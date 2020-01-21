Власти Украины продолжают политику агрессивной украинизации, а русскоязычное население не может полноценно защищать свое право на использование родного языка

Большой резонанс на Украине и в России вызвало появившееся в Сети в пятницу, 17 января, видео. В ролике показан одесский магазин, в котором сотрудница накричала на покупателя за то, что тот разговаривал с ней на украинском языке.

Инцидент произошел в одном из магазинов сети «Гурман».

«Ты что, не понимаешь украинский язык? Я понимаю, но говорить с тобой не буду. П***й к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать», — в сердцах сказала женщина.

«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Но это глас народа. А государство продолжает политику агрессивной планомерной украинизации. Уже с начала учебного года 2020 школы с русским языком обучения в стране должны исчезнуть, и детей повсюду начнут обучать исключительно на украинском.

По словам министра образования Анны Новосад, представители русской общины должны к этому адаптироваться.

При этом значительная часть голосовавших на президентских выборах в 2019 году за Владимира Зеленского украинцев надеялись, что он остановит или хотя бы приостановит процесс украинизации. Но нет.

Издание Украина.ру выяснило у украинских журналистов, политических экспертов и политиков, как к борьбе с русским языком относятся в разных регионах страны.

Виталий Теплов, главный редактор газеты «Горожанин» (Днепр)

— Языковое давление не только существует, но во многих аспектах оно усиливается.

Обратите внимание, что новая власть фактически проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии по поводу языкового закона.

Все подобные законы, резко ухудшающие гуманитарную атмосферу в стране, относятся к эпохе «АРМОВИРА», то есть времени президентства Петра Порошенко, и их не только не отменили или пересмотрели — их приняли, и они в полном объеме будут действовать.

- Насколько остро в Днепре стоит языковая проблема? И как к ней относятся местные жители?

— Я не думаю, что может возникнуть какой-то стихийный или тем более организованный протест на языковой почве. Прежде всего потому, что русскоязычная масса (если можно так выразиться), в отличие от националистов, очень пассивна. Что вовсе не означает, что и далее проблема не будет прорываться на уровне мелких бытовых скандалов.

Здесь ведь вопрос не только в отношении к языку населения, но и во многом завязан на бизнесе. К примеру, те же большие торговые сети принудительно переведут своих кассиров и продавцов на госязык, дабы избежать потерь и неприятностей.

Ляшенко рассказал о напрасных потугах украинизаторов © Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк

Андрей Лесик, член политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Харьков)

— Харьков — это в целом русскоговорящий город. Я сам учился в школе на русском языке, в Харькове были как русские, так и украинские классы. Считаю, что принятие этого закона это, мягко говоря, неправильно.

Получается, что мы видели одного Зеленского, а получили совершенно другого. То, что происходит, говорит о том, что он сам, скорее всего, себе не принадлежит. После инцидента с Гончаруком он для меня как бы президент.

Вопрос языка, по сути, разделяет общество. Это дискриминационный закон не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, на них попросту наплевали. Теперь детей будут делить на сорта. Те 20%, которые оставили на уроки на русском языке, — это не в тын, не в ворота. Это просто насмешка над людьми, которые живут в Харькове, в русскоговорящем городе.

Навязывание украинского языка в сфере обслуживания попросту вызывает обратную реакцию. Я сам люблю украинский язык, украинскую литературу, но все, что занадто (чересчур, слишком — укр.), то не здраво.

Дискриминационный закон об образовании ничего хорошего не несёт. В советское время люди имели возможность учиться на любом языке и проблем не было. А сейчас издеваются над людьми.

Сергей Форест, журналист (Житомир)

— [На Житомирщине] эта проблема очень болезненна для многих. У нас большой процент населения разговаривает на русском языке, я тоже пишу статьи и посты в соцсетях на русском.

Европа против украинизации: Венецианская комиссия дала рекомендации Киеву © Facebook, Council of Europe | Перейти в фотобанк

У нас эту языковую проблему специально вбрасывают, чтобы под шумок продать ту же землю или раздерибанить предприятия. Если не ошибаюсь, они [правительство] выставили на аукцион около 300 тысяч предприятий, чтобы потом раздать.

[В вопросе сохранения русского языка] всё зависит о семьи. Если там эти узы сильны, то язык будет сохранён. А с учетом того, что часть украинских граждан занимает приспособленческую позицию [как бы чего не вышло], он может быть забыт.

И опять же все зависит от региона. Если на Юго-Востоке русский язык будет сохранен, то на Западе совершенно другой менталитет. Наша страна неоднородна. У каждого региона свой язык, своя культура, свои герои.

Мне ничего не мешает свободно разговаривать и на украинском, и на русском. Я не вижу в этом проблемы. Если до 2014 года люди общались на обоих языках, не ставя этот вопрос во главу угла, то сейчас все изменилось. Повторюсь, это искусственная проблема.

Денис Гороховский, политический эксперт (Киев)

— Я вам могу ответить как киевлянин, у которого ребенок столкнулся с этой проблемой, и как политэксперт. У нас действительно огромная проблема с русскоязычными школами. И даже учитывая то, что сегодня какое-то число еще функционирует, нужно понимать, что любая школа может принять объективно ограниченное количество детей и не в каждом районе есть такая школа.

Вырвут язык. На Украине ликвидируют русские школы, а Зеленский «не в курсе» © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк

Точно такая же проблема с детскими садами. Ребенок, который растет в русскоязычной семье и только научился говорить на одном языке, — ему очень сложно объяснить, что есть разные языки и они смежные между собой, но есть определенные отличия.

То есть проблема действительно есть, и в ближайшее время она будет усугубляться.

- В Киеве тоже случаются бытовые языковые конфликты?

— Конфликты периодически действительно появляются. Есть ряд людей, которые считают своей святой обязанностью попрекнуть других граждан в том, что они говорят не на том языке. И иногда, пользуясь своим превосходством, дискутируя, например, с официантом или продавцом, который не может тебе ответить так, как хочет, потому что может потерять работу, они поднимают эту проблему.

Так же и возвращаясь к детским садам. Не дают детям учить стишки на русском языке не потому, что руководство сада против. А потому, что руководство боится, что кто-то из родителей окажется слишком патриотичным и напишет жалобу администрации. И это станет реальной проблемой, которая может закончиться увольнением.

Русскоязычное население сегодня не имеет возможности в полной мере защищать свои права на использование родного языка.