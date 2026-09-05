https://ukraina.ru/20260905/vozdukh-1083014551.html

Воздух

Воздух - 05.09.2026 Украина.ру

Воздух

Документальный фильм журналистов "Украина.ру" Алексея Туманова и Федора Громова о новой войне дронов

2026-09-05T09:00

2026-09-05T09:00

2026-09-05T09:00

видео

федор громов

украина.ру

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Война изменилась — теперь исход решается в воздухе. Дроны стали глазами и руками армии: они ведут разведку, корректируют огонь, доставляют боеприпасы и наносят удары. Но за каждым успешным вылетом стоит целая экосистема противоборства — операторы, инженеры, связисты, сапёры, расчёты ПВО и мобильные огневые группы. Фронт стал прозрачнее и опаснее, тыла практически нет, а выживание зависит от того, кто увидит первым, ударит точнее и адаптируется быстрее. Журналисты "Украина.ру" Алексей Туманов, Федор Громов и Виктор Дурба провели две недели в зоне боевых действий, чтобы показать, как выглядит новая война дронов — от запуска и перехвата до демонтажа оборудования под прицелом вражеских FPV. Документальный фильм журналистов "Украина.ру" Алексея Туманова и Федора Громова "Воздух" — о том, как изменились боевые действия за считанные месяцы, и как теперь выживать в условиях новой угрозы. Это фильм о технологиях, воле и людях, которые стоят за каждой пораженной целью, каждым сбитым дроном, и каждой победой в воздухе.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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