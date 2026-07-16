"Удары будут регулярными": Дандыкин про уничтожение нефтеналивных терминалов в портах Украины - 16.07.2026 Украина.ру
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"Удары будут регулярными": Дандыкин про уничтожение нефтеналивных терминалов в портах Украины
"Удары будут регулярными": Дандыкин про уничтожение нефтеналивных терминалов в портах Украины - 16.07.2026 Украина.ру
"Удары будут регулярными": Дандыкин про уничтожение нефтеналивных терминалов в портах Украины
Черноморские порты являются важнейшими логистическими центрами для ВСУ, куда поступают оружие, топливо и техника. Удары по этим объектам скажутся на снабжении ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2026-07-16T05:30
2026-07-16T05:30
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13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов.Продолжая тему ударов по портовой инфраструктуре Украины, Дандыкин подчеркнул ее стратегическое значение для снабжения ВСУ.Он подчеркнул, что черноморские гавани — это важные логистические центры для снабжения ВСУ. "Черноморские порты – это важнейшие наряду с Жешувом логистические центры. Туда из той же Констанцы поставляется много натовских смертоносных изделий. Не только дроны и ракеты, но и топливо", — пояснил он.По словам эксперта, важно бить по нефтеналивным терминалам в портах, а не только по наземным топливным хранилищам. "Важно бить по нефтеналивным терминалам в портах, а не только по хранилищам с ГСМ на земле", — отметил Дандыкин.Он подчеркнул, что удары по портовой инфраструктуре Украины будут регулярными. "Наши удары будут продолжаться. Если противник думает, что это будет раз-два, то он ошибается, потому что это будет регулярно. И все это скажется на снабжение группировки ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
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"Удары будут регулярными": Дандыкин про уничтожение нефтеналивных терминалов в портах Украины

05:30 16.07.2026
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP / Andrew Kravchenko
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Черноморские порты являются важнейшими логистическими центрами для ВСУ, куда поступают оружие, топливо и техника. Удары по этим объектам скажутся на снабжении ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов.
Продолжая тему ударов по портовой инфраструктуре Украины, Дандыкин подчеркнул ее стратегическое значение для снабжения ВСУ.
Он подчеркнул, что черноморские гавани — это важные логистические центры для снабжения ВСУ. "Черноморские порты – это важнейшие наряду с Жешувом логистические центры. Туда из той же Констанцы поставляется много натовских смертоносных изделий. Не только дроны и ракеты, но и топливо", — пояснил он.
По словам эксперта, важно бить по нефтеналивным терминалам в портах, а не только по наземным топливным хранилищам. "Важно бить по нефтеналивным терминалам в портах, а не только по хранилищам с ГСМ на земле", — отметил Дандыкин.
Он подчеркнул, что удары по портовой инфраструктуре Украины будут регулярными. "Наши удары будут продолжаться. Если противник думает, что это будет раз-два, то он ошибается, потому что это будет регулярно. И все это скажется на снабжение группировки ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.
Про цели СВО на Украине, которая переросла в "настоящую войну" — в материале Константина Кеворкяна "Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего" на сайте Украина.ру.
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