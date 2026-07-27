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Украинские эксперты признали превосходство России

Украинские эксперты признали превосходство России - 27.07.2026 Украина.ру

Украинские эксперты признали превосходство России

Украинский военкор Юрий Бутусов заявил, что никакого "выравнивания" в войне не произошло. Россия по-прежнему сохраняет преимущество в средствах поражения и возможностях наносить удары. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-27T20:07

2026-07-27T20:07

2026-07-27T20:07

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"К сожалению, я должен сказать правду. Никакого выравнивания у нас в войне не произошло. Враг, как имел преимущество в средствах поражения, так и имеет", — признал Бутусов.По его словам, Украина смогла лишь расширить возможности атак по российской инфраструктуре. Однако российские удары по украинским объектам остаются значительно масштабнее.Также он отметил, что ВС РФ продолжают наступление на ряде участков фронта и имеют преимущество в беспилотниках — не только количественное, но и качественное."Соотношение для нас по потерям неприемлемо, поэтому враг и продвигается", — резюмировал Бутусов.Также в новостях: При ударе по полигону под Киевом ликвидирован рыцарь Мальтийского орденаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, юрий бутусов, бпла, пво, военный эксперт, ракетные удары по украине, авиаудары, атака бпла