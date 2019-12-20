Минувшую неделю западная пресса писала об Украине мало, как будто берегла чернила для освещения пресс-конференции российского президента, которая украинские вопросы игнорировать не могла. И здесь для западных СМИ наступило раздолье

Испания: Украина сама признала ДНР и ЛНР. Еще при Порошенко

«Как каждый раз бывает на пресс-конференции Владимира Путина, самый напряженный момент возникает, когда свой вопрос задает кто-нибудь из украинских журналистов», — пишет корреспондент испанской El Mundo Хавьер Колас.

Дальше репортер просто переключается на цитирование российского лидера, изредка мелкими штрихами подчеркивая не только свое отношение к словам главы РФ, но и подталкивая читателя к формированию у него аналогичного мнения.

«Путина спросили о российском военном вмешательстве в украинские внутренние дела. Он исключил присутствие российских солдат в Донбассе. Сказал, что там нет иностранных войск, а есть только местные ополченцы, собранные в местные силы самообороны», — пишет Колас, помечая, что «украинский журналист усмехнулся с недоверием», и «забывая» процитировать последовавший дальше пассаж о наличии наемников по обе стороны линии соприкосновения.

Продолжая цитирование, испанский автор неожиданно для себя обнаруживает, что «Сама Украина признала существование республик ЛНР и ДНР», и случилось это при непосредственном участии предыдущего президента Петра Порошенко, «настаивавшего, чтобы руководители самопровозглашенных республик ставили свои подписи под соглашениями».

Великобритания: Путин не согласен менять условия "Минска"

Британская The Independent обращает внимание на то, что «Путин не настроен особо акцентировать свое внимание на проблеме Донбасса. Российский лидер пообещал, отвечая на вопросы журналистов, не выдвигать никаких предварительных или дополнительных условий для прекращения противостояния на юго-востоке Украины. По его мнению, Минские соглашения — это то, что необходимо и достаточно для установления мира в регионе».

Российский президент продемонстрировал, подчеркивает издание, свою непреклонность и в смысле неприятия каких-либо предложений по изменению "Минска-2", исходивших от Киева.

«Владимир Путин продолжает настаивать на внесении статьи об особом статусе Донбасса в украинскую Конституцию», — информирует автор текста Оливер Кэрролл. Журналист сомневается, что от федерализации Украины будет для нее какая-то польза, поскольку «Путин не так давно критиковал ленинскую идею государства-федерации, которая в России не сработала, а теперь хочет, чтобы эта форма устройства прижилась на Украине. А ведь сам полагает, что именно отсутствие управления регионами из центра привело к развалу СССР».

США: регулярных войск России на Донбассе нет, но жертвы есть

«Путин показал, что реально встревожен заявлениями Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в Минские соглашения, — пишет американская The Washington Post. — В ходе своей поистине марафонской пресс-конференции он уделил значительное внимание теме конфликта на юго-востоке Украины, отрицая при этом присутствие российских регулярных войск в регионе, где за период с 2014 года погибли более 13 тысяч человек».

Авторы Робин Диксон и Изабель Хуршудян стараются вроде бы оперировать стандартными неэмоциональными фразами. Но надо отдать должное их умению конструировать фразы «под заказ»: порядок слов устанавливается такой, чтобы у предложения появлялся нужный — антироссийский — акцент.

Италия: «США выгодно поддерживать конфликт Киева с Москвой, а не развитие Украины»

«Путин сказал, что тревожится и переживает из-за слов, произнесенных его украинским коллегой Зеленским, предлагающим внести изменения в Минские соглашения, — акцентирует внимание читателя итальянская версия портала eurоnews.com. — Впрочем, глава Кремля тут же поставил жесткую точку в этом вопросе, заявив, что пересмотр договоренностей заведет ситуацию в тупик и решения у конфликта не будет».

СМИ отмечает, что «российский президент обеспокоен также «объявлением некоторых изменений, связанных с децентрализацией Украины», но твердо дал понять, что это неприемлемо и ни в коем случае рассматриваться в качестве альтернативы "Минску-2" не может. Положение об особом статусе Донбасса должно быть утверждено на уровне закона и никак иначе».

По словам репортеров, российский лидер «признал нахождение военных из его страны на территории Донбасса, однако не согласился с тем, что это регулярные войска, указав, что по обе стороны линии соприкосновения воюет немалое количество наемников, — не только россиян, но также французов, немцев». Но никто не говорит о том, что это регулярные подразделения бундесвера или французских вооруженных сил.

Подметили корреспонденты СМИ и еще «одну мелкую, но важную деталь», на которую не обратили внимания (случайно или намеренно — кто знает) другие издания Европы и Америки.

«Путин заметил, что США оказывают Украине материальную помощь в тех размерах, которые позволяют Киеву поддерживать противостояние с Россией, а не обеспечивать экономическое развитие страны».

Секрет Полишинеля, конечно, но почему-то на Западе не стремятся показать, что понимают, откуда ноги растут у ситуации.

Германия: «Косвенные признания» без прямых доказательств

«Путин весьма жестко отрицает присутствие российских войсковых подразделений на территории Донбасса, — отмечается в редакционной статье немецкого издания Tagesspiegel. — Никого там нет, кроме местных ополченцев, организовавшихся в отряды самообороны».

Издание пытается уличить российского президента во введении мирового сообщества в заблуждение — «касаясь наличия военной техники у ополченцев, Путин сказал, что она досталась им из сопредельных государств, чем косвенно признал, что вооружения поступают и из России». Никаких доказательств своим словам о «косвенном признании» германское издание, разумеется, не представило.

Франция: Путина беспокоит амнезия у Зеленского

«Российский президент настаивает, что ни о каком возвращении Украине контроля над границей между Донбассом и Россией и речи быть не может, пока не будет выполнено требование о проведении выборов в регионе. По Минским соглашениям к пограничным вопросам можно вернуться только на второй день после избрания новой власти в Донбассе, — пишет французская Le Figaro. — Помимо этого Путин предупредил Киев, что попытки решить вопрос, применив силу, к успеху не приведут. А большого желания ликвидировать проблему политическими методами и путем диалога он у украинской стороны не видит».

Авторы публикации обращают внимание на то, что г-н Зеленский обладает слишком короткой для серьезного политика памятью, приводя в подтверждение высказывание главы Кремля, что Зеленский в ходе переговоров в Париже (9 декабря) показал, будто он «забыл, что самолеты украинских ВВС бомбили мирные города на юго-востоке своей страны». Комментариями на этот счет репортеры предпочитают читателя не баловать, но ироническое построение фраз позволяет понять, что авторы не одобряют подобные «провалы в памяти» новоизбранного президента Украины и читателю не советуют.

Отчет об «украинской» части пресс-конференции Владимира Путина Le Figaro завершается мажорным аккордом: «президент России выразил надежду на то, что транзит российского газа через «жовто-блакитную» страну будет сохранен, интересы и России, и Украины, и Европы будут соблюдены».

Волнение и удовольствие, которое европейцы испытывают при рассмотрении вопроса о прокачке газа из РФ в страны ЕС через Украину, понятны: политические игры — вещь, конечно, увлекательная, но играть в них хочется все-таки в тепле. По мнению издания, Киеву лучше договориться о транзите российского газа, что позволит и Украине тоже погреться, чем поступать по пословице «назло бабушке уши отморожу».