«Нафтогаз Украины» оценил объем "черного" рынка природного газа. По словам директора по развитию бизнеса "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, теневой газ используется в нелегальных производствах (например, спирта). Оценки этого теневого рынка разнятся - от 1 до 10% от общего объема потребления газа на Украине

Точнее сказать не может никто. Если брать по максимуму, то 10% от 30 млрд куб м газа, потребляемых Украиной в год — это 3 млрд куб м. Исходя из цены $200 за 1 тыс. куб м, объем теневого рынка в деньгах и составляет до $600 млн, или до 14 млрд грн (36 млрд руб.).

«Если Витренко в курсе этих событий, почему до сих пор нет никаких заявлений в правоохранительные органы? Не ясно, почему делаются подобные заявления без конкретных фактов?», — недоумевает эксперт в газовой сфере Валентин Землянский.

Откуда же берется теневой рынок газа, если после того, как на Украине заработал рынок газа, объемы проходят через оператора?

Вопросы могут возникать с объемами, которые идут на производственно-технологические потери. Ранее "Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" неоднократно обращали внимание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на то, что операторы газораспределительных сетей не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Операторы в свою очередь, указывали на дискриминационную тарифную политику со стороны НКРЭКУ в виде экономически необоснованных тарифов, в результате которых облгазы не имели возможности рассчитываться за отобранный для техпотребностей газ. Ведь фактические объемы ресурса для производственно-технологических потерь на треть превышают объемы, учтенные в тарифах. Не только газ. Украина повышает ставки и теперь рискует потерять еще и транзит аммиака © en.agroday.com.ua

Однако Сергей Макогон, глава новосозданного ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое с 1 января 2020 года выполняет функции нового оператора ГТС, ранее заявил, что для новой компании одной из ключевых проблем первого квартала-2020 является отбор газа компаниями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и облгазами. В своем интервью изданию "БизнесЦензор" Макогон отмечал, что для решения проблемы с отбором газа операторами ГРС, энергорегулятор должен пересмотреть их тариф на распределение до уровня, покрывающего затраты компаний.

На самом деле, теневые схемы работают иначе. Единственный зафиксированный и преданный огласке случай воровства газа — история с "Кировоградгазом" — газопоставляющей компанией, 51% акций которой принадлежит "Нафтогазу". Несмотря на владение контрольными пакетом акций "Кировоградгаза", «Нафтогаз» долгие годы не мог получить фактический контроль над этим предприятием — анонсированные собрания акционеров "Кировоградгаза" регулярно срывались. Мероприятие удалось осуществить только в июне 2017 г. И буквально через три месяца, проведя аудит деятельности "Кировградгаза", новое руководство компании направило в Национальную полицию заявление о возбуждении уголовного дела. Как пояснил тогда "Нафтогаз", аудит показал, что с 2009 по 2017 годы в биллинговую систему "Кировградгаза", которая ведает платежами за газ от клиентов, были внесены почти 4 сотни фиктивных адресов абонентов-физлиц, на которые было записано потребление почти 10 млн куб. м газа стоимостью 78,4 млн грн (201 млн руб по сегодняшнему курсу). В действительности же эти объемы были проданы промышленным потребителям, которые рассчитались за него наличными. Схема стала возможной из-за того, что на Украине в тот период существовало две цены на газ: льготная — для населения и рыночная — для промышленности.

И если сейчас из-за низких цен на газ на европейском рынке цены для домохозяйств и для промышленных потребителей на Украине сравнялись — 6,6 тыс. грн (17 тыс. руб.) с НДС, то еще в декабре 2018 г. эта разница была существенной: население покупало газ по цене 7,5 тыс. грн (19 тыс. руб.) с НДС, промышленные потребители — по 11,2-12,2 тыс. грн (29-31 тыс. руб.) за 1 тыс. куб. м.

Поэтому газсбытам выгодно записывать на население больше, чем оно потребляет, а приписанные объемы — перепродавать. Поймать махинаторов за руку "Нафтогаз" не может. Дело в том, что базы данных клиентов-потребителей нынешние газсбыты получили от "Нафтогаза" еще в начале 1990-х, и теперь только они имеют право ими распоряжаться. Украинцы не ощутят снижения цены на газ из-за подорожания его доставки — Бизяев © Facebook, Руслан Бизяев

Более того, сейчас законодательство не обязывает газсбыты подавать "Нафтогазу" детальную отчетность о потреблении газа населением. Они оставляют заявки, сколько газа им нужно для удовлетворения потребностей домохозяйств и «Нафтогаз» должен предоставить эти объемы газа, поверив в правдивость заявок. "Нафтогаз" уже неоднократно пытался исправить ситуацию, инициировав четыре законопроекта, которые бы обязали газсбыты подавать детальные отчеты по газу. Но ни один из них так и не был принят.

Закрытость газсбытов порождает еще один вид злоупотребления, о котором и говорил Витренко: нелегальные предприятия могут купить ресурс даже не обязательно дешевле, чем население, главное — втайне от контролирующих органов, ведь они не хотят «засветить» свои энергозатраты. Поэтому, по мнению специалистов, даже выравнивание промышленных и бытовых цен не искоренит черный рынок газа.

Также газсбыты подозреваются в махинациях при использовании газа потребителями, которые получают субсидии. Еще в 2018 году глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявлял, что, когда они выставляют "Нафтогазу" счета за потребленный субсидиантами газ, то оказывается, что они получали вдвое больше газа, чем обычные пользователи.

Тогда Коболев подсчитал, что если население потребляет 11 млрд куб м газа, а субсидианты 6 млрд куб м, то перевод бытовых потребителей на рыночные цены позволил бы сэкономить 3 млрд куб м газа в год.

Вместе с тем не наблюдается попыток со стороны власти, как предыдущей, так и действующей, навести порядок в газовом хозяйстве, отвечающем непосредственно за поставки газа потребителям. Единственная подвижка в этом направлении — Антимонопольный комитет в июле прошлого года начал расследование дела против 18 облгазов. В АМКУ усмотрели нарушение законодательства в том, что гражданин Великобритании Дэвид Этони Ховард Браун является главой набсоветов 18 облгазов. И удивительным образом все облгазы, которые попали под расследование, входят в "Региональную газовую компанию" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.