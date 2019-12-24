Поселок Затока Одесской области - одна из болевых точек современной Украины. Его периодически сотрясают скандалы, связанные с борьбой бизнес-структур за передел земли. На днях в СБУ сообщили о задержании председателя поссовета Вячеслава Бокия, местного депутата и члена исполкома по подозрению в вымогательстве взятки в размере $87 тыс.

Деньги — власти, власть — деньгам

Как заявили в СБУ, Бокий и его соратники хотели получить от бизнесмена деньги за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Свое содействие в этом вопросе они оценили в $87 тысяч. Позже оперативники спецслужбы задержали депутата поселкового совета непосредственно при получении части взятки в размере $11 тысяч. Открыто уголовное производство по статьям 190 (мошенничество) и 368 (принятие предложения неправомерной выгоды) УК Украины. В ходе расследования дома у одного из фигурантов был проведен обыск, в ходе которого выявлено 1 млн 240 тыс. грн (около 3,306 млн руб.). Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемым.

По сообщению местных СМИ, задержанным депутатом является Эдуард Кушнир, а членом исполкома — его помощник Виктор Булгаков. Взятка получена от одного из владельцев базы отдыха «Вероника», у которого они вместе с Бокием хотели «отжать» часть земельного участка.

Что касается Вячеслава Бокия, то он замешан в весьма запутанной криминально-детективной истории, которая тянется с 2015 г. Она касается конфликта вокруг 12 га прибрежной территории. Сюжет этого многосерийного триллера включает захваты поссовета, инсценировку убийства, постоянные смены председателя и секретаря, судебные разбирательства, приезды «патриотических» активистов.

Война за золотую землю в Затоке

Инфильтрация радикалов. Почему убийцы-националисты чувствуют себя на Украине вновь востребованными © Украина.Ру Арсен Аваков объявил о масштабной спецоперации по задержанию членов преступной группировки, в которую якобы входили местные депутаты, судьи, полицейские и работники СБУ. В задержаниях и обысках принимали участие Нацполиция и сотрудники Генпрокуратуры, а также управление «К» СБУ.

По версии властей, целью преступной группировки являлся незаконный вывод земли в частные руки. Подозреваемым в причастности к деятельности ОПГ инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных пятью статьями УК Украины. Обыски и аресты проводились по уголовному производству, открытому в октябре этого года по заявлению активиста Майдана и юриста Александра Погорелого, представляющего интересы фирмы «Литус Марис», владельцем которой официально является эстонский бизнесмен Марсель Вихман.

Обыскивали и арестовывали оппонентов проектов Вихмана и Погорелого, которые судились с ними за землю. Еще в 2015 году «Литус Марис» изъявила желание получить прибрежную территорию для благоустройства. Поселковым советом была выделена земля для строительства первого километра набережной местной фирме «Голден Сан». Набережную летом 2015 года торжественно открывал экс-губернатор Михаил Саакашвили. Далее был заключен договор аренды земли на 49 лет с «Литус Марис».

Позже депутаты свое решение отменили. По версии противников эстонского бизнесмена, договоры были заключены с нарушением закона. Следует также подчеркнуть, что есть большие сомнения в конечном бенефициаре конфликта в Затоке. У компании реально три собственника, а не один. Остальные спрятаны в структуре собственности самой «Литус Марис». Самый крупный из них, имеющий 76% акций, зарегистрирован на Кипре и является анонимным. Еще по 12% принадлежат Вихману и другой эстонской компании, в правление которой входит соратник Александра Погорелого Николай Шевченко.

Что касается украинской части учредителей, то Шевченко числится среди них с июня 2016-го года, а до этого его место занимали жители Затоки Василий Алимкин, Виталий Товстыга и Дмитрий Билошицкий. Из этих троих наиболее примечательным является Алимкин — руководитель затокского отделения «Самообороны майдана».

Интерес «патриотов» к данному конфликту появился неспроста. Пользуясь безнаказанностью, они принимали участие в «дерибане» земли в пользу нужных им лиц. Предлог, которым оперировали представители фирмы, был более чем благовидный — реконструкция набережной длиной 12 км. Но в реальности целью было обладание землей на побережье вдоль этой самой набережной. Эта земля стоит немалых денег.

Портрет героя российского сериала «Ликвидация» изуродовали в Одессе – видео © Скриншот из видео Украина.ру Василия Звягинцева группы Бокия и Погорелого вступили в ожесточенную схватку за власть. Погорелый, пользуясь определенными связями в правоохранительных органах, инсценировал покушение на убийство себя самого, обвинив в этом Бокия, якобы заплатившего киллерам 100 тысяч долларов. Последний все обвинения отвергал, но был арестован в сентябре того же года.

В дело даже вмешался гражданин Эстонии Герт Антсу, выражавший благодарность генпрокурору Украины Юрию Луценко за помощь, оказанную эстонскому инвестору «в борьбе с преступной группой». Почти 1,5 года Бокий провел в СИЗО, но в марте 2018 г. все подозреваемые в организации покушения были выпущены на свободу и Бокий восстановился в своей должности.

За это время власть несколько раз переходила из рук в руки. Большинство депутатов поставили на пост секретаря поселкового совета соратницу Бокия Галину Барановскую. Но затем сторонники Погорелого-Вихмана, не согласные с таким решением событий, несколько раз захватывали здание совета, требуя зарегистрировать секретарем лояльную им Наталью Вернигору. Деятельность местного органа власти была фактически парализована, поскольку собрать легитимную сессию стало невозможно. В марте 2017 г. около 30 человек в балаклавах снова захватили поссовет. Это были представители организации «Украина — это мы» — профессиональные митингующие, позиционирующие себя защитниками прав ветеранов АТО. На этот раз они действовали уже в интересах Барановской. После восстановления Бокия в должности секретаря ситуация на время успокоилась.

Неожиданный поворот история получила месяц назад: новый генпрокурор Украины, соратник президента Зеленского Руслан Рябошапка сообщил о расследовании деятельности одного из сотрудников ведомства, который вымогал у должностных лиц Затоки оформления земли людям, не имевшим на это права. Рябошапка фактически вписался за действующего главу поселкового совета. 23 ноября СБУ задержали Александра Погорелого, квалифицировав это как «ликвидацию преступной группировки вымогателей».

«Участники группировки шантажировали главу поселкового совета. Ему угрожали уголовным преследованием и требовали 100 тыс. долларов наличными и выделить землю на побережье Чёрного моря стоимостью около 400 тыс. долларов подконтрольным им коммерческим структурам», — отмечалось в сообщении пресс-службы ведомства.

Правда, 25 ноября выяснилось, что скандальный юрист Погорелый находится на свободе и намерен продолжать борьбу за «цивилизованный выбор Украины». Он выразил недовольство тем, что СБУ и ГПУ оказались «по другую сторону баррикад». Недавнее задержание Бокия и его соратников, наверняка является ответным шагом группы эстонского инвестора.

Патриотический деструктив

К слову, деструктивная деятельность «патриотических активистов» касательно Затоки проявлялась не только в связи с интересами эстонской фирмы. Например, в марте 2017 г. активисты общественной организации «Громада Затоки» ворвались в помещение Белгород-Днестровский горрайонного суда Одесской области недовольные возможным решением служителей Фемиды по земельному вопросу.

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В документе указывалось, в частности, что в суд поданы шесть однотипных исков, направленных на блокирование работы поселкового органа власти, а также говорилось о невозможности принятия решений в пользу истца. Через три дня в судейские кабинеты самовольно проникли члены «Громады Затоки», настойчиво просившие не принимать решений, нужных истцу. Кроме того, активисты предостерегали суд от «заведомо неправосудных решений», пригрозив, что в противном случае дойдут до самого президента Украины, а также генпрокурора и НАБУ. Позже прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 376 УК Украины (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению его служебных обязанностей или для принятия им неправосудного решения).

В ноябре прошлого года группа активистов во главе с небезызвестным Сергеем Ходияком, причастным к убийствам людей на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 г., устроила драку в помещении Приморского районного суда Одессы. Суд занимался избранием меры пресечения для некой Марии Пилевой, которая конфликтует с членом «самообороны Майдана» Алимкиным по поводу участка земли в Затоке. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были задержать минимум 25 человек, включая и Ходияка, но потом их всех отпустили без предъявления обвинений.

Таким образом, ситуация в поселке Затока показывает, что произвол «активистов» и отсутствие внятной позиции властей, которые не могут навести порядок и обеспечить законность превращает населенный пункт в зону нестабильности. Что, конечно, негативно сказывается на его туристической привлекательности.