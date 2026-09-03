https://ukraina.ru/20260903/potap-nastya-i-yazykovoy-genotsid-na-ukraine-svidomye-patrioty-nachali-massovo-pereobuvatsya-1082999122.html

Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуваться

Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуваться - 03.09.2026 Украина.ру

Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуваться

Известные украинские артисты Потап и Настя Каменских записали видео, в котором потешаются над украинским режимом "языкового геноцида". Казалось бы, в это невозможно поверить — посягнули, можно сказать, на святое!

2026-09-03T22:11

2026-09-03T22:11

2026-09-03T22:11

украина

россия

монако

потап и настя

потап

тцк

оля полякова

эксклюзив

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В ролике Потап и Настя снялись сначала в шутливых позах, как будто их скручивает от боли из-за того, что говорят на русском. Но тут же идет перебивка: они позируют на фоне моря и гор, на яхте в Монако.Подпись к видео: «Простите нас за то, что говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что есть такое понятие, как свобода».Затем Каменская записала еще одно видео с объяснением. Насте, по её словам, расхотелось «ходить в вышиваночке». Вот несколько её цитат:«Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине. И больше не хочу играть в ура-патриотизм»;«Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет. Стричь всех под одну гребёнку по языковому признаку — это как дискриминировать по цвету кожи»;«Я говорю на русском языке, потому что говорю на нём с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве. Я больше не хочу говорить про незламных людей. Я хочу, чтобы эти люди больше не умирали».Это правильные слова, но нельзя забывать, что всё это говорят люди, которые долгие годы поддерживали киевскую власть, Зеленского и «не замечали» геноцида украинского народа.Потап и Настя были как раз самые яростные «патриоты в вышиванках».Петь на русском? Нет!В 2022 году та же Настя Каменских говорила:— Буду ли я когда-нибудь петь на русском? Нет!Потап вообще хотел «пойти на передовую», но потом передумал и стал «помогать песнями». Они обещали больше не выступать в России и отказаться от «всех ваших премий и наград».Русский язык и российская эстрада как-нибудь проживут без «высокодуховных» песен Потапа и Насти Каменских, вроде «На раёне» или «Стиль собачки». И без трека с говорящим названием «Попа как у Ким». И даже без интеллектуального произведения про «пучок»:«Всё пучком, а у нас всё пучком!Там, где прямо не пролезем, мы пройдём бочком».Собственно, произведение «про пучок» детально описывает жизненную позицию Насти и Потапа — «Мы пройдём бочком».Так что же произошло? Почему пламенные патриоты внезапно переобулись и стали рассказывать, что их уже тошнит от вышыванок?«Концлагерь с мышами»На самом деле, в этом нет ничего неожиданного. Так же, как и в «эволюции» украинской певицы Оли Поляковой. Она недавно назвала Украину «концлагерем».— Все уже как в концлагере. Посмотрите на этих артистов, которые боятся клюв открыть.«Запуганные мыши с двойной моралью» — это жители Украины, которые спасаются, как могут, от ТЦК.Вскоре она извинилась. Но как? Это не были покаянные извинения. Она не упала в ноги Зеленскому (своему другу в прошлом). Полякова только сказала, что слово «концлагерь» — слишком сильное, нужно найти другое.А ведь в начале СВО Полякова публично обещала деньги тому, кто плюнет в Григория Лепса или Николая Баскова. Один плевок — тысяча долларов у вас на карте. Желающих, правда, не нашлось.Предложение, надо сказать, соответствует интеллектуальному уровню «киевской элиты». А Потап опубликовал отвратительный пост, где обратился к Анастасии Заворотнюк: «Ну, что, Настя, больше не будешь изображать тупых украинок?»«Про батька Бандеру»Потап же написал довольно двусмысленное произведение про «волонтерку»: «Танцюй, мала, две ночи не спала, дома не была. Ой, мамо, не пытай, дэ я була, я была з хлопцями, бойцами, я волонтерила. Я волонтер, мама!»И дальше:«Заграйте, бандуры, про батька Бандеру, танцуйте, волонтеры!»Вот такое абсолютно аутентичное «духу времени», призванное поднимать, опять же, дух украинского общества, произведение.Поначалу Потап с Настей выпускали «произведения» на украинском и английском. Потом перешли на испанский, потому что вместо «похода на передовую» с Потапом уехали жить в Испанию. И Настя даже решила «делать сольную карьеру» в Мексике.Но всё закончилось ничем.Новые произведения не имели успеха, и дуэт вернулся к тому, с чего начинал: поют на своеобразном суржике, на котором в основном и разговаривают жители Украины.«Позор фестиваля»Уже на иноагентском фестивале «Рандеву» у Лаймы Вайкуле Потап и Настя выступали на русском – их окрестили «позором фестиваля». То же самое произошло с Поляковой, которая тоже выступила на русском, за что получила сотни злобных комментариев на украинском.Та же история произошла с Веркой Сердючкой. Данилко, правда, выкрутился: сказал, что тексты оставит как есть, а будет время от времени кричать что-то на украинском. Ну, как на украинском — на том же самом суржике.И Потап с Настей, и Верка Сердючка — это жанр украинского городского шансона, буффонады, небольших спектаклей из местной жизни.Жанр народного бурлеска, который расцветает именно на южнорусских землях. Вспомнить хотя бы «Энеиду» Котляревского: «Эней був парубок моторный и хлопец хоч куды козак».Какой тут может быть язык? Только тот, на котором реально говорят во дворах и на улицах Полтавы, Харькова и Киева. Русский с местным акцентом. Можно назвать суржиком.Ну, и главное: на украинском денег не заработаешь. Где и перед кем они будут выступать на украинском?Быть «патриотом в вышиванке» становится не модно. А ещё это уже не приносит денег.Так что причина всех этих переобуваний банальна: нужны деньги!Новые украинцы и их тамада!Сейчас появилась прослойка «новых украинцев» — тех, кто необычайно разбогател на войне. Живут они, в основном, в Европе, там же проводят свадьбы и дни рождения за миллионы долларов.В роли тамады нередко выступает Максим Галкин (признан в России иностранным агентом). Это у них теперь особый шик: позвать тамадой самого высокооплачиваемого в прошлом шоумена России.А выступать зовут тех, кто может «зажечь» народ. И это не унылые Вера Брежнева или Кристина Орбакайте. Это как раз Потап с Настей — или Сердючка. Или Оля Полякова.Новых песен нет, старые — все на русском, их и зовут из-за старого репертуара.Причина переобуванияМожет быть и еще одна причина подобного переобувания. Как написал один из комментаторов под видео с Потапом и Настей: «Продвижение наших войск и уничтожение военной инфраструктуры пробуждает способность говорить по-русски!»Нужно побыстрее спрыгнуть с «корабля с вышиванками», чтобы потом сказать: да мы же первые боролись с этим режимом, с этим концлагерем! Видео в Монако снимали!Конечно, в Россию, где они в своё время заработали славу, награды и популярность, Потап и Настя не вернутся. Но позиция «а мы всегда были за русский язык!» оказалась сейчас вполне востребованной. И обещает исполнителям деньги — на тех же свадьбах где-нибудь в Дубае. И всё это — ближайшие соратники, коллеги Зеленского по артистическому цеху.Очевидно, «укропатриотизм», вышиванки, «спивуча мова» и «я друг Зеленского» перестали хорошо продаваться.

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Елена Мурзина

украина, россия, монако, потап и настя, потап, тцк, оля полякова, эксклюзив