Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт - 28.08.2026 Украина.ру
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Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт
Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт - 28.08.2026 Украина.ру
Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт
ВС РФ наносят комбинированные удары по тыловым базам ВСУ на Купянском направлении — горят склады в Изюме, Балаклее и Лозовой. Уничтожен пункт управления беспилотниками, общие потери противника превысили 200 человек. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-28T12:23
2026-08-28T12:23
новости
изюм
балаклея
россия
геннадий алехин
война
война на украине
военный эксперт
сво
новости сво
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Комментируя ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил, что огневые средства наземного и воздушного базирования регулярно наносят удары по тыловым базам ВСУ. Горят склады и места разгрузки техники и боеприпасов в Изюме, Балаклее и Лозовой, уточнил обозреватель."Расчеты "Мсты-С" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки "Запад" разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении", — добавил он."По предварительным оценкам Минобороны РФ, общие потери украинских подразделений в ходе данных операций превысили 200 военнослужащих", — подчеркнул обозреватель.Систематические удары по тыловым объектам лишают ВСУ возможности оперативно восполнять запасы боеприпасов и топлива. Противник вынужден перебрасывать ресурсы в объезд, теряя время и неся дополнительные потери.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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Мощные прилеты по тылам ВСУ: удары накрыли склады в Изюме, Балаклее и Лозовой — эксперт

12:23 28.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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ВС РФ наносят комбинированные удары по тыловым базам ВСУ на Купянском направлении — горят склады в Изюме, Балаклее и Лозовой. Уничтожен пункт управления беспилотниками, общие потери противника превысили 200 человек. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Купянском направлении, Алехин сообщил, что огневые средства наземного и воздушного базирования регулярно наносят удары по тыловым базам ВСУ. Горят склады и места разгрузки техники и боеприпасов в Изюме, Балаклее и Лозовой, уточнил обозреватель.
"Расчеты "Мсты-С" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки "Запад" разнесли пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении", — добавил он.
"По предварительным оценкам Минобороны РФ, общие потери украинских подразделений в ходе данных операций превысили 200 военнослужащих", — подчеркнул обозреватель.
Систематические удары по тыловым объектам лишают ВСУ возможности оперативно восполнять запасы боеприпасов и топлива. Противник вынужден перебрасывать ресурсы в объезд, теряя время и неся дополнительные потери.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.
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