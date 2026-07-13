https://ukraina.ru/20260713/grazhdanin-mstitel-kiselev-ob-etnicheskom-i-kulturnom-pererozhdenii-evropy-1081413802.html

"Гражданин-мститель": Киселев об этническом и культурном перерождении Европы

"Гражданин-мститель": Киселев об этническом и культурном перерождении Европы - 13.07.2026 Украина.ру

"Гражданин-мститель": Киселев об этническом и культурном перерождении Европы

Европа стремительно перерождается этнически и культурно. Этой проблеме посвящен новый полузапрещенный фильм "Гражданин-мститель". О том, какие тенденции и проблемы отражает эта картина в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-07-13T15:32

2026-07-13T15:32

2026-07-13T15:32

эксклюзив

европа

британия

киселев

ес

мигранты

украина.ру

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Тема, которую хочется начать с новости от Британского бюро национальной статистики: в Англии и Уэльсе третий год подряд самое популярное имя для новорожденных мальчиков – Мухаммед.В прошлом году так назвали 6 тыс. детей, что на 236 больше, чем год назад. Причем особой популярностью пользуется написание именно Мухаммед. А такие варианты имени пророка, как Мохаммед и Мохаммад, занимают в первой сотне 20-е и 55-е места.Писать и говорить о проблеме как в Британии, так и в континентальной Европе, мягко говоря, сложно, отметил он. Мы же помним, как в Британии годами покрывалась деятельность пакистанских банд, насиловавших сотни девочек.Сейчас другой пример запрета темы. Полноформатный художественный фильм немецкого режиссера Уве Бола "Гражданин-мститель" запрещен в Германии в кинопрокате по причине того, что фильм может спровоцировать насилие в отношении мигрантов. Утонченные киноэстеты при этом стали говорить, что и сам фильм – дрянь, снят отвратительно, а уж режиссер – конченый неудачник вплоть до нерукопожатности. Но это их дела, не будем и ввязываться.По словам Киселева, то, что картина стала событием, не спорит никто.Илон Маск порвал европейский запрет и разместил ленту всего лишь на 48 часов в своей сети X. Сказать, что случился зрительский взрыв, ничего не сказать. "Гражданин-мститель" теперь на платформах всего мира. Бюджет на съемки окупился не в десятки, а в сотни раз. Почему? Кино ведь плохое, режиссер – никуда, тема вредная.Попробуем разобраться. В центре сюжета реальная история. В 2016 году в немецком Гамбурге 9 мигрантов изнасиловали 14-летнюю немку. Судебный процесс тянулся 7 лет. В итоге 8 из 9 преступников получили условные сроки, что в обществе было воспринято как предательство правосудия, беспомощность государства в защите своих граждан, потакательство тем, кто презирает принятую мораль и установленный порядок.Отрывок из фильма. Главный герой-мститель обращается к жертве изнасилования и ее отцу:Мститель: Вас удовлетворило решение, которое вынес суд? Вас и вашу дочь?Отец: Зачем вы пришли? Чего вы хотите? Как вы узнали наш адрес?Мститель: Значит, суд вам ничем не помог. Так?Отец: Я не буду отвечать на ваши вопросы. Что за бред? Уходите.Дочь: Нет. Суд ничем не помог.Мститель: Хорошего дня.Главный герой – отставной офицер-американец по имени Майкл Сандерс в исполнении Арми Хаммера. Приезжает в Европу за богатым наследством. Аскетичен и жесток. На протяжении всей картины неизменное выражение лица. Как личность, честно говоря, малопривлекателен. Но дело не в личности, а в европейской драме, что в картине заострена, как никогда.Ну и отражает реальную заостренность.Вот герой картины врывается к семье насильника и наставляет на них пистолет:Мститель: Назад! Я хочу, чтобы вы присели, и мы с вами побеседуем. Сядь. Три. Два. Один. Молодец. Вам интересно, зачем я здесь?Отец насильника: Вы здесь из-за моего сына. Из-за суда, который его оправдал. И это был местный суд.Мститель: Конечно. Вашему сыну и его дружкам пришлось изнасиловать ту девочку. Их так травмировало их детство, что они не смогли удержать его в штанах.Отец: Он еще юн. Он ничего не понимает.Мститель: Поэтому ты это сделал, Юсуф?Насильник: Простите. Мне жаль, что так вышло. Мы думали, она не против.Мститель: Вы думали, она хотела, чтобы вы схватили ее и оттащили в кусты. И теперь каждый день она живет в страхе, что ты или твои дружки могут сделать, раз вас оправдали. Адвокат постарался, надо признать, выставив их жертвами. Как там... Травматическая интеграция?Насильник: Нам оказывают психологическую помощь и поддержку. Мы исправимся в будущем. Обещаю.Мститель: Хороший ответ. Но проблема в том, что в твоих соцсетях после суда я не видел ни капли сожаления, ни милосердия. Кажется, ты сказала (обращается к сестре насильника), что она этого заслужила.Сестра: Я хотела сказать, что они одеваются неправильно и соблазняют парней своими мини-юбками, оголяют ноги и грудь.Мститель: Ты написала, что она это заслужила.Сестра: Я удалю пост.Ведущий пересказал последующую сцену: Гражданин-мститель приказывает юноше позвать к себе своих друзей-насильников и всех без исключения безжалостно расстреливает из пистолета с глушителем. Никакого грохота, только пули свистят.Сообщение в теленовостях – важная линия фабулы картины:"Экстренные новости. Все преступники, подозреваемые в недавнем изнасиловании и избежавшие наказания, найдены мертвыми. Похоже, Гражданин-мститель снова в деле. Общество задается вопросами: что наводит больший ужас в обществе? Преступники, совершающие свои деяния, или мститель, уничтожающий их? Согласно европейской уголовной статистике, более 105 тысяч насильственных преступлений в прошлом году совершили мигранты, включая 980 убийств и более 18 тысяч задокументированных изнасилований, совершенных мигрантами из Африки. Как на это отреагируют уполномоченные органы? Неужели мститель появился только потому, что наша система не может защитить своих граждан?"Система работает, как работает, отметил Киселев.Характерно, что густопсовый чиновник Интерпола с ходу обвиняет Россию и Китай. Как это там водится, не утруждая себя доказательствами:"В ходе расследования мы вышли на след возможной международной террористической ячейки, выступающей против демократии. И нельзя полностью исключать, что эта группировка является движением, которое спонсируют российские, ну или же китайские государственные институты. И они активны не только в сети, но уже вовсю действуют на местах, ведя подрывную работу против наших стран, в ЕС и Штатах. И некоторые улики прямо указывают на это".Мы так подробно цитируем запрещенную к кинопоказу в Германии картину, потому что она отражает реальную коллизию, что подспудно становится там все острее, пояснил Киселев. Ну а по сюжету Гражданин-мститель уже усаживает в свой автомобиль судью, что оправдал насильников. Тут и происходит мировоззренческая сшибка.Мститель: Закон должен защищать жертв. Так? А не преступников. Может, вы тут сошли с пути, когда стали извращать закон и содействовать преступлениям. И дело не только в преступниках. Многие еще пострадают, судья. Из-за таких, как вы, кто прощает насилие и убийство. Ищет им оправдания. Вы отпускаете на волю насильников и убийц. Шесть парней изнасиловали 14-летнюю девочку. Я видел ваше интервью у здания суда. Вы сказали, что у этих парней проблемы с адаптацией, и они не знают, как влиться в общество. Но вы не понимаете, что это общество, куда они якобы не вписываются, разваливается и погибает. И вы - раковая опухоль. Смотрите, это вы (показывает на телефоне видео выступления судьи перед журналистами).Из выступления судьи: Мы не справляемся с интеграцией подростков-мигрантов в наше общество. Им не были разъяснены наши основы закона и порядка. Групповое изнасилование стало призывом к помощи. Юная девушка не единственная жертва. Парни тоже пострадали.Мститель: Вы правда в это верите?Из выступления судьи: При изнасиловании страдает и жертва, и преступник. Мы ничем не поможем девушке, если закроем этих юношей и лишим их шанса на нормальную жизнь. Это все, господа.Мститель: Вы отпустили насильников на свободу. Кто вы после этого? Вы такой же преступник. Вы теперь соучастник.Далее еще один кровавый расстрел, от которого позвольте вас избавить, рассказал Киселев.Закончим двумя манифестами каждой из непримиримых сторон.Господин Мститель звонит главе бюро Интерпола. Не подумайте, мы не спойлерим. Сюжет кино гораздо сложнее. Просто важный смысловой кусок, рассказал ведущий.Мститель: Подумал, что вы должны передать кое-что правительству. Люди не готовы мириться с захватом власти.Глава бюро Интерпола: Этот балаган больше не может продолжаться. Понимаешь? Как бы я ни любил Европу и ее историю, так не может продолжаться. Мы с моими офицерами дали нерушимую клятву служить и защищать. И ты пересек черту слишком много раз. Страдают невинные люди. В том числе и я. Это недопустимо. У меня всего одна цель. Посадить тебя. Я ее добьюсь.Мститель: Люди, о которых вы говорите, они не голосовали за происходящее. Это вражеский захват власти исламскими экстремистами и слепыми ультралевыми. И если они победят, они уничтожат демократию, которую вы так любите, нашу свободу, все, что вам нравилось и за что вы боролись. Есть всего один вариант. Вы это закончите. Или мы, люди, сами закончим это. Передайте это сообщение.По словам Киселева, фильм – безусловная провокация. Но если бы почва не была так удобрена, то провокация осталась бы без ответа. Мы же живем в такой период, когда малопопулярные правители Старого Света принимают стратегически самоубийственные решения."Как говорит об этом Владимир Путин, ошибка одна за одной. От распахнуть двери бесконтрольному потоку мигрантов до злокачественной энергетической политики, поддержки украинского нацизма и подготовки решающей битвы с Россией", - отметил ведущий.Фильм немецкого режиссера, который мы сегодня представили, лишь об одной такой ошибке. Снимать можно даже еще более остро и о других. Сюжеты неисчерпаемы и куда драматичнее, резюмировал Киселев.Мнение Дмитрия Киселева о происходящем в России и на Украине - в материале "Побеждать. И без вариантов": Киселев о миссии сегодняшнего поколения.

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эксклюзив, европа, британия, киселев, ес, мигранты, украина.ру