Люди «обваривали» ноги и выбивали стекла: крупнейший ТЦ в Киеве залило кипятком. Фоторепортаж

Работу ТЦ приостановили. Посетителей эвакуировали. Спасатели вынесли из помещения пятерых человек, а также одну потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног.
На брифинге «Киевтеплоэнерго» сообщили, что 9 человек получили ожоги от горячей воды.
Проезжую часть вблизи здания также залило кипятком. Асфальтовое покрытие в некоторых местах разрушилось, на дорогах образовались ямы. В одну из них провалилась маршрутка. Спасатели эвакуировали из нее четырех пассажиров, еще троих людей вывели из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.
Посреди ночи провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне со стороны входа в «Ашан». Из ямы идет пар.
Кроме того, у кафе «Руккола», которое также находится на территории Ocean Plaza, при неизвестных обстоятельствах разбились стекла.
По словам очевидцев техногенной катастрофы, некоторые заблокированные в торговом центре посетители пытались выбить стекла, чтобы выбраться из ловушки.