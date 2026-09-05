Вечер в хутор: Полтава без вареников, депутаты в борделях, "пасхалка" в стратегии Драпатого - 05.09.2026 Украина.ру
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Вечер в хутор: Полтава без вареников, депутаты в борделях, "пасхалка" в стратегии Драпатого
Вечер в хутор: Полтава без вареников, депутаты в борделях, "пасхалка" в стратегии Драпатого - 05.09.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: Полтава без вареников, депутаты в борделях, "пасхалка" в стратегии Драпатого
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Глава "Слуг народа" Давид Арахамия защищает... Украина.ру, 05.09.2026
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полтава
украина
львов
давид арахамия
слуга народа
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Глава "Слуг народа" Давид Арахамия защищает диссертацию, сгенерированную искусственным интеллектом, мовный омбудсмен штурмует чаты подъездов, тайные нацистские шифры в новой официальной стратегии генерала Драпатого, а во Львове официально создали комиссию для ночных "проверок" интим-индустрии.Это и многое другое — смотрите в видео.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, полтава, украина, львов, давид арахамия, слуга народа, видео
Видео, Полтава, Украина, Львов, Давид Арахамия, Слуга народа

Вечер в хутор: Полтава без вареников, депутаты в борделях, "пасхалка" в стратегии Драпатого

10:00 05.09.2026 (обновлено: 10:36 05.09.2026)
 
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик рассказывает о главных скандалах недели на Украине. Глава "Слуг народа" Давид Арахамия защищает диссертацию, сгенерированную искусственным интеллектом, мовный омбудсмен штурмует чаты подъездов, тайные нацистские шифры в новой официальной стратегии генерала Драпатого, а во Львове официально создали комиссию для ночных "проверок" интим-индустрии.

Это и многое другое — смотрите в видео.
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