас находится на Хайнане.
«Мы на острове Хайнань. Тут обстановка намного лучше, чем в самом Китае. Но к сожалению со вчерашнего дня все парки, клубы и достопрyимечательности закрыты. Через 2 дня закроют все торговые центры и мы много чего не смогли посмотреть, может это и к лучшему.В целом все хорошо, если не читать новости, не грузить себя и думать постоянно о вирусе. И пожалуйста перестаньте скидывать ссылки, посты, видео и т.д.», — написала она 26 января.
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Нихао⛩ ᅠ Немного о Китае. ᅠ ❓Очень много пишут и очень много спрашивают как мы тут. ᅠ 🌴Мы на острове Хайнань. Тут обстановка намного лучше, чем в самом Китае. Но к сожалению со вчерашнего дня все парки, клубы и достопрyимечательности закрыты. Через 2 дня закроют все торговые центры и мы много чего не смогли посмотреть, может это и к лучшему. ᅠ 👌🏻В целом все хорошо, если не читать новости, не грузить себя и думать постоянно о вирусе. И пожалуйста перестаньте скидывать ссылки, посты, видео и тд. ᅠ ⛔️Продажи туров в Китай остановлены. Некоторые туроператоры начали эвакуировать российских туристов. Если у вас уже куплены путевки требуйте возврат денег, либо замену тура. И все таки если кто то ещё думает лететь сюда или нет, однозначно нет. Сейчас здесь просто нечего делать. ᅠ 🌊Нам остаётся только ходить на море. Море прохладное, хотя все купаются, я больше люблю тепло и комфорт, чем бодрячок. ᅠ ☀️А раз уж мы тут, нам ничего не остаётся, как расслабиться, отдыхать, наслаждаться тёплой погодой солнышком и впитывать витамин D. #хайнань #санья #китай #домадеревья #дадунхай #уфа #яестьмоеслово #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #liker #liketime #like4likes #followforfollowback #follow4followback #like4likes #like4comment #l4l #l4f #f4l #f4f
При этом она дает советы туристам, очутившимся на Хайнане, и рассказывает о погоде на курорте.
«Продажи туров в Китай остановлены. Некоторые туроператоры начали эвакуировать российских туристов. Если у вас уже куплены путевки, требуйте возврат денег, либо замену тура. И все-таки если кто то ещё думает лететь сюда или нет, однозначно нет. Сейчас здесь просто нечего делать.
Нам остаётся только ходить на море. Море прохладное, хотя все купаются, я больше люблю тепло и комфорт, чем бодрячок», — пишет Насипова.
Сама она не паникует и старается извлечь выгоду даже из такого положения дел.
«А раз уж мы тут, нам ничего не остаётся, как расслабиться, отдыхать, наслаждаться тёплой погодой солнышком и впитывать витамин D», — резюмирует уфимка.
В общем, судя по тому, что пишут находящиеся на Хайнане туристы, на острове обстановка немного нервная, но оснований для паники нет. Те, кто там учится и работает, продолжают это делать. Те, кто отдыхает, пусть и не возьмут все от отдыха сполна, тоже не обделены ни солнцем, ни морем. В общем, наши не унывают. Что неудивительно. Наш человек может вынести вещи и гораздо хуже.