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При ударе по полигону под Киевом ликвидирован рыцарь Мальтийского ордена

При ударе по полигону под Киевом ликвидирован рыцарь Мальтийского ордена - 27.07.2026 Украина.ру

При ударе по полигону под Киевом ликвидирован рыцарь Мальтийского ордена

Католический рыцарский орден понёс потери на Украине. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T20:03

2026-07-27T20:03

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Количество жертв в результате российского ракетного удара по военному полигону в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. Как сообщила украинская прокуратура, в больнице от полученных ранений скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена.Что именно забыл высокопоставленный иностранец на закрытом военном объекте ВСУ, киевские ресурсы традиционно не уточняют.Для справки: Мальтийский орден (он же орден госпитальеров) — это старейший католический духовно-рыцарский орден, подчинённый Ватикану.Ранее на эту тему: Про удар по полигону под КиевомТакже на эту тему: Разоблачение “Госпитальеров”: станет ли оно началом большой ревизии военных донатов на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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