В Белоруссии нефтяной коллапс. Российская нефть, на переработке которой работает экономика страны, оказалась дороже, чем в прошлом году. Президент Лукашенко, не добившись снижения цен на нефть из РФ, ищет альтернативные поставки. И все это - большая политика, поскольку Россия готова на преференции, но только в рамках Союзного государства

Президент Белоруссии хорошо поработал в январе, решая проблемы импортозамещения российских энергоносителей. Ни по нефти, ни по газу никаких соглашений с Москвой достичь не удалось, а по нефти переговоры вообще заморожены. Импортозамещение — это 80 тысяч тонн норвежской нефти через литовскую Клайпеду и азербайджанской — через Украину. Правда, об этом пока не договорились. Похоже, Минск выбрал путь Троцкого: ни мира, ни войны, а России не уступать. В этот момент Бацька берет тайм-аут: пишут, что на будущей неделе он летит на отдых в Сочи, к Путину. Одновременно американская сторона предупредила, что госсекретарь США Помпео 1 февраля заскочит в Минск, пролетая в Казахстан.

Ни мира, ни войны

На минувшей неделе для тех, кто следит за событиями, связанными с Белоруссией и ее ралли с Москвой, было очень много важных новостей, которые рисуют картину маслом. По Союзному государству и интеграции с Россией — вообще ничего. Минск не согласен покупать углеводороды на новых условиях у ближайшего партнера чуть дороже, чем в прошлом году, и ради этого готов переплачивать по мировому прайсу дальним, по весьма «кучерявым» маршрутам. Лукашенко не впервой доказывать Москве, что может «обойтись» и без ее сырья. Так уже было на рубеже 10-х годов, когда во время очередного обострения с Россией президент Белоруссии договорился с Ираном, Азербайджаном и даже Венесуэлой.

Вполне очевидно, что на этот раз неуступчивость Минска обусловлена личным опытом Бацьки, который проходил такое не раз. Он знает, что с Москвой, когда она вдруг начинает считать деньги, нужно вести себя жестко. Не уступать на переговорах, громко обижаться, покупать у чужих дороже, чтобы не покупать у своих дешевле. И, что характерно, это работало. Сработает ли на этот раз — увидим. По слухам, большие надежды вселяют большие кадровые перемены в Москве. Новая метла, конечно, метет по-новому, но ей сначала нужно освоиться в новой роли и произвести хорошее впечатление на традиционных партнеров, чтобы на старте не иметь с ними ненужных проблем. Политолог Суздальцев: Белорусская номенклатура уже подыскивает замену Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

На всякий случай Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, сообщил глава национального концерна Белнефтехим. Что это значит, не совсем понятно. То ли речь об окончании профилактического ремонта нефтепровода «Дружба», из-за чего транзит в Польшу был сокращен на 50%. То ли речь о «суверенном» контракте по реэкспорту нефти украинским партнерам. Очередной ребус — неожиданная покупка норвежской нефти. Такого раньше не было.

Однако если попытаться думать, как Бацька, то это не сильно большой секрет Полишинеля. Выбор пал на норвежскую компанию Johan Sverdrup — основного конкурента российского Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик продукции. Здесь совмещение приятного с полезным. Технические характеристики нефти норвежцев максимально идентичны российской, под которую рассчитаны белорусские трубопроводы и НПЗ. А приятное здесь — сделать «козу» российским партнерам за упрямство. Предполагается, что посредником и продавцом (кто свел с новыми поставщиками) мог выступить французский Total. Правда, партия норвежкой нефти ничтожна — всего 80 тысяч тонн. Она должна была поступить на Новополоцкий НПЗ через литовский порт Клайпеда в среду, 22 января. Теперь о неприятном. Новый маршрут обошелся Минску в копеечку — перевалка и транспортировка до завода могут стоить свыше 20 долларов за тонну.

Огонь по штабам

И все-таки российская нефть не закачивается белорусским партнерам с 1 января. А контракты отсутствуют и даже не предвидятся — переговоры заморожены. Норвежская нефть — это сродни военным учениям на виду у вероятного противника, чтобы опасался, да и свои чтобы не расслаблялись. В обстановке, приближенной к боевой, верховный главнокомандующий устроил смотр генералам экономических войск. Дабы никто не сомневался, что время «военное», чиновников построили во Дворце Независимости. Совещание с участием президента было посвящено вопросу стратегическому: повышению эффективности экспорта нефтепродуктов. Бацька, с видом строгим, но справедливым, признал, что «сейчас в полном объеме альтернативы поставкам российской нефти нет». И не стал обещать, что будет легко: по его словам, доля нефти из России снизится до 30—40%. Но были и хорошие новости. Недостающие объемы сырья приплывут сперва в балтийские и украинские порты, а потом поступят на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. «Экономические генералы» на подобных строевых «линейках» приучены внимать молча и лишних вопросов не задавать. Хотя вопрос не просто висел, но тяжело нависал в наэлектризованном воздухе Дворца незалежнасці: какой же будет калькуляция и экономика альтернативных схем? «Ждать и не уступать». Безпалько о том, что России делать с Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Контракт на поставку в Белоруссию 80 тысяч тонн норвежской нефти доказал, что экономический блок правительства Сергея Румаса способен выполнить приказ Лукашенко о поисках альтернатив российскому сырью. Но альтернатива получается явно пропагандистская и даже «потёмкинская»: ее придется искать с миру по нитке. Диверсификация — штука сложная. На сегодня Минск ведет переговоры с Азербайджаном, Украиной, Польшей, Казахстаном, Францией и даже Норвегией. Не исключено, что с такими темпами дело дойдет и до США: 1 февраля целый госсекретарь Помпео залетит на пару часов в Минск и явно сможет предложить «лучшую в мире» американскую, сланцевую нефть. К гадалке не ходи, что Бацька будет об этом говорить. Норвежское месторождение на шельфе дает 440 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Но придется становиться в очередь: постоянные покупатели у Норвегии — Швеция и Великобритания. Так что много купить не получится.

Ни Казахстан, ни Азербайджан не готовы продать Белоруссии даже втридорога столько же нефти, сколько поступало из РФ — 24 миллиона тонн. В 2011-м Баку выручал Минск: продали миллион. Но времена изменились, и Азербайджан в последние годы сокращает добычу нефти: в 2019-м добыто на 3,4% меньше, чем в 2018-м. В 2020-м добыча сократится еще на 3,8%. Азербайджанская госкомпания SOCAR сократила экспорт нефти в 2019-м на 11,6%. Сокращение добычи пытаются компенсировать ростом цен, но Беларусь вряд ли готова к такому нефтяному маневру. Даже Венесуэла, когда помогала, за три года поставила чуть больше трех миллионов. Прибалтийские порты смогут перевалить максимум 3,6 млн тонн в год. А Белоруссии на этот срок нужно в шесть раз больше. Наконец, цена вопроса. За норвежскую нефть переплатят на 7,2 млн долларов дороже, чем за российскую. Логистика обошлась в 20 долларов за тонну. В 2011-м поставки из РФ стоили 410 долларов за тонну; из Азербайджана — 838 долларов, из Венесуэлы — 857 долларов.

Беларусь нефтедобывающая

Мало кто знает, но есть у Минска и собственные месторождения. В 2019 году в Белоруссии добыли 1 миллион 690 тысяч тонн собственной нефти. Запасы страны позволяют выйти на добычу в 3—3,5 млн тонн. Во времена СССР добывали куда больше. Пик пришелся на 1975 год. Тогда белорусские нефтяники дали республике 8 миллионов тонн «черного золота». Но после распада СССР молодая постсоветская страна предпочла паразитировать на транзитной трубе, а не разрабатывать внутренние резервы. Последнее требовало вложений, а российская нефть в начале 90-х была по цене грибов. Такое положение вещей вызвало опасное привыкание, которое в наши дни аукнулось именно так. И сегодня во весь рост стоит вопрос изыскания средств на эксплуатацию белорусской нефти. Пресса уже сообщила об открытии новых месторождений, однако слишком уж силен от таких новостей пропагандистский душок.

Но своя нефть — это не все. Белорусы добывают нефть в России, им принадлежит компания «Янглур». В ЯНАО она извлекает 400—450 тыс. тонн ежегодно. Есть скважины даже в Венесуэле — «Петролера БелоВенесолана». Ежегодная доля Белоруссии там составляет около 900 тыс. тонн нефти в год. Перспектива увеличения объема добычи — до 1,5—1,6 млн тонн. Добывают белорусы нефть и в Эквадоре. Компания «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.» в прошлом году добыла 100 тыс. тонн нефти. Перспектива увеличения — до 200 тыс. тонн в год. Чтобы посчитать эти резервы, калькулятор не нужен: 3—3,1 млн тонн в год своей нефти добывает Белоруссия. Но этого недостаточно даже на то, чтобы покрыть внутреннее потребление. На это нужно 8 миллионов тонн, так что собственная добыча покрывает до 40% от необходимого.

Но важно понимать, что главная потеря для Минска в отказе не от самого российского сырья, а от его переработки. Российская нефть поставлялась на белорусские НПЗ с большой скидкой и приносила республике до четырех миллиардов долларов экспортных-реэкспортных доходов в год. Исходя из этих базовых цифр, Александр Лукашенко и дал генералам от экономики во Дворце независимости строгий наказ: 30% завозить через Прибалтику, столько же — через Украину. «Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим», — сказал Бацька еще не зная, что Россия не согласилась с этим. И на закуску президент Белоруссии сообщил, что России на белорусском нефтяном рынке оставляют до 40%.

Ставки сделаны. Картина видится так, что Белоруссия начинает и проигрывает. Ситуация абсолютно безнадежная даже на уровне арифметики. Впрочем, интрига остается. Как уже было сказано, в начале февраля пройдет неформальный саммит Лукашенко с Путиным в Сочи. Ну а 1 февраля в гости к Бацьке приедет Помпео. Как говорится: будем наблюдать.