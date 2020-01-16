В среду, 15 января, Служба безопасности Украины провела масштабные обыски в Государственной налоговой службе. В тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин предложил в качестве кандидата на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина

В среду, 15 января, украинские СМИ сообщили об обысках у главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Об этом сообщили, в частности, издания РБК-Украина и «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в СБУ.

Однако позже стало известно, что обыски проходят в разных региональных управлениях ГНС, но не у руководства всей службы. СБУ сообщила, почему проводились обыски в Налоговой службе Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду «конвертационно-транзитных» групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах», — указывалось в сообщении пресс-службы СБУ.

В комментарии «Украинской правде» пресс-секретарь Верланова Елена Демина заявила, что ни у главы ГНС, ни у других руководителей налоговой никаких следственных действий не проводится. При этом она подтвердила, что такие действия проводятся в департаментах налоговой службы. Однако, как подчеркнула Демина, они являются «плановыми» и проходят «в полном сотрудничестве с руководством СБУ».

Некоторые издания изящно вышли из сложившейся ситуации. Так, Liga.net озаглавила новость об обысках в ГНС следующим образом: «Схема с айтишниками: СБУ пришла к главе налоговой Верланову».

Тем временем громкие новости, касающиеся налоговой, доносились и из России. Там президент Владимир Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Происходящее в двух налоговых службах демонстрирует разницу направлений, в которых двигаются два государства.

Послали налоги на три буквы

НДС — вот что было целью злоумышленников, носивших форму украинской налоговой. Согласно данным СБУ, должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов Государственной фискальной службы Украины.

Как разработчики систем защиты этих ресурсов, коммерсанты создали возможность для того, чтобы обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики.

«Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и подмену номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам», — рассказали в СБУ.

В спецслужбе заявили, что мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и следователями СБУ совместно с Государственной налоговой службой Украины.

Теперь ряд украинских налоговиков обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением.

Тем временем в России разворачиваются события, тоже приковывающие внимание к налоговой службе.

Самая продвинутая служба

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин предложил в качестве премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Эту новость даже оппозиционные российские политики восприняли с оптимизмом.

«Как человек, проработавший под его началом 1,5 года, скажу следующее. Мишустин — технократ и высокопрофессиональный администратор. Причем с IT-бэкграундом и детальным знанием технологической составляющей. Как руководителя я его всегда очень высоко оценивал. То, что российская налоговая служба во многих отношениях опередила аналогичные службы развитых стран, я писал не раз. Причем это не просто мое суждение, это мне во время моей работы в ФНС говорили представители ряда европейских налоговых. Прямым текстом, «вы для нас образец для подражания». Сначала думал, вежливость, но когда разные люди из разных стран говорили про одно и то же, понял, что и правда копируют.

Это совсем не значит, что в российской налоговой все хорошо и нет проблем, например, с коррупцией. Но в сравнении с другими российскими ведомствами прогресс в сфере налогового администрирования заметен невооруженным взглядом. Еще из плюсов Мишустина — владение несколькими языками, феноменальная память, опыт работы в западных компаниях и в целом довольно современный подход ко многим вопросам», — рассказал экономист и политик Дмитрий Некрасов у себя в Facebook.

Да и другие экономисты утверждают — Мишустину удалось создать крайне эффективную службу. Сенатор назвал Мишустина профессионалом, который смог эффективно выстроить госсистему в своей сфере © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Налоговой известно о бизнесе и гражданах больше, чем мы можем представить. Мишустин понимает, что данные — это все», — отмечает в комментарии российскому изданию РБК глава комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин.

В эффективности российской налоговой службы могли убедиться и западные журналисты. Летом 2019 года на интервью к Мишустину пришел журналист Financial Times. Глава ФНС спросил у журналиста, где он остановился, а потом на интерактивной видеостене нашел названный отель и уточнил, заказывал ли журналист кофе. После этого на экране появились чеки за блюда и напитки, которые постояльцы заказывали накануне.

«Они продали три капучино, один эспрессо и один латте. Что-то из этого — ваше», — сказал Мишустин.

Журналист британского издания подтвердил правоту главного российского налоговика. В своей статье он назвал эту технологию «будущим налогового администрирования».

Хвалят будущего премьера и российские политологи.

«Мишустин — надежный технократ, который будет тащить правительство. Без политических амбиций», — отметил в комментарии РИА Новости генеральный директор института политических исследований, член Общественной палаты Сергей Марков.

Таким образом, Мишустин прославился как технократ, а служба, которую он возглавлял, получила славу одного из самых технически продвинутых органов власти.

А в это время в Украине у украинских коллег российских налоговиков ловили мошенников и коррупционеров, использовавших службу для личного обогащения.