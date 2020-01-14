Люди «обваривали» ноги и выбивали стекла: крупнейший ТЦ в Киеве залило кипятком. Фоторепортаж

Вечером в понедельник, 13 декабря, из-за прорыва теплотрассы в Голосеевском районе Киева затопило второй по величине торгово-развлекательный комплекс столицы Ocean Plaza

В Киеве маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

На брифинге «Киевтеплоэнерго» сообщили, что 9 человек получили ожоги от горячей воды.

Проезжую часть вблизи здания также залило кипятком. Асфальтовое покрытие в некоторых местах разрушилось, на дорогах образовались ямы. В одну из них провалилась маршрутка. Спасатели эвакуировали из нее четырех пассажиров, еще троих людей вывели из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.

Посреди ночи провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне со стороны входа в «Ашан». Из ямы идет пар.

Кроме того, у кафе «Руккола», которое также находится на территории Ocean Plaza, при неизвестных обстоятельствах разбились стекла.

По словам очевидцев техногенной катастрофы, некоторые заблокированные в торговом центре посетители пытались выбить стекла, чтобы выбраться из ловушки.