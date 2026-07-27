При ударе по полигону под Киевом ликвидирован рыцарь Мальтийского ордена
© РИА Новости . Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкВатикан, одна из достопримечательностей, которую посетил во время Государственного визита в Италию, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР М.С.Горбачев
Католический рыцарский орден понёс потери на Украине. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
Количество жертв в результате российского ракетного удара по военному полигону в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. Как сообщила украинская прокуратура, в больнице от полученных ранений скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена.
Что именно забыл высокопоставленный иностранец на закрытом военном объекте ВСУ, киевские ресурсы традиционно не уточняют.
Для справки: Мальтийский орден (он же орден госпитальеров) — это старейший католический духовно-рыцарский орден, подчинённый Ватикану.
Что именно забыл высокопоставленный иностранец на закрытом военном объекте ВСУ, киевские ресурсы традиционно не уточняют.
Для справки: Мальтийский орден (он же орден госпитальеров) — это старейший католический духовно-рыцарский орден, подчинённый Ватикану.
Ранее на эту тему: Про удар по полигону под Киевом
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