Сразу три крупных промышленных предприятия Донбасса подали в Европейский суд по правам человека иск против Украины на возмещение ущерба в размере 360,1 миллиардов рублей (около 5 млрд 200 млн евро)

Ущерб донецкой индустрии

Донецкий энергозавод, угледобывающее производственное объединение «Артемуголь» (Горловка) и ООО «ЛугаМаш» (ПАО «Лугансктепловоз») из ЛНР считают, что на такую сумму причинили им ущерб действия Вооруженных сил Украины за пять с половиной лет военных действий.

Предприятия обратились за помощью в созданную в Донбассе в ноябре Общественную комиссия по оценке экономического ущерба, нанесённого Украиной.

В комиссии рассказали, что сумма причиненного ущерба ГП «Артемуголь» составляет 4 миллиарда рублей, предприятие «Донецкий энергозавод» понесло убытки в размере 300 миллиардов, ущерб ООО «ЛугаМаш» равен 56,1 миллиардов рублей.

Заметим, что исков от предприятий могло бы быть (и, наверное, будет) куда больше. Навскидку — обоснованные претензии ко вчерашним соотечественникам, ведущим прицельный огонь по жилью и рабочим местам донбассовцев, могут предъявить через суд угольщики Донецка и Макеевки, железнодорожники и машиностроители Ясиноватой и Дебальцева, химики Горловки, металлурги Енакиева и Алчевска. Правда, трудно себе представить, что экономика Украины, стремительно скудеющая, в состоянии будет выдержать выплаты в триллионы евро.

Самоедская Украина

Война с собственными согражданами принесла громадные потери и экономике Украины, которая, по меткому замечанию одного из блогеров, сегодня похожа на змею, кусающую свой хвост. Рассеченный Донбасс. Можно ли сшить разорванную надвое промышленность © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По подсчетам немецких экономистов, произведенных еще нынешним летом, из-за военной операции в среднем Украина потеряла 15,1% подушевого ВВП за период 2013-2017 годы: 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП — в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году, 21,7% ВВП — в 2017 году. А доходная часть государственного бюджета Украины после 2016 года теряет минимум 5 %, ведь с марта 2016 года 43 предприятия ЛДНР перешли на выплату налогов исключительно в республиканскую казну. И это не говоря о транспортной блокаде, устроенной украинскими националистами в Донбассе. Благодаря ей Украина теряет еще не менее 1,5% ВВП.

В самом деле, украинская власть, что при Порошенко, что при Зеленском уподобляется безумному террористу, который готов взорвать бомбу, убив не только себя, но всех, кому не посчастливилось в это время находиться рядом. К такому выводу приходишь, ознакомившись с материалами комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.

Всей улицей — в суд

К примеру, один из исков в ЕСПЧ ушел из пгт Донецкий в ЛНР. Жители хотят справедливого возврата стоимости их домов, разбитых украинским снарядами. По оценкам специалистов, общая сумма ущерба, нанесенного украинскими военными пострадавшим жителям этой улицы, превысила 18 миллионов рублей. Также жители Донецкого настаивают на возмещении морального ущерба, причиненного действиями киевских силовиков, составляющего, по предварительной оценке, не менее 3 миллионов рублей на каждый поданный иск.

Дома местных жителей подверглись обстрелам со стороны ВСУ из различных видов вооружения, включая тяжелую артиллерию калибра более 120 мм.

«Всего на нашей улице более 25 домов. До начала боевых действий тут жили 136 человек. Целые родовые гнезда — старики, семьи с детворой, — рассказала представитель инициативной группы жителей улицы Нина Редина. — Все работали на своей земле, строились, жизни радовались, пока украинские солдаты не пришли. Сейчас, конечно, значительно меньше живет. После обстрелов люди выезжают. Не потому, что страшно — жить в разрушенных домах невозможно. Вот пусть Украина, если решила стрелять по мирному поселку, и возместит ущерб за дома наши и страдания человеческие».

Обездоленные донбассовцы надеются, что «Европа на киевские власти повлияет, покажет им, что за все сделанное нужно платить».

Понятное дело, это не единственный иск. Точно такой же подавали в ЕСПЧ жители прифронтового поселка Голубовское, а также улицы Харьковская и квартала «60 лет СССР» Первомайска, дома которых были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году.

Благодаря юридической помощи, которую на постоянной основе оказывают пострадавшим от агрессии жителям Донбасса сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР, пострадавшие подали в ЕСПЧ более 300 жалоб. Всего Генпрокуратура ЛНР признала потерпевшими от действий киевских силовиков в Донбассе более трех тысяч жителей Республики.

С больной головы на здоровую

Киевские власти со своей стороны всячески стараются не замечать проблемы, не признают своей ответственности за варварские обстрелы городов и сел Донбасса, а на все вопросы, как они собираются в случае примирения в рамках одного государства восстанавливать экономику индустриального края, или меняют тему, или пытаются переложить вину с больной головы на здоровую. Например, с украинской на российскую. Как это сделал украинский министр Криклий, нашедший «ответственного» за восстановление Донбасса за пределами Украины.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно, нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию, — сказал украинский министр в эфире телеканала «1+1». Донбасс: от экологической катастрофы до геноцида © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одним из первых ответил ему тогда Владимир Соловьев: «Если быть логичными, то Украина должна вернуть оккупированные земли Донбасса. И Украина должна выплатить компенсацию того ущерба, который нанесла своими военными действиями».

Донбасс верит только России

Пока же какого-либо здравого смысла в действиях киевских властей не просматривается. Напротив, вопреки надеждам миллионов украинских граждан, голосовавших на президентских выборах за Владимира Зеленского исключительно в противовес Петру Порошенко, с каждым днем все заметней сходство целей и задач двух украинских лидеров. Да и методы достижения своего у них схожие — людоедские. Эти строки написаны в то самое время, когда над северной окраиной Донецка снова гремит украинская артиллерия, в сотый раз повредившая фильтровальную станцию столицы ДНР. Понятно, почему Украина не желала разводить войска по всей линии соприкосновения — как она иначе смогла бы наносить снова и снова ущерб жителям Донбасса, у которых сегодня в руках есть только мирные способы воздействия на противника — юридические?

«ЕСПЧ на сегодняшний день является единственным органом, который может повлиять на Украину, так как она является страной, ратифицировавшей Европейскую конвенцию по правам человека», — сказал в интервью Донецкому агентству новостей донецкий адвокат Сергей Кожемякин, помогающий местным жителям оформлять иски к Украине и отправлять их в Европу.

Посмотрим, насколько правозащитник окажется прав. Нам всем памятны схожие иски, которые отправили осенью 2014 года в ЕСПЧ донецкие и луганские пенсионеры, искавшие управы на Киев, отобравший у них право на пенсию, свободу передвижения и другие гуманитарные права. Давно об этих исках ничего не слышно. У жителей Донбасса все больше надежды и чаяния связаны с Россией, которая не бросила их в трудную минуту, делает все, чтобы принудить Киев к миру и заставить его заплатить за муки и разорения миллионов простых людей.