https://ukraina.ru/20260713/pugayuschie-pitbayki-v-dnr-podderzhka-zhiteley-krasnogo-limana-13-iyulya-vecherniy-efir-1081424069.html

Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир

Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир - 13.07.2026 Украина.ру

Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.07.2026

2026-07-13T19:31

2026-07-13T19:31

2026-07-13T19:31

донецкая народная республика

красный лиман

донбасс

андрей суздальцев

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Проблема питбайков в ДНР. Гость: Алексей Дорофеев - заместитель председателя Народного Совета ДНР* Улица с историей. Неповторимая святыня Донбасса – Святогорск. Гость: Роман Заглада, директор Автомобильно-дорожного института (филиала) ДНТУ* Радиомост Москва-Новороссия. Красный Лиман: компенсации и поддержка жителей от администрации. Гость: Анжела Заболотская - председатель Краснолиманского муниципального совета ДНР I созыва* Большое интервью. О ситуации на фронте и происходящем "за кулисами", а также о новых вызовах, возникающих для России. Гость: Андрей Суздальцев – политолог

донецкая народная республика

красный лиман

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, красный лиман, донбасс, андрей суздальцев, новороссия сегодня, видео