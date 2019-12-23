Несмотря на достигнутые в начале декабря на саммите в Париже договоренности, обмен пленными между Украиной и ЛНР и ДНР затягивается. Причина - украинское отношение к тем, кого отдают по обмену

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко хочет обменять как можно больше людей к Новому году. Об этом он заявил в интервью «Укринформу», которое вышло 22 декабря.

«Семь заданий было поставлено Трехсторонней контактной группе. Мы действительно рассчитывали на несколько больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового Года. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение неотложно провести видеоконференцию и завершить работу над списками», — заявил Пристайко. «Если Украина не будет юлить»: Чеснаков анонсировал обмен пленными между Киевом и Донбассом © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Однако на деле потребность в проведении видеоконференции может быть связана с возникшими между сторонами проблемами в деле обмена пленными.

Без правовой очистки

О том, что между ЛНР и ДНР с одной стороны и Украиной с другой возникли проблемы, ранее, 22 декабря, говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель — «всех на всех». Но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали лидеры — Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона, говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит, мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все «процессуально очищенные». Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Ранее о том же говорила и омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она отмечала, что успешность обмена зависит в первую очередь от Украины.

«Если украинская сторона предложит алгоритм дальнейшей правовой очистки задержанных лиц на территории Украины, то есть все шансы, что обмен состоится. Но это только при условии полной юридической очистки. Мы ждём ответных реакций и настаиваем на обмене до конца года», — заявляла она 20 декабря.

Юридическая очистка означает, что в отношении тех, кого Украина выдаст на обмен, закроют уголовные дела, их снимут с розыска и, теоретически, в случае приезда на Украину их не будут задерживать правоохранители по тем же делам, по которым их задерживали ранее.

Прекрасным примером правовой очистки в действии является Надежда Савченко. После того, как ее помиловал президент РФ Владимир Путин, она смогла приехать в Россию без каких бы то ни было для нее последствий — в октябре 2016 года Савченко прилетела в Москву на заседание Верховного суда РФ, который рассматривал жалобу защиты на приговор, вынесенный Верховным судом Чечни в мае 2016 года украинским националистам Станиславу Клыху и Николаю Карпюку.

И хотя Савченко ранее в марте того же года Донецкий городской суд Ростовской области признал виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и приговорил к 22 годам лишения свободы, из-за того, что ее помиловал своим указом президент РФ по просьбе родственников журналистов Корнелюка и Волошина, Савченко де-юре была чиста перед законом. В Минске согласовали одну группу заключенных для обмена — Пристайко © скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | скриншот с видео "BERLIN-VISUAL.com" | Перейти в фотобанк

А вот с Украиной все по-другому. Зачастую выданные на обмен ополченцы не проходят правовую очистку. И не могут навестить своих же родственников на подконтрольной Украине части Донбасса.

«На данный момент на понедельник назначена скайп-конференция, будет продолжено обсуждение. Если украинская сторона предложит алгоритм дальнейшей правовой очистки задержанных лиц на территории Украины, то есть все шансы, что обмен состоится. Но это только при условии полной юридической очистки», — рассказала Морозова.

В общем, сегодня, 23 декабря, вопрос юридической очистки находящихся в украинских тюрьмах и СИЗО ополченцев будет обсуждаться на видеоконференции Трехсторонней контактной группы.

Ожидать ли обмена пленными до Нового года?

Предыдущий масштабный обмен пленными между Украиной и ЛНР и ДНР состоялся в конце декабря 2017 года. Он тоже был приурочен к Новому году. Тогда Киев передал Донецку и Луганску 233 человека, а те в ответ 73 человека.

На том обмене хорошо попиарился возглавлявший тогда Украину президент Петр Порошенко. Он не уставал о нем напоминать и после того, как перестал быть президентом.

«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», — прокомментировал он обмен заключенными украинцами и россиянами 7 сентября.

При этом многим освобожденные из плена ополченцы рассказывали, как их пугали снятием с декабрьского обмена. Так, по словам ополченца по имени Кирилл, тогдашний первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время одного из визитов в Харьковский следственный изолятор пообещала порвать паспорта ополченцев. Геращенко также входила в Трехстороннюю контактную группу и занималась в том числе и вопросами обмена. По его словам, таким образом Геращенко провоцировала осужденных. Представитель Киева рассказала, кого освободят в рамках обмена пленными © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Теперь к власти пришла другая команда во главе с президентом Владимиром Зеленским. При нем уже состоялся по-своему эпохальный обмен заключенными, когда на Украину прибыл Олег Сенцов, а также украинские моряки — те люди, возвращения которых на Украину так долго добивались предыдущие власти.

Тем более, перед Зеленским стоит серьезный вызов. Соцопросы начала декабря показали падение рейтинга президента. Он держится на уровне 52%, хотя месяцем ранее этот показатель составлял 64%. И хотя саммит в Париже чуть отыграл падение, украинский президент продолжает разочаровывать своих избирателей и так и не стал своим для национал-патриотической части общества. В таких условиях успешный массовый обмен накануне Нового года наверняка повысит популярность Зеленского или хотя бы притормозит падение его рейтинга.