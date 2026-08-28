https://ukraina.ru/20260828/moschnye-prilety-po-tylam-vsu-udary-nakryli-sklady-v-izyume-balaklee-i-lozovoy--ekspert-1082867835.html

Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт

Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт - 28.08.2026 Украина.ру

Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт

ВС РФ наносят комбинированные удары по тыловым базам ВСУ на Купянском направлении — горят склады в Изюме, Балаклее и Лозовой. Уничтожен пункт управления беспилотниками, общие потери противника превысили 200 человек. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-28T12:23

2026-08-28T12:23

2026-08-28T12:23

новости

изюм

балаклея

россия

геннадий алехин

война

война на украине

военный эксперт

сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082552721_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_2aa55b148962d681345011b8daa2c6b2.jpg

Комментируя ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил, что огневые средства наземного и воздушного базирования регулярно наносят удары по тыловым базам ВСУ. Горят склады и места разгрузки техники и боеприпасов в Изюме, Балаклее и Лозовой, уточнил обозреватель."Расчеты "Мсты-С" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки "Запад" разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении", — добавил он."По предварительным оценкам Минобороны РФ, общие потери украинских подразделений в ходе данных операций превысили 200 военнослужащих", — подчеркнул обозреватель.Систематические удары по тыловым объектам лишают ВСУ возможности оперативно восполнять запасы боеприпасов и топлива. Противник вынужден перебрасывать ресурсы в объезд, теряя время и неся дополнительные потери.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.

изюм

балаклея

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, изюм, балаклея, россия, геннадий алехин, война, война на украине, военный эксперт, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, новости украины, новости украина ру