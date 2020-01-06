Лемки жили на склонах Карпат более тысячи лет, но в конце 1940-х были изгнаны с родных земель. К сожалению, большинство традиций моих предков остались лишь в воспоминаниях...

Русины-лемки генетически родственны белым хорватам, которые в VI-VII веках населяли оба склона западных Карпат. Именно это славянское племя и принято считать далекими предками современных лемков, а упомянутую территорию — их родиной. Впервые этноним «лемки» ввёл в историю и литературу Иосиф Левицкий в предисловии к своей «Грамматике руського или малоруського языка на Галичине» (1831). Собственную этнографическую территорию русины-лемки, а потом и их соседи, начали называть Лемковщиной. Ныне большинство этнических земель лемков находится на территории Польши, часть — в Словакии и на Украине.

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Исторически лемки, живущие в своих горах, часто были отрезаны от мира снегом или дождем, редко общались с людьми за пределами своего сообщества, поэтому дольше и полнее сохраняли свои ритуалы и обычаи. И самым важным праздником для лемков было Рождество, подготовка к которому начиналась задолго до 7 января — ведь лемки, как православные, так и греко-католики, отмечали и отмечают его по юлианскому календарю.

Во время поста, предшествующего Рождеству, лемковская молодёжь собиралась на «вечерки», поводом для которых было прядение льна. А перед самим праздником проходила вечеринка, на которой молодёжь играла в «ломаник». Игра заключалась в том, что юноши, переодетые одетые в костюмы медведя, барана и других животных, приходили в хыжу (так лемки называли свои дома) к девушкам, прядущим лён. Ребята хватали лежащих на полу девчат за ноги и таскали их туда-сюда по комнате под общий визг.

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Прежде всего, в этот день нужно было соблюдать строжайший пост. Было запрещено есть свежие овощи и фрукты — иначе, согласно поверьям, на теле появятся фурункулы. Ни в коем случае нельзя было дуть на огонь при его разжигании, поскольку это может вызвать в следующем году болезни кожи. Было также принято ходить в лес или к соседу, чтобы «украсть дерево». Речь не шла о краже в буквальном смысле, а о том, чтобы принести в дом палку или даже щепку, но чтобы никто не заметил этого по дороге. Лемки также верили, что если в этот день взять взаймы у еврея деньги, то это принесёт счастье в следующем году. Нельзя также было садиться за рождественский стол с неоплаченными долгами.

Во время приготовления праздничных блюд хозяйки следили за тем, чтобы дети ничего не утащили из кастрюль — потому что иначе летом волк похитит овец. Когда хлеб уже был посажен в печь, хозяйка вынимала несколько углей и присваивала каждому название разного злака — пшеницы, ржи и т.д. На каком угольке в результате оказывалось больше всего золы, тот вид зерна должен был дать лучший урожай в наступающем году.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Перед праздничным ужином в углу светлицы размещали необмолоченный сноп овса. Хозяин покрывал стол сеном, затем посыпал его овсом, чтобы в доме было много денег, и только после этого застилал подготовленный стол скатертью. На столе вначале должно было быть несколько буханок хлеба, соль, чеснок, и горшочек со всеми видами зерна, в котором и зажигалась свеча. Под стол хозяин клал косу, топор — чтобы ноги не болели, другие металлические инструменты или предметы, которые должны было принести удачу. Например, цеп под столом — чтобы в следующем году было что молотить после жнив, связанные цепью ножки стола — чтобы семья держалась вместе и т.д.

На Святой Вечер готовились 12 постных блюд, главным из которых была кутья. Перед ужином по три ложки каждого блюда откладывались в кувшин для молока и давали коровам — чтобы ведьмы не забрала их молоко. Другим домашним животным давали хлеб и чеснок — чтобы те были здоровы. Только после ритуального кормления животных лемковская семья могла сама приступить к праздничной трапезе.

Хозяйка перед началом ужина нарезала много хлеба и складывала его на тарелку в виде пирамиды, чтобы с другой стороны стола не было видно хозяина из-за ломтиков хлеба. При этом хозяин приговаривал: «Чтобы меня никогда не увидели из-за нашего зерна в поле». Начиналась трапеза с молитвы, потом съедали по дольке чеснока, который макали в соль, и выпивали по рюмке водки — за всех присутствующих и отсутствующих.

После этого подавали капусту, ленивые вареники с маком, голубцы с грибами, цельный картофель, печеные яблоки, горох, бобы, фасоль, кашу со сливами, юху — узвар из сушёных фруктов, и киселицу — специальный лемковский суп, приготовленный на закваске из овсяной муки (чем-то похож на польский журек). Блюда заправлялись домашним растительным маслом и, конечно же, их ели из одной миски, при этом до окончания трапезы ложки нельзя было класть на стол. Кроме того, было запрещено опираться на стол — чтобы хлеб на поле не полёг, а вставать из-за стола могла только хозяйка, чтобы подать блюда.

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Второй день Рождества лемки называли «вымётным», потому что в этот день впервые после сочельника можно было подмести в хате, причём это нужно было сделать сразу после восхода солнца. Собранный мусор девушки выбрасывали укромном месте в саду, при этом изображая крик пастуха. С какой стороны слышно было эхо, с той должен был появиться будущий жених. Собственно, значительная часть лемковских традиций — как на Рождество, так и на Щедрый Вечер и Крещенье, которым заканчивался цикл зимних праздников, — имеют явно языческие корни, связаны с повседневной жизнью и сельскохозяйственной деятельностью лемков.

Конечно, со временем многие лемковские традиции, которые сохранялись на протяжении сотен лет, либо исчезли, либо потеряли свой серьезный характер, превратившись в забаву. Большинство и описанных обычаев, особенно суеверия или гадания, ушли в забытье. Даже те немногочисленные лемки, которые вернулись в свои сёла на польских склонах Карпат (тут их называют Бещады), больше не придерживаются этих старомодных практик. Фестивали «Лемковская Ватра» (проходит в Польше с 1982-го) и «Колокола Лемковщины» (на Украине с 1999-го) собираются в конце июля, поэтому рождественские ритуалы там не воспроизводят.

Однако в ночь перед Рождеством потомки лемков во всём мире вспоминают о традициях своих отцов и дедов, и старший мужчина в семье торжественно говорит перед началом трапезы: «Христос ся раждає!»