«В новом году нам нужно быть единой страной каждый день, чтобы, несмотря на внутренние разногласия, мы сохраняли солидарность перед внешними вызовами». Это предложение слеплено из произнесённых в новогоднюю ночь фраз двух президентов – бывшего, Петра Порошенко, и нынешнего – Владимира Зеленского. Угадайте, где чей текст

Новогоднее обращение президента 31 декабря 2019 года получилось двойным. Большинство каналов показало Владимира Зеленского, а «Прямой» и «Пятый» — Петра Порошенко. Раньше такого не бывало, хотя лидеры разных партий и руководители государственных институтов частенько запускали свои поздравления перед президентским.

Новый формат

Президент Зеленский попытался выйти за пределы традиционного формата новогодних президентских обращений и ему это, безусловно, удалось. Другое дело, что остался вопрос — а надо ли было выходить за пределы этого формата?

Владимир Александрович начал с того, что пообещал не путать людей «очень непонятными терминами» из сферы экономики и не убеждать их, что «на самом деле мы начали жить лучше, просто пока еще вы этого не заметили».

Логика в этом есть, но есть и два возражения.

Во-первых, экономику он не только не контролирует как президент (хотя это не так — у него есть косвенные методы влияния на экономическую ситуацию, более чем весомые), но и в которой ничего не понимает. Сомнительно, что надо было это ещё раз подчёркивать.

Скорее всего, президент хотел «деполитизировать» новогоднюю речь, сместить её в гуманитарную плоскость. Кстати, в том смысле его спичрайтерам стоило бы поучиться у команды Владимира Путина…

Во-вторых, в качестве альтернативы «непонятным терминам» он предложил задуматься над философским вопросом «кто я?». Хотелось бы выразить сомнение, что этот тот самый вопрос, над которым не слишком трезвые слушатели готовы думать в новогоднюю ночь. Люди и вообще думать не любят, а уж под водку и оливье… В народе в таких случаях говорят «не грузи, и не грузим будешь».

Вряд ли можно назвать удачной попытку под голос президента демонстрировать «простых украинцев». Порошенко, правда, тоже так делал — но тогда это были вполне конкретные люди, которые говорили свой текст (кстати, та попытка тоже оказалась неудачной — написано, что выступает президент, а говорит незнамо кто).

Общий посыл речи президента был вполне понятен — нас много, мы разные, но мы должны жить вместе в одной стране. «Мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам нужно быть единой страной каждый день». В точности то же, что говорилось Зеленским в ходе избирательной кампании — не надо нас делить.

В этой связи, обращение к конфликтным темам, вроде языка или отношения к НАТО, вряд ли можно посчитать удачной идеей. Какой вывод должны сделать из его слов избиратели? Что он исправит наделанное предшественником, поставит процессы на холостой ход или будет продолжать в этих вопросах политику Порошенко? Сам по себе текст, содержащий призыв не ссорится из-за этой чепухи, как бы намекает — избиратели должны понять и простить его намерение продолжать в этих вопросах курс Порошенко. Или же это обращение к меньшинству? Темна вода во облацех…

Кроме того, в своих лучших традициях Владимир Александрович щедро рассыпал в своей речи намеки относительно того, что не только лишь все граждане Украины достойны «быть единой страной».

Как вам, например, такой перечень:

«Донецкий врач, который переехал и открыл свою практику? Или учитель из Луганска, который переехал и два года таксовал и в итоге вернулся назад?». Куда переехал? Когда? Почему? Где таксовал и куда вернулся? Или упоминание, на крымско-татарском языке, «уроженца Гурзуфа, который сохраняет свой родной язык». Почему именно уроженец, а не житель? Что, житель сохранять свой язык не может? Оккупанты мешают, не иначе… Кстати, для подавляющего большинства жителей Гурзуфа, не исключая крымылов, родной язык — русский.

Ну и вишенка на тортике — «когда вернулись наши моряки, и наши пленные, мы плакали от счастья все». Может и плакали, конечно, но президент на минутку забыл, что они не просто так вернулись — они были обменяны на других граждан Украины, которых, как они утверждают сами, в тюрьмах СБУ, то есьть на подведомственной президенту Зеленскомцу территории пытали и заставляли писать признательные показания. А вот по поводу того, что они, граждане Украины, были отправлены неизвестно куда, никто не плакал. Так и хочется спросить, кто вы — президент Украины Владимир Зеленский или «капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом»?

В общем, объединив нацию, Зеленский тут же отрезал от неё ЛДНР и Крым, и тех, кого отправил из своих тюрем в мятежный Донбасс. Своими для него являются только те, кто выехал на территорию Украины. Обилие людей в камуфляже в ролике только подтверждает этот грустный вывод.

Мелкая месть

Год назад Владимир Зеленский начал свою избирательную кампанию, обратившись к нации на несколько минут раньше действующего президента. Пётр Порошенко затаил в организме некоторую грубость и жестоко отомстил — выступил с новогодним обращением одновременно с Зеленским. А может просто забыл, что он уже не президент — могло ведь такое быть?

Вышло, разумеется, смешно и глупо. Примерно так же, как открытие сельского ФАПа в один день с запуском автомобильного движения по Крымскому мосту. Но в этом — весь Порошенко.

Нет, сама идея была не так уж и плоха — Порошенко обращался не к народу вообще, а к своим собственным избирателям. Предварительно была проведена мобилизационная кампания среди «порохоботов», которые призывали друг друга смотреть «настоящего» президента. Если в новом году Порошенко действительно надеется как-то подвинуть Зеленского (хотя бы на местных выборах), то подобные телодвижения выглядят технологически оправданными. Другое дело, что вряд ли каналы Порошенко опубликуют действительные данные относительно того, сколько людей их смотрело. Но ведь есть ещё социологи…

Надо отметить, что Порошенко и его команда учатся и учатся прилежно. Экс-президент был в хорошо выглаженном костюме (интересно, что мешало осилить это искусство раньше?), а содержимое речи почти точно соответствовало тексту выступления Зеленского — он тоже призвал народ к единству. И даже договорил то, на чём Зеленский споткнулся — единство нужно не просто так, а чтобы «сохранять солидарность перед внешними вызовами». Разумеется, он не мог не упомянуть про «армовир» и о «пятой колонне», от которой его политическая сила защищает армию в тылу, что несколько нарушает благостный посыл о единстве (у Зеленского единство нарушают только отщепенцы, оказавшиеся почему-то вне состава украинского государства).

Справедливости ради надо сказать, что Порошенко и раньше апеллировал к единству — единству вокруг власти во имя отражения агрессии. Так что тут есть не только учёт идей Зеленского, на которые среагировали избиратели во время выборов, но и определённая преемственность со своими собственными речами.

Резюме

Новогодние новации обоих президентов — и пятого, и шестого, не выглядят особенно удачными. Конечно, желание найти новые форматы обращения к гражданам можно только приветствовать, но нужно всё же учитывать некоторые объективные реалии, связанные именно с Новым годом.

Важно, что оба президента обратились к теме единства народа. Увы, веришь им не особенно. Один исключил из рассмотрения жителей ЛДНР и Крыма, подтверждая курс на фактический отказ от этих регионов (большинство жителей соответствующих регионов должны вздохнуть с облегчением). Второй принципиально работает на раскол общества и запуск обращения в одно время с президентским — как раз свидетельство того, что Порошенко видит на одной территории два государства — для 73% и 25% (забавно, что эти цифры, ничему не соответствующие, повторяет и Зеленский).

В заочном соревновании двух президентов не выиграл никто. Но главное — страна не выиграла тоже.