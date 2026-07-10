https://ukraina.ru/20260710/bufernaya-zona-vs-rf-rasshiryayut-vsu-gotovyat-otvet-sudba-spornykh-kompleksov-itogi-10-iyulya-1081343241.html

Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля

Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля - 10.07.2026 Украина.ру

Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля

Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию. СМИ сообщили, кому Турция направит "проблемные" для американцев С-400

2026-07-10T17:10

2026-07-10T17:10

2026-07-10T17:27

эксклюзив

хроники

дмитрий песков

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

с-400 «триумф»

f-35

турция

россия

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Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать <...> буферную зону", — рассказал он.По его словам, РФ остаётся открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.За три дня до этого, 7 июля, Песков также комментировал создание буферной зоны."Продолжается работа наших Вооружённых сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться", — заявлял он, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей военной операции.Песков отдельно указал, что расширение буферной зоны связано с ударами ВСУ вглубь России."Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности", – указал пресс-секретарь президента.В комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, Песков сообщил, что создание буферной зоны обусловлено "агрессивной сущностью киевского режима".По словам пресс-секретаря главы государства, эта зона создается планомерно.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что создание зоны безопасности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях идёт планово. Однако президент предупредил, что она станет ещё больше, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру.Позднее, 10 июля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказывая о ситуации с буферной зоной, призвал не недооценивать Россию."До перелома в войне ещё далеко. [Российская армия] <…> стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины", – заявил Сырский.Он также подчеркнул, что ВС РФ не отказались от планов освобождения Донбасса. По словам Сырского со стороны российских военных растёт и интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применение управляемых авиабомб.При этом Сырский заявил, что Украина наращивает свои возможности по ударам на среднюю и большую дальность (у Сырского – Middle Strikeи DeepStrike – Ред.)."Определил амбициозные задания на следующий период", – также сообщил Сырский.Таким образом, Сырский, по сути, провоцирует расширение буферной зоны, хотя и требует от своих подчинённых противодействия этому расширению."Проблемные" комплексыТурция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране, сообщила газета Hürriyet."По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня (10 июля – Ред.). С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива. Вчера велась работа над устранением некоторых проблем, сообщается, что к полуночи они устранены. Одни называют Объединенные Арабские Эмираты, другие - Катар, лучше всего дождаться официального заявления", — написал близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.Публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Песков."Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты", – ответил Песков на вопросы журналистов.Днём ранее, 9 июля, издание Hürriyet сообщало, что Турция и США обсуждали вариант передачи поставленных Анкаре российских С-400 в одну из стран Персидского залива. Об этом писала обозреватель газеты Ханде Фырат.По её информации, Турция хочет выйти из-под действия американских санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и ищет такую юридическую формулу, которая бы удовлетворила Соединённые Штаты Америки. Варианты деактивации С-400, демонтажа пусковых систем комплексов или хранение С-400 в Турции в деактивированном виде под контролем США не соответствуют юридическим требованиям США для отмены CAATSA. По информации Фырат, обсуждается вопрос о том, чтобы С-400 физически больше не было в Турции.Таким образом, речь идёт о формуле продажи С-400 в третью страну из региона Персидского залива. По информации ряда турецких СМИ, речь шла об Объединённых Арабских Эмиратах.За два дня до этого, 7 июля, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции в отношении Турции, введенные в рамках закона CAATSA."Мы не хотим налагать санкции на друзей", — заявил Трамп.Санкции были введены в декабре 2020 года после покупки российских систем ПВО С-400. Ограничения касались в том числе секретариата оборонной промышленности Турции и включали запрет на все американские экспортные лицензии.Также Трамп заявил, что "безусловно, рассмотрит" возможность возобновления продаж Анкаре американских новейших истребителей F-35. По словам Трампа, Турция – "лояльный" партнёр, и она помогла США "гораздо больше, чем некоторые традиционные страны".По словам Трампа сейчас отношения Вашингтона и Анкары, "вероятно, лучше, чем когда-либо".В 2017 году Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.В 2019 году "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно.В августе 2024 года турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что Турция планирует приобрести у США истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35.Тогда же Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о покупке нового полка С-400, речь шла об интеграции комплексов в систему ПВО "Стальной купол". В ноябре того же года в Минобороны Турции заявили, что США больше не возражают по поводу С-400.Подробнее о происходившем в Турции – в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял".

https://ukraina.ru/20260710/predotvraschenie-masshtabnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyulya-1081322210.html

https://ukraina.ru/20260710/kak-zelenskiy-vykinul-kiev-iz-es-i-ot-kogo-nuzhno-spasti-ukrainu-khronika-sobytiy-na-utro-10-iyulya-1081305697.html

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эксклюзив, хроники, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, с-400 «триумф», f-35, турция, россия, сша, александр сырский, украина.ру