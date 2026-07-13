https://ukraina.ru/20260713/pugayuschie-pitbayki-v-dnr-podderzhka-zhiteley-krasnogo-limana-13-iyulya-vecherniy-efir-1081424069.html
Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир
Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир - 13.07.2026 Украина.ру
Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.07.2026
2026-07-13T19:31
2026-07-13T19:31
2026-07-13T19:31
донецкая народная республика
красный лиман
донбасс
андрей суздальцев
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Проблема питбайков в ДНР. Гость: Алексей Дорофеев - заместитель председателя Народного Совета ДНР* Улица с историей. Неповторимая святыня Донбасса – Святогорск. Гость: Роман Заглада, директор Автомобильно-дорожного института (филиала) ДНТУ* Радиомост Москва-Новороссия. Красный Лиман: компенсации и поддержка жителей от администрации. Гость: Анжела Заболотская - председатель Краснолиманского муниципального совета ДНР I созыва* Большое интервью. О ситуации на фронте и происходящем "за кулисами", а также о новых вызовах, возникающих для России. Гость: Андрей Суздальцев – политолог
донецкая народная республика
красный лиман
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081423948_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e7bece7285cbad43791c9b96ef060d80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, красный лиман, донбасс, андрей суздальцев, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Донбасс, Андрей Суздальцев, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Проблема питбайков в ДНР. Гость: Алексей Дорофеев - заместитель председателя Народного Совета ДНР
* Улица с историей. Неповторимая святыня Донбасса – Святогорск. Гость: Роман Заглада, директор Автомобильно-дорожного института (филиала) ДНТУ
* Радиомост Москва-Новороссия. Красный Лиман: компенсации и поддержка жителей от администрации. Гость: Анжела Заболотская - председатель Краснолиманского муниципального совета ДНР I созыва
* Большое интервью. О ситуации на фронте и происходящем "за кулисами", а также о новых вызовах, возникающих для России. Гость: Андрей Суздальцев – политолог