"У вас проблемы? Ждите, мы придем к вам!" Неонацисты на Украине зарабатывают на гробах и охране

На улицах украинских городов появились рекламные щиты некоего охранного агентства, оформленные уж очень в неонацистском духе. Оказалось, что агентство создано видными членами «Нацкорпуса»: бывшим командиром полка «Азов», а ныне главой отделений партии в восточных областях «Терен Схид» Максимом Жориным и главой харьковского отделения Сергеем Величко

Насколько я могу судить, первым опубликовал эту фотографию рекламного щита 8 января в своем Telegram-канале бывший глава разведки «Азова», а ныне один из главных спикеров «Нацкорпуса» Сергей Коротких, сопроводив ее коротким текстом «Охранять мы вас не бросим». Построена фраза на созвучии с указанным на бигборде номером телефона 188-14-88 и апеллирует к популярным в неонацистской субкультуре шуточным слоганам вроде «Один-четыре восемь-восемь — пить не бросим».

Собственно, что означает 14/88, хорошо известно. В русской Википедии даже есть отдельная статья об этом со ссылками и цитатами. 14 — отсылка к «14 словам» гуру западных неонацистов Дэвида Лэйна, а 88 — нацистское приветствие Heil Hitler, по порядковому номеру буквы H в латинском алфавите.

Судя по всему, создатели агентства специально искали себе «говорящий номер». На эту же мысль наводит и символика фирмы Azguard — скандинавская руна «Тюр» (она же «Тейваз») в вертикально поставленном ромбе, окруженная устремленными вверх дополнительными изображениями — с несущественными изменениями она скопирована с эмблемы действующей в Восточной Европе неонацистской сети WotanJugend. Аваков наступает, Аваков отступает

Пока что поиски пользователей Сети не привели далее страницы охранного агентства в Facebook, созданной 16 декабря 2019 года и даже толком не заполненной, разве что там размещен другой вариант рекламного бигборда. Так что все это можно было бы счесть чьим-то не слишком затейливым розыгрышем с использованием «Фотошопа». Если бы не одно «но»…

Такое юридическое лицо действительно существует, причем уже более полутора лет. Если заглянуть в базу юридических лиц, можно узнать, что товарищество с ограниченной ответственностью Azguard было зарегистрировано в Харькове 3 мая 2018 года, создатели (практически поровну поделившие между собой уставной капитал в 15 тысяч гривен — соответственно, по 51% и 49%) — Максим Жорин и Сергей Величко.

Обратим внимание на указанную при регистрации электронную почту azov.guard@gmail.com (вот откуда такое странное название — это сокращение от Azov Guard), а также на номер телефона +380632669541. Дело в том, что тот же самый номер указан парой месяцев ранее при регистрации для харьковского областного отделения «Нацкорпуса». Кстати, и юридический адрес охранного агентства совпадает с адресом жительства Величко.

Тут уже многое становится понятным. Участники WotanJugend еще в 2014 году примкнули к активно действовавшему тогда в Харькове «Азову», отсюда и отсылки к их символике, достаточно яркой (и при этом лаконичной) на фоне более скучной и усложненной символики батальона (ныне полка).

Упомянутый Жорин, кстати, в рамках ротации командовал «Азовом» в 2016—2017 годах, затем ушел в отставку и в сентябре 2017 года возглавил харьковское отделение «Нацкорпуса», откуда перед этим изгнали «возмутителя спокойствия» в лице создателя харьковских «азовских» тыловых структур Олега Ширяева. Задержался на этом посту Жорин недолго и вскоре пошел на повышение, в 2018 году возглавив созданное объединение партийных отделений в пяти восточных областях «Терен Схид».

В свою очередь, один из лидеров ультрас харьковского «Металлиста» Сергей Величко наследовал Жорину, возглавив в 2018 году харьковский «Нацкорпус».

Оба упомянутых деятеля — большие любители неонацистской символики.

Например, Жорин (известный в «Азове» под звучащим как-то не очень «по-арийски» позывным Мосе) создал в батальоне в мае 2014 года неформальное объединение Borodach Division, щеголявшее нашивками и флагами с эсэсовской «мертвой головой», еще и украшенной пышными усами и окладистой бородой, как у Жорина (видимо, на заре создания «Азова» подобные в части были редкостью).

Интересно, что подобные изображения «азовцы» умудрялись даже крупно наносить на бронежилеты, причем на официальных мероприятиях — например, при построении бойцов полка вместе с Национальной полицией в Одессе 30 апреля 2016 года, куда «Азов» привлекли для обеспечения безопасности на мероприятиях 2 мая. В объектив фотографа «Думской» человек в таком бронежилете попал со спины, но, судя по коренастой приземистой фигуре и заметной даже со спины бороде, это сам командир полка Жорин, который как раз руководил «азовцами» в Одессе в те дни. Улица или парламент? Спустя пять лет Украина снова оказывается перед этим выбором © LB.ua/Макс Левин

Что касается Величко, то это достаточно типичный правый футбольный фанат со всеми вытекающими из этого в специфике современной Украины последствиями: «черное солнце» на футболке и прочее (на следующем фото он справа).

Гораздо интереснее другое. Величко наряду еще с одним персонажем (и это отнюдь не Жорин) прямо называют координаторами структур «Нацкорпуса», которые занимаются добыванием денег для партии законными и незаконными путями.

«При «Нацкорпусе» создали так называемое экономическое крыло… Главный экономист по Харькову — Артем Мошенский, его зам — Сергей Величко», — говорится в публикации «"Патриотические" ОПГ Харькова», размещенной в феврале 2019 года в блогах.

Далее перечисляются основные направления, благодаря которым харьковский «Нацкорпус» добывает деньги — похоронный бизнес («азовцы» открыли собственную похоронную компанию и начали беззастенчиво путем террора вытеснять с рынка оппонентов), незаконная продажа «бодяженного» контрабандного (из России!) бензина, вырубка леса. Охранный бизнес тут не фигурирует, но так он к тому времени только недавно и был создан.

Зарабатывают на этом руководители «экономического крыла» харьковского отделения «Нацкорпуса» достаточно прилично: Мошенский купил себе квартиру в новостройке в районе Салтовка, еще одну в Риме и новую иномарку за 50 тыс. долларов, его младший коллега Величко — квартиру в районе ХТЗ (этот район не хуже Салтовки) и авто «всего» за 30 тыс. долларов.

Такой вот бизнес на рядовых соратниках по партии, которые возят, а затем продают со старых автомашин «разбодяженный» бензин в Харькове. Если местных «нацдружинников» теперь направляют на частные охранные услуги, деньги можно делать и на этом.