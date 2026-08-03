https://ukraina.ru/20260803/ukraina-nam-ne-nuzhna-prokopenko-o-tselyakh-rossii-i-instrumentakh-vozdeystviya-1082036288.html

"Украина нам не нужна": Прокопенко о целях России и инструментах воздействия

"Украина нам не нужна": Прокопенко о целях России и инструментах воздействия - 03.08.2026 Украина.ру

"Украина нам не нужна": Прокопенко о целях России и инструментах воздействия

Конечная цель — не территория, а принуждение Запада к новому формату сосуществования. Украина нам в географическом смысле не нужна — нужна нейтральная

2026-08-03T05:30

2026-08-03T05:30

2026-08-03T05:30

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Договариваться надо с Лондоном, Парижем и Вашингтоном. Удары по инфраструктуре и портам — инструмент воздействия, чтобы заставить считаться с нашими интересами. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко. По словам эксперта, он уверен, что Украина России в географическом смысле не нужна.Эксперт отметил, что удары по инфраструктуре и торговым судам в Черном море — это ответные действия. Задача — показать, что Россия может полностью остановить работу портов."Для Киева это потеря миллиарда долларов. Это бьет по всей цепочке: от пораженного сухогруза с зерном до конкретного фермера в Львовской или Тернопольской области. Наши удары — это инструмент воздействия, чтобы заставить их считаться с нашими интересами в будущем мироустройстве", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.

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мир без границ

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, лондон, игорь прокопенко, украина.ру, мир без границ