Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля - 10.07.2026 Украина.ру
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Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля - 10.07.2026 Украина.ру
Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию. СМИ сообщили, кому Турция направит "проблемные" для американцев С-400
2026-07-10T17:10
2026-07-10T17:27
эксклюзив
хроники
дмитрий песков
дональд трамп
вооруженные силы украины
минобороны
с-400 «триумф»
f-35
турция
россия
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Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать &lt;...&gt; буферную зону", — рассказал он.По его словам, РФ остаётся открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.За три дня до этого, 7 июля, Песков также комментировал создание буферной зоны."Продолжается работа наших Вооружённых сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться", — заявлял он, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей военной операции.Песков отдельно указал, что расширение буферной зоны связано с ударами ВСУ вглубь России."Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности", – указал пресс-секретарь президента.В комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, Песков сообщил, что создание буферной зоны обусловлено "агрессивной сущностью киевского режима".По словам пресс-секретаря главы государства, эта зона создается планомерно.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что создание зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях идёт планово. Однако президент предупредил, что она станет ещё больше, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру.Позднее, 10 июля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказывая о ситуации с буферной зоной, призвал не недооценивать Россию."До перелома в войне ещё далеко. [Российская армия] &lt;…&gt; стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины", – заявил Сырский.Он также подчеркнул, что ВС РФ не отказались от планов освобождения Донбасса. По словам Сырского со стороны российских военных растёт и интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применение управляемых авиабомб.При этом Сырский заявил, что Украина наращивает свои возможности по ударам на среднюю и большую дальность (у Сырского – Middle Strikeи DeepStrike – Ред.)."Определил амбициозные задания на следующий период", – также сообщил Сырский.Таким образом, Сырский, по сути, провоцирует расширение буферной зоны, хотя и требует от своих подчинённых противодействия этому расширению."Проблемные" комплексыТурция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, сообщила газета Hürriyet."По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня (10 июля – Ред.). С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива. Вчера велась работа над устранением некоторых проблем, сообщается, что к полуночи они устранены. Одни называют Объединенные Арабские Эмираты, другие - Катар, лучше всего дождаться официального заявления", — написал близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.Публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Песков."Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты", – ответил Песков на вопросы журналистов.Днём ранее, 9 июля, издание Hürriyet сообщало, что Турция и США обсуждали вариант передачи поставленных Анкаре российских С-400 в одну из стран Персидского залива. Об этом писала обозреватель газеты Ханде Фырат.По её информации, Турция хочет выйти из-под действия американских санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и ищет такую юридическую формулу, которая бы удовлетворила Соединённые Штаты Америки. Варианты деактивации С-400, демонтажа пусковых систем комплексов или хранение С-400 в Турции в деактивированном виде под контролем США не соответствуют юридическим требованиям США для отмены CAATSA. По информации Фырат, обсуждается вопрос о том, чтобы С-400 физически больше не было в Турции.Таким образом, речь идёт о формуле продажи С-400 в третью страну из региона Персидского залива. По информации ряда турецких СМИ, речь шла об Объединённых Арабских Эмиратах.За два дня до этого, 7 июля, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции в отношении Турции, введенные в рамках закона CAATSA."Мы не хотим налагать санкции на друзей", — заявил Трамп.Санкции были введены в декабре 2020 года после покупки российских систем ПВО С-400. Ограничения касались в том числе секретариата оборонной промышленности Турции и включали запрет на все американские экспортные лицензии.Также Трамп заявил, что "безусловно, рассмотрит" возможность возобновления продаж Анкаре американских новейших истребителей F-35. По словам Трампа, Турция – "лояльный" партнёр, и она помогла США "гораздо больше, чем некоторые традиционные страны".По словам Трампа сейчас отношения Вашингтона и Анкары, "вероятно, лучше, чем когда-либо".В 2017 году Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.В 2019 году "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно.В августе 2024 года турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Турция планирует приобрести у США истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35.Тогда же Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о покупке нового полка С-400, речь шла об интеграции комплексов в систему ПВО "Стальной купол". В ноябре того же года в Минобороны Турции заявили, что США больше не возражают по поводу С-400.Подробнее о происходившем в Турции – в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял".
https://ukraina.ru/20260710/predotvraschenie-masshtabnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyulya-1081322210.html
https://ukraina.ru/20260710/kak-zelenskiy-vykinul-kiev-iz-es-i-ot-kogo-nuzhno-spasti-ukrainu-khronika-sobytiy-na-utro-10-iyulya-1081305697.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, с-400 «триумф», f-35, турция, россия, сша, александр сырский, украина.ру
Эксклюзив, Хроники, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны, С-400 «Триумф», F-35, Турция, Россия, США, Александр Сырский, Украина.ру

Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля

17:10 10.07.2026 (обновлено: 17:27 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссия развернула в Сирии ЗРК С-400
Россия развернула в Сирии ЗРК С-400 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию. СМИ сообщили, кому Турция направит "проблемные" для американцев С-400
Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать <...> буферную зону", — рассказал он.
По его словам, РФ остаётся открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.
За три дня до этого, 7 июля, Песков также комментировал создание буферной зоны.
"Продолжается работа наших Вооружённых сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться", — заявлял он, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей военной операции.
Песков отдельно указал, что расширение буферной зоны связано с ударами ВСУ вглубь России.
"Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности", – указал пресс-секретарь президента.
В комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, Песков сообщил, что создание буферной зоны обусловлено "агрессивной сущностью киевского режима".
По словам пресс-секретаря главы государства, эта зона создается планомерно.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что создание зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях идёт планово. Однако президент предупредил, что она станет ещё больше, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру.
Позднее, 10 июля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказывая о ситуации с буферной зоной, призвал не недооценивать Россию.
"До перелома в войне ещё далеко. [Российская армия] <…> стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины", – заявил Сырский.
Он также подчеркнул, что ВС РФ не отказались от планов освобождения Донбасса. По словам Сырского со стороны российских военных растёт и интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применение управляемых авиабомб.
При этом Сырский заявил, что Украина наращивает свои возможности по ударам на среднюю и большую дальность (у Сырского – Middle Strikeи DeepStrike – Ред.).
"Определил амбициозные задания на следующий период", – также сообщил Сырский.
Таким образом, Сырский, по сути, провоцирует расширение буферной зоны, хотя и требует от своих подчинённых противодействия этому расширению.
последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
13:01
Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июляВ Ростовской области предотвратили масштабный теракт украинских спецслужб. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"Проблемные" комплексы
Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, сообщила газета Hürriyet.
"По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня (10 июля – Ред.). С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива. Вчера велась работа над устранением некоторых проблем, сообщается, что к полуночи они устранены. Одни называют Объединенные Арабские Эмираты, другие - Катар, лучше всего дождаться официального заявления", — написал близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.
Публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Песков.
"Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты", – ответил Песков на вопросы журналистов.
Днём ранее, 9 июля, издание Hürriyet сообщало, что Турция и США обсуждали вариант передачи поставленных Анкаре российских С-400 в одну из стран Персидского залива. Об этом писала обозреватель газеты Ханде Фырат.
По её информации, Турция хочет выйти из-под действия американских санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и ищет такую юридическую формулу, которая бы удовлетворила Соединённые Штаты Америки. Варианты деактивации С-400, демонтажа пусковых систем комплексов или хранение С-400 в Турции в деактивированном виде под контролем США не соответствуют юридическим требованиям США для отмены CAATSA. По информации Фырат, обсуждается вопрос о том, чтобы С-400 физически больше не было в Турции.
Таким образом, речь идёт о формуле продажи С-400 в третью страну из региона Персидского залива. По информации ряда турецких СМИ, речь шла об Объединённых Арабских Эмиратах.
За два дня до этого, 7 июля, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции в отношении Турции, введенные в рамках закона CAATSA.
"Мы не хотим налагать санкции на друзей", — заявил Трамп.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
10:00
Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляЗапад имитирует готовность к переговорам и навязывает условия. Киев требует от Совбеза ООН немедленного прекращения огня. Польский евродепутат призывает остановить вступление Украины в ЕС
Санкции были введены в декабре 2020 года после покупки российских систем ПВО С-400. Ограничения касались в том числе секретариата оборонной промышленности Турции и включали запрет на все американские экспортные лицензии.
Также Трамп заявил, что "безусловно, рассмотрит" возможность возобновления продаж Анкаре американских новейших истребителей F-35. По словам Трампа, Турция – "лояльный" партнёр, и она помогла США "гораздо больше, чем некоторые традиционные страны".
По словам Трампа сейчас отношения Вашингтона и Анкары, "вероятно, лучше, чем когда-либо".
В 2017 году Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.
В 2019 году "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно.
В августе 2024 года турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Турция планирует приобрести у США истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35.
Тогда же Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о покупке нового полка С-400, речь шла об интеграции комплексов в систему ПВО "Стальной купол". В ноябре того же года в Минобороны Турции заявили, что США больше не возражают по поводу С-400.
Подробнее о происходившем в Турции – в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял".
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ЭксклюзивХроникиДмитрий ПесковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинобороныС-400 «Триумф»F-35ТурцияРоссияСШААлександр СырскийУкраина.ру
 
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