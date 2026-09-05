Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты
О ситуации на Днепропетровском направлении, работе с закрытых позиций, защите и маскировке, а также о жизни на позициях и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танка танкового батальона 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе группировки войск "Центр", сержант Юрий Лунин.
– Вы только-только откатились с передовых позиций на Днепропетровском направлении. Расскажите о задачах, которые выполняли и о целях, по которым работали.
– Работали с закрытых огневых позиций, работали по координатам, предоставленным разведкой. Чем занимались? Уничтожали противника. Это, как правило, укрепрайоны или точки взлета БПЛА. Получили команду и отработали. Пехота наступает, а мы расчищаем для них дорогу.
– Говорят, вы откатились только после того, как дуло танка износилось от интенсивной работы.
– Было такое, да. Стреляли действительно много. Разведка работает интенсивно, потому целей достаточно. Бывало, по несколько раз в день звучала команда "к бою". Поэтому… настреляли. Износилось орудие. И был характерный момент, когда мы поняли, что нужно менять.
– После чего решили откатываться?
– Не сразу. Все передвижения – только в непогоду, вроде тумана или сильного дождя. В ясный день вообще никаких передвижений. Даже на своих двоих по лесополосе лишний раз не походишь, поскольку "глаза" у врага всегда в небе. Если чего заметят, туда быстро прилетят либо дроны, либо снаряды. А возле огневой позиции никаких лишних движений.
– Сколько вы на БЗ пробыли?
– Ну… Вот в 2026 году мы заходили в марте, а так – весь прошлый год. Когда выходишь, конечно, облегчение испытываешь. Я вот прекрасно выспался этой ночью. Таким, знаешь, мирным сном. Там, конечно, так поспать не получается. Постоянно нужно слушать радейку, чтобы знать обстановку. Мы же не одни там стоим. Несколько позиций, а это значит, что постоянно идет перекличка. Там сон урывками – и все равно беспокойный, а здесь можно выспаться за милую душу.
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– Четыре-пять часов сна хотя бы набирается, когда вы на позиции? Пусть даже не подряд, а совокупно.
– Да, конечно. Примерно столько за сутки и набирается. Не подряд, как правило, но железно.
– Вы говорили о поражении точек взлета БПЛА. А как сейчас устроено противодействие БПЛА? Все же танк – очень крупная и вместе с тем желанная цель.
– Помимо непосредственно танкового экипажа, который заезжает на боевую позицию, к нам прикомандирована группа прикрытия. Ну, и своими силами тоже. Выставляются пункты воздушного наблюдения на расстоянии от позиций – и контролируют небо. Они же сообщают, можно ли нам работать, чтобы противник не заметил, откуда стреляли. И если какая-то угроза танку или позиции в целом, ребята работают.
– Погодите-погодите: то есть вы не залетаете на ЗОП, когда нужно работать, а постоянно находитесь на позиции, под маскировкой?
– Нет-нет, мы заранее готовим позицию для танка, тщательно маскируем и загоняем машину. Да, мы находимся немножечко ближе к противнику, но и работаем эффективнее.
– Как сейчас в целом с дронами? Кто-то говорит, что противник истощил свои закрома, а кто-то, что небо становится более "грязным".
– Зависит от направления, наверное. У нас, честно говоря, жарко.
– А что с артиллерией?
– Артиллерия у них работает. И ГРАДы к нам прилетали, и гаубичные снаряды. Не могу сказать, что с артиллерией у них как-то плохо все.
– Вы говорили о маскировке. Как нужно маскировать танк в текущих условиях, чтобы противник его не заметил?
– Это ежедневная работа. Из соседних лесополос и вообще отовсюду, где только можем, мы тащим зеленые ветки, чтобы постоянно "озеленять" позицию. Все должно быть в тон, чтобы камера вражеской "птички" ничего не заметила. Никаких просветов, никаких сухих веток. Это не просто лучший, это единственный способ остаться незамеченными.
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– Вижу у вас "мангал". Помогает?
– Мы обвариваем танк, делаем сеточный купол и "ежи". Не скажу, что прямо идеально, но эффективно. Особенно "ежи", которые довольно легкие и не слишком перегружают танк. При соприкосновении с ними "птичка" обычно просто падает. А вот против "хорнета", если мы говорим о прямом попадании, "мангал", конечно, не поможет.
– К "хорнетам" в ближнем тылу мы уже как-то привыкли, а насколько активны они ближе к линии боестолкновения?
– Кружат, да. У нас сейчас ребята стоят на дорогах с пулеметами. Они следят за небом и? если замечают "хорнеты", сбивают. Вот это хорошее решение было. У нас больше подвозов нормально проходит и в целом дышится легче.
– Подвоз БК вручную осуществляете?
– У нас есть промежуточные точки, куда более или менее безопасно можно доехать на машине, а дальше пешком. И сами носим, и ребята помогают. Тяжело, но делать нечего.
– Давно воюете?
– С 2024 года. Дедушка с бабушкой воевали. Вот и я подписал контракт. Решил, что смогу внести свой вклад. А в танкисты попал по воле случая, при формировании полка. Я раньше играл в "Мир танков" и мне нравилось. Решил, что нужно попасть именно в танковый батальон – и попал.
– То есть к 2026 году я нашел наконец человека, который играл в "Мир танков" и это вдохновило его на то, чтобы стать настоящим танкистом?
– Выходит, что так. А в армию я из ресторанного бизнеса пришел. Прошел путь от помощника бармена до управляющего рестораном. Опыт управления в стрессовых ситуациях, кстати, очень даже пригодился на фронте.
– Ваш экипаж полгода жил на позиции. Расскажите о ребятах, о том, как сложились отношения в коллективе.
– Ребята у меня молодцы. Мы давно все знакомы, практически со дня формирования полка. Живем душа в душу, быт у нас налажен. У каждого свои обязанности. Вместе готовим, вместе занимаемся бытовухой. Это, знаешь, такая рутина, которая настолько всем нам уже привычна, что даже рассказывать нечего. Бывает, что небо "грязное". Один кто-то остается наблюдать за небом, а все остальные – в укрытии. Есть, слава богу, армейский интернет. Можно с близкими пообщаться. Так дни идут. Боевая работа и быт.
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– В "Мир танков" уже не так интересно играть?
– Да сейчас ни возможности нет, ни желания. Думаю, что наигрался. Уже после, быть может, поиграю для души. Но это как с фильмами о войне, знаешь. Иной раз пообщаешься с пехотой и понимаешь, что в жизни все иначе. Вот и с "танками" примерно то же. Смотришь и понимаешь, что на самом деле так не бывает. Но просто для развлечения, для души… Почему бы и нет?
– Вы упоминали о ранениях. Расскажете подробнее?
– Да, была у меня пара ранений. В 2024 году подорвался на "минном пироге". Это когда танковые мины кладут одну на другую. Левым бортом наехал. Ехали на задачу и немного не доехали. Получил контузию и чуть-чуть осколками посекло. Но их вытащили, все хорошо. И уже в этом году получил еще одно осколочное, FPV-дрон прилетел. Но я уже восстановился, уже бегаю.
– Знаю, что есть награды. Какие? За что?
– Есть медаль "За отвагу" и Медаль Жукова. "За отвагу" – когда освобождали Желанное. При смене огневой позиции подорвались на мине. Вытащил экипаж. Все целы. Загорелся механик-водитель. Потушили, быстро эвакуировали. Добрались.
– Вижу на вас противоосколочный жилет. В связи с этим не могу не спросить о том, что сейчас многие обсуждают: если речь не идет о прямом огневом контакте, то в условиях "грязного" неба важнее класс или площадь защиты и мобильность?
– У меня вот легкий жилет, танковый. Я могу в нем и выбежать, и в танк нормально запрыгнуть. Когда в разведку ходим, я его использую. Ну, и баллистический пояс еще. Это так называемый "Ковбой". Но надо понимать, что мы танкисты и в прямой контакт не вступаем, поэтому осколок можем получить с куда большей вероятностью, чем пулю. Поэтому для нас противоосколочный жилет лучше подходит. Но кому-то комфортнее в "плитнике". Это тоже нормально.
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