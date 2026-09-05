https://ukraina.ru/20260905/komandir-tanka-yuriy-lunin-unichtozhaem-vraga-raschischaem-put-dlya-pekhoty-1083019315.html

Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты

Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты - 05.09.2026 Украина.ру

Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты

О ситуации на Днепропетровском направлении, работе с закрытых позиций, защите и маскировке, а также о жизни на позициях и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танка танкового батальона 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе группировки войск "Центр", сержант Юрий Лунин.

2026-09-05T05:35

2026-09-05T05:35

2026-09-05T05:35

интервью

украина.ру

танки

сво

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– Вы только-только откатились с передовых позиций на Днепропетровском направлении. Расскажите о задачах, которые выполняли и о целях, по которым работали.– Работали с закрытых огневых позиций, работали по координатам, предоставленным разведкой. Чем занимались? Уничтожали противника. Это, как правило, укрепрайоны или точки взлета БПЛА. Получили команду и отработали. Пехота наступает, а мы расчищаем для них дорогу.– Говорят, вы откатились только после того, как дуло танка износилось от интенсивной работы.– Было такое, да. Стреляли действительно много. Разведка работает интенсивно, потому целей достаточно. Бывало, по несколько раз в день звучала команда "к бою". Поэтому… настреляли. Износилось орудие. И был характерный момент, когда мы поняли, что нужно менять.– После чего решили откатываться?– Не сразу. Все передвижения – только в непогоду, вроде тумана или сильного дождя. В ясный день вообще никаких передвижений. Даже на своих двоих по лесополосе лишний раз не походишь, поскольку "глаза" у врага всегда в небе. Если чего заметят, туда быстро прилетят либо дроны, либо снаряды. А возле огневой позиции никаких лишних движений.– Сколько вы на БЗ пробыли?– Ну… Вот в 2026 году мы заходили в марте, а так – весь прошлый год. Когда выходишь, конечно, облегчение испытываешь. Я вот прекрасно выспался этой ночью. Таким, знаешь, мирным сном. Там, конечно, так поспать не получается. Постоянно нужно слушать радейку, чтобы знать обстановку. Мы же не одни там стоим. Несколько позиций, а это значит, что постоянно идет перекличка. Там сон урывками – и все равно беспокойный, а здесь можно выспаться за милую душу.– Четыре-пять часов сна хотя бы набирается, когда вы на позиции? Пусть даже не подряд, а совокупно.– Да, конечно. Примерно столько за сутки и набирается. Не подряд, как правило, но железно.– Вы говорили о поражении точек взлета БПЛА. А как сейчас устроено противодействие БПЛА? Все же танк – очень крупная и вместе с тем желанная цель.– Помимо непосредственно танкового экипажа, который заезжает на боевую позицию, к нам прикомандирована группа прикрытия. Ну, и своими силами тоже. Выставляются пункты воздушного наблюдения на расстоянии от позиций – и контролируют небо. Они же сообщают, можно ли нам работать, чтобы противник не заметил, откуда стреляли. И если какая-то угроза танку или позиции в целом, ребята работают.– Погодите-погодите: то есть вы не залетаете на ЗОП, когда нужно работать, а постоянно находитесь на позиции, под маскировкой?– Нет-нет, мы заранее готовим позицию для танка, тщательно маскируем и загоняем машину. Да, мы находимся немножечко ближе к противнику, но и работаем эффективнее.– Как сейчас в целом с дронами? Кто-то говорит, что противник истощил свои закрома, а кто-то, что небо становится более "грязным".– Зависит от направления, наверное. У нас, честно говоря, жарко.– А что с артиллерией?– Артиллерия у них работает. И ГРАДы к нам прилетали, и гаубичные снаряды. Не могу сказать, что с артиллерией у них как-то плохо все.– Вы говорили о маскировке. Как нужно маскировать танк в текущих условиях, чтобы противник его не заметил?– Это ежедневная работа. Из соседних лесополос и вообще отовсюду, где только можем, мы тащим зеленые ветки, чтобы постоянно "озеленять" позицию. Все должно быть в тон, чтобы камера вражеской "птички" ничего не заметила. Никаких просветов, никаких сухих веток. Это не просто лучший, это единственный способ остаться незамеченными.– Вижу у вас "мангал". Помогает?– Мы обвариваем танк, делаем сеточный купол и "ежи". Не скажу, что прямо идеально, но эффективно. Особенно "ежи", которые довольно легкие и не слишком перегружают танк. При соприкосновении с ними "птичка" обычно просто падает. А вот против "хорнета", если мы говорим о прямом попадании, "мангал", конечно, не поможет.– К "хорнетам" в ближнем тылу мы уже как-то привыкли, а насколько активны они ближе к линии боестолкновения?– Кружат, да. У нас сейчас ребята стоят на дорогах с пулеметами. Они следят за небом и? если замечают "хорнеты", сбивают. Вот это хорошее решение было. У нас больше подвозов нормально проходит и в целом дышится легче.– Подвоз БК вручную осуществляете?– У нас есть промежуточные точки, куда более или менее безопасно можно доехать на машине, а дальше пешком. И сами носим, и ребята помогают. Тяжело, но делать нечего.– Давно воюете?– С 2024 года. Дедушка с бабушкой воевали. Вот и я подписал контракт. Решил, что смогу внести свой вклад. А в танкисты попал по воле случая, при формировании полка. Я раньше играл в "Мир танков" и мне нравилось. Решил, что нужно попасть именно в танковый батальон – и попал.– То есть к 2026 году я нашел наконец человека, который играл в "Мир танков" и это вдохновило его на то, чтобы стать настоящим танкистом?– Выходит, что так. А в армию я из ресторанного бизнеса пришел. Прошел путь от помощника бармена до управляющего рестораном. Опыт управления в стрессовых ситуациях, кстати, очень даже пригодился на фронте.– Ваш экипаж полгода жил на позиции. Расскажите о ребятах, о том, как сложились отношения в коллективе.– Ребята у меня молодцы. Мы давно все знакомы, практически со дня формирования полка. Живем душа в душу, быт у нас налажен. У каждого свои обязанности. Вместе готовим, вместе занимаемся бытовухой. Это, знаешь, такая рутина, которая настолько всем нам уже привычна, что даже рассказывать нечего. Бывает, что небо "грязное". Один кто-то остается наблюдать за небом, а все остальные – в укрытии. Есть, слава богу, армейский интернет. Можно с близкими пообщаться. Так дни идут. Боевая работа и быт.– В "Мир танков" уже не так интересно играть?– Да сейчас ни возможности нет, ни желания. Думаю, что наигрался. Уже после, быть может, поиграю для души. Но это как с фильмами о войне, знаешь. Иной раз пообщаешься с пехотой и понимаешь, что в жизни все иначе. Вот и с "танками" примерно то же. Смотришь и понимаешь, что на самом деле так не бывает. Но просто для развлечения, для души… Почему бы и нет?– Вы упоминали о ранениях. Расскажете подробнее?– Да, была у меня пара ранений. В 2024 году подорвался на "минном пироге". Это когда танковые мины кладут одну на другую. Левым бортом наехал. Ехали на задачу и немного не доехали. Получил контузию и чуть-чуть осколками посекло. Но их вытащили, все хорошо. И уже в этом году получил еще одно осколочное, FPV-дрон прилетел. Но я уже восстановился, уже бегаю.– Знаю, что есть награды. Какие? За что?– Есть медаль "За отвагу" и Медаль Жукова. "За отвагу" – когда освобождали Желанное. При смене огневой позиции подорвались на мине. Вытащил экипаж. Все целы. Загорелся механик-водитель. Потушили, быстро эвакуировали. Добрались.– Вижу на вас противоосколочный жилет. В связи с этим не могу не спросить о том, что сейчас многие обсуждают: если речь не идет о прямом огневом контакте, то в условиях "грязного" неба важнее класс или площадь защиты и мобильность?– У меня вот легкий жилет, танковый. Я могу в нем и выбежать, и в танк нормально запрыгнуть. Когда в разведку ходим, я его использую. Ну, и баллистический пояс еще. Это так называемый "Ковбой". Но надо понимать, что мы танкисты и в прямой контакт не вступаем, поэтому осколок можем получить с куда большей вероятностью, чем пулю. Поэтому для нас противоосколочный жилет лучше подходит. Но кому-то комфортнее в "плитнике". Это тоже нормально.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

интервью, украина.ру, танки, сво