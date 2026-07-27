Украинские эксперты признали превосходство России
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тетяна Барвінська / Перейти в фотобанкЮрий Бутусов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тетяна Барвінська
Украинский военкор Юрий Бутусов заявил, что никакого "выравнивания" в войне не произошло. Россия по-прежнему сохраняет преимущество в средствах поражения и возможностях наносить удары. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал Украина.ру
"К сожалению, я должен сказать правду. Никакого выравнивания у нас в войне не произошло. Враг, как имел преимущество в средствах поражения, так и имеет", — признал Бутусов.
По его словам, Украина смогла лишь расширить возможности атак по российской инфраструктуре. Однако российские удары по украинским объектам остаются значительно масштабнее.
Также он отметил, что ВС РФ продолжают наступление на ряде участков фронта и имеют преимущество в беспилотниках — не только количественное, но и качественное.
Также он отметил, что ВС РФ продолжают наступление на ряде участков фронта и имеют преимущество в беспилотниках — не только количественное, но и качественное.
"Соотношение для нас по потерям неприемлемо, поэтому враг и продвигается", — резюмировал Бутусов.
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