Второй Новый год подряд не приносит снятия напряженности в экономических спорах между Минском и Москвой. Несмотря на позитивные ожидания друзей Союзного государства, с каждым месяцем, с каждой встречей, напряженность нарастает. Кое-кто уже зашел так далеко, что пишет о полномасштабной холодной войне

Врагов Союзного государства тоже хватает. Не все они бессмысленны, но все беспощадны. Этим нужна война в любом виде. Все и правда выглядит очень плохо. Лишь в конце января появилась надежда: Лукашенко принял приглашение в Москву на празднование 75-летия Великой Победы. А начало февраля он проведет в Сочи, с Путиным.

Единственный оптимист

Неожиданно, позитивные надежды высказал главный редактор либерального «Эха Москвы». Алексей Венедиктов в прямом эфире сказал, что президенты могут договориться. «31 января или 30-го должна быть встреча Путин-Лукашенко в Сочи. Где должна быть поставлена точка. Правда в том, что Лукашенко мне это говорил».

Личность эксперта важна, потому что именно Венедиктов в последнее время обозначил себя, если не посредником, то человеком явно неслучайным. 24 декабря, когда после провала подписания «дорожных карт» оправдались самые пессимистические прогнозы, именно главред «Эха» был избран в качестве эксклюзивного интервьюера Бацьки. Интервью он брал у него не впервые, но никогда раньше обстановка вокруг не была такой напряженной, как в триллере. Политолог Суздальцев: Белорусская номенклатура уже подыскивает замену Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Кроме собственно интервью, была закрытая часть общения президента и журналиста. О ней Венедиктов оставил отдельный рассказ на страницах своего издания. И не случайно. Сегодня он снова вспомнил о том, что ему доверительно сообщал Лукашенко. Но раз он содержание этого конфиданса разгласил, то это обязательно договорено с Бацькой и утверждено им же. Только такой формат отношений возможен в рамках коммуникации с главой Белоруссии. А ситуация слишком опасная, чтобы играть на ней в эксклюзивы и инсайды. Венедиктов сообщил о том, что Лукашенко готов идти на соглашение с Владимиром Путиным. Может пойти.

И остается только предполагать, почему. Явным сопутствующим признаком договороспособности является отставка правительства Дмитрия Медведева. Именно личные и отнюдь не позитивные отношения с ним Александра Лукашенко стали одной из причин двухлетнего пике. Впрочем, Венедиктов назвал и еще фамилии тех, кто не питает к Бацьке пиитета. «Главным противником договоренностей являлся Силуанов, который потерял должность. Медведев, который потерял должность. Орешкин, который пришел на пост. И Бабич, который пока замминистра экономики у Решетникова. Вот, собственно, история в этом», — сказал самый сведущий на этот момент в переговорной закулисе журналист русскоязычного пространства. Бацька в истерике, рубит, но нефть не течет. Хитрый план Лукашенко на 2020 год © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

И, отвечая на вопрос зрителя, он сказал, что по его мнению, Лукашенко и Путин «на этом этапе договорятся». Сказал это Венедиктов весьма уверенно, отмахнувшись от антитезы, что, мол, «все вокруг говорят, что не договорятся».

Что ж, будем наблюдать. Если главы государств и правда смогут пойти друг другу навстречу, то случится «чудо в Сочи», потому что никто, кроме главреда «Эха» сегодня не верит в возможность компромисса. Единственным аргументом в пользу прогноза единственного оптимиста является, как это не странно, отставка Медведева и его «прагматиков». Впрочем, Украина.ру высказывала аналогичный прогноз сразу после отставки правительства РФ, хотя и не была настолько близко к переговорному процессу.

Возрастной дисконнект

Уход Медведева и его кабинета совсем не означает уход всех тех, кто против договоренностей на основе компромисса. Важно подчеркнуть: ни в Кремле, ни в правительстве, ни в Госдуме нет врагов Союзного государства или Белоруссии. Есть люди, которым уже сложно работать с системой, созданной Александром Лукашенко. Вокруг России много досужих клише о «несменяемости» власти. Но если даже взглянуть в Википедию, то видно, как часто менялась не только конфигурация путинской вертикали, но и персоналии. В конце концов менялся даже президент России. И тот пул, который еще недавно считался несменяемым, вдруг взял, и сменился снова. Блеск и нищета Белорусской империи © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Старые лица уходят, приходят новые. Мало того: предложены новые правила новой игры. Постоянная величина только Россия и каркас «вертикали». Естественный отбор сформировал, как действующих государственников, так и кадровый резерв, откуда будут рекрутироваться в высший эшелон власти новые поколения государственных чиновников. Полная смена поколений практически завершилась за двадцать лет. И эти люди, которые завтра будет представлять государство Российское уже не очень понимают такое явление, как Александр Григорьевич Лукашенко.

Потому что в Белоруссии власть, как раз не менялась ни разу, в то время, как за три десятка лет после СССР ротация прошла даже в Туркмении. Бацька очень популярен на постсоветском пространстве. Как принципиальный, сильный политик, успешный лидер. Как охранитель негласного «советского братства» в среде постсоветских стран. Наконец, он просто хороший мужик.

Но для действующих, молодых политиков, которые уже не помнят Советский Союз, он — гость из прошлого, наподобие говорящего памятника. Они безусловно уважают Александра Григорьевича. Но им трудно с ним работать. Они говорят с ним на разных языках. Даже лексика, которой пользуются на высших постах в России 2020 года сильно отличается от той, которую практикует президент союзной Беларуси. Мир изменился, теперь окончательно. Это уже совсем другие страны, похожие на СССР и союзные республики лишь очертаниями границ да инфраструктурой, и то, в общих чертах. Белорусский политолог Дзермант: Я бы говорил не о русской ирреденте, а о Союзе Русских народов в будущем © Facebook, Алексей Дзермант

Но вопросы сегодня закрываются уже совсем не так, как двадцать лет назад. Молодые, даже если бы и хотели, так не умеют. Это, как разница между бюджетными мобильными телефонами последних моделей и самыми дорогими гаджетами двадцатилетней давности. Это разное, не похожее, им трудно даже коммуницировать. Для медведевских «прагматиков» Бацька безнадежно несовременен. А для него они — мальчишки. Подобное объяснение одной из граней конфликта обязательно имеет право на существование — это изучалось в СССР студентами по программе курса «Диамат». Злая ирония судьбы в том, что молодые, современные государственники даже понятия не имеют, как это слово расшифровывается.

Личностный нюанс

Несмотря на отставку, Дмитрий Медведев будет и в дальнейшем иметь большой вес в белорусско-российских отношениях. Как и «прагматики». Многие, как напомнил Алексей Венедиктов, зашли на должности, как Максим Орешкин. Да и Михаил Бабич, хочется этого Лукашенко, или нет, но будет заниматься интеграционными вопросами с Белоруссией. Его фигура теперь, после заявленного ухода Владислава Суркова, будет усилена его предполагаемым преемником, Дмитрием Козаком. Дмитрий Медведев же, стал одним из руководителей влиятельного и полномочного Совбеза России, объединяющего ключевые ведомства и основных переговорщиков, значимых для Белоруссии.

Безусловно, у Лукашенко теперь будет проще с коммуникацией. Раньше трудность была в том, что он, как президент, не мог решать вопросы лично с Медведевым, так как тот — уровень правительства. Но Дмитрий Анатольевич был не просто премьер. Он экс-президент России. И это создавало для Бацьки сложнейший иерархический и субординационный казус. Потому что премьер Белоруссии Румас этически не был равен Медведеву. А вот Михаилу Мишустину, Сергей Николаевич совершенно равен, даже по возрасту. Ну, почти. Это сильно облегчит психологически переговорный процесс в 2020 году, чем бы не закончилась встреча в Путина и Лукашенко в Сочи.

Также абсолютно зря пессимисты делают из Козака и Бабича «ястребов». Они не раз доказали, что умеют искать и находить компромиссы. Но только если уступки взаимны, а решения не краткосрочные, а перспективные и системообразующие. И оптимисты, и пессимисты признают, что интерес России и Белоруссии, выходит далеко за рамки судьбы отдельных персонажей. Отставка Суркова: действительно ли меняется стратегия Кремля в отношении Украины? © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Компромисс, каким он может быть

Даже если саммит в Сочи не завершится договоренностями, Союзное государство будет, и никто на него не посягнет. С этим согласны все. Абсолютно все площадки сотрудничества и партнерства, от военной составляющей, до культуры и спорта работают и планируют дальнейшую работу. После перезагрузки власти в своей стране, Владимир Путин готов к любому решению.

И если верить Алексею Венедиктову, Лукашенко также готов договариваться, иначе не поехал бы в Сочи и не принял бы приглашение в Москву на 75-летие Победы, сказавшись занятым на собственных торжествах в Минске. Президенты могут подписать большинство дорожных карт, отменить роуминг. Россия может пойти на небольшие скидки по нефти и газу, а в обмен на требуемую Минском компенсацию за налоговый маневр предложить какой угодно иной «маневр», с возмещением утраченной доли, но только на этот раз. И вот в свою очередь Минск должен поступиться принципом «или, по-моему, или никак». То есть принять новую российскую, долгосрочную политику по энергоносителям.

Пессимистический, негативный сценарий — это, как пишут пессимисты, «цивилизованный развод». Александр Лукашенко не подпишет дорожные карты, но будет и в дальнейшем сотрудничать по отдельным направлениям. При этом будет четко прописано, что и за что. К примеру Минск может потребовать «табачок врозь» в вопросе охраны западной границы Союзного государства, о чем Бацька уже не раз публично говорил. Или партнерство в сельском хозяйстве в обмен на военное сотрудничество. Остальное — по мировым ценам и без льгот. Это вариант неприятный, но возможный и совсем не страшный.

Как уже отмечалось, Союзное государство никто распускать не будет, в одностороннем порядке выходить из него тоже никто не собирается. Но есть и оптимистический сценарий, причем даже у пессимистов. Его изложение взято именно у них, в схематическом виде выглядит так. Может быть неожиданно предложен формат Союзного государства в виде конфедерации. При которой государственный статус независимой республики Беларусь сохраняется, суверенитет не компрометируется.

Но при всей симпатичности данной модели для друзей интеграции, на сегодня он фантастичен.