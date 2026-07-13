Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт - 13.07.2026 Украина.ру
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Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт
Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт - 13.07.2026 Украина.ру
Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт
Российская войсковая группировка "Восток" выровняла линию боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-07-13T18:57
2026-07-13T18:57
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Ореховский участок.Бойцы ВС РФ продолжают наступление на Орехов с трёх ключевых направлений, помимо того, идёт работа по вражеской логистике.В Новоданиловке бои перешли в северную часть села.Российские бойцы продвигаются в Малой Токмачке. Закрывается и карман между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.Участок Гуляйполя.От Горького до Гуляйпольского группировка "Восток" выровняла линию фронта.Также продвинулись бойцы Востока в Новоселовке, где взяты под контроль два мощных укрепления ВСУ вдоль дороги снабжения.С этих точек открывается прямая дорога на Омельник, через который ВСУ снабжают свою группировку на данном участке. Также эта трасса является основной логистической частью снабжения ВСУ из Днепропетровска.Тем временем среди клопов Парижа проходит встреча желающих ввести войска ан Украину. Подробности в публикации Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, наступление вс рф, донбасс, россия, орехов, днепропетровск, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, наступление ВС РФ, Донбасс, Россия, Орехов, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины

Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт

18:57 13.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Российская войсковая группировка "Восток" выровняла линию боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал "Дневник Десантника"
Ореховский участок.

Бойцы ВС РФ продолжают наступление на Орехов с трёх ключевых направлений, помимо того, идёт работа по вражеской логистике.
В Новоданиловке бои перешли в северную часть села.
Российские бойцы продвигаются в Малой Токмачке.
Закрывается и карман между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Участок Гуляйполя.

От Горького до Гуляйпольского группировка "Восток" выровняла линию фронта.
Также продвинулись бойцы Востока в Новоселовке, где взяты под контроль два мощных укрепления ВСУ вдоль дороги снабжения.
С этих точек открывается прямая дорога на Омельник, через который ВСУ снабжают свою группировку на данном участке. Также эта трасса является основной логистической частью снабжения ВСУ из Днепропетровска.
Тем временем среди клопов Парижа проходит встреча желающих ввести войска ан Украину. Подробности в публикации Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
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