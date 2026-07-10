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"Акт самоунижения": Захарова о словах главы МИД Швеции о новых названиях украинских городов
"Акт самоунижения": Захарова о словах главы МИД Швеции о новых названиях украинских городов - 10.07.2026 Украина.ру
"Акт самоунижения": Захарова о словах главы МИД Швеции о новых названиях украинских городов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "актом лингвистического самоунижения" заявления главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов
2026-07-10T14:00
2026-07-10T14:00
2026-07-10T14:12
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"Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире", - написала Захарова.Она добавила, что на Западе уже много лет ведется кампания по замене традиционных топонимов в английском, французском, испанском, немецком и других европейских языках на "киевскорежимный новояз".Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что Швеция дистанцируется от "колониального наследия России", забыв о том, что в XVII–XVIII веках сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы.Ранее министр иностранных дел Швеции Стенергард объявила, что по новым правилам шведского языка Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass — Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. По словам министра, данный шаг призван продемонстрировать "решительный отказ от колониального наследия России", которая якобы пытается "стереть украинскую культуру и идентичность".Еще о Швеции - в материале Финляндия и Швеция предложили не пускать русских на европейские пляжи на сайте Украина.ру.
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Новости, Швеция, Запад, Европа, МИД, Википедия, Мария Захарова, Мир без границ
"Акт самоунижения": Захарова о словах главы МИД Швеции о новых названиях украинских городов
14:00 10.07.2026 (обновлено: 14:12 10.07.2026)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "актом лингвистического самоунижения" заявления главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов
"Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире", - написала Захарова.
Она добавила, что на Западе уже много лет ведется кампания по замене традиционных топонимов в английском, французском, испанском, немецком и других европейских языках на "киевскорежимный новояз".
"В этом Банковой и ее спонсорам активно помогают СМИ, IT-корпорации и цифровые площадки, в том числе "Гугл", а также псевдонезависимые глобальные проекты наподобие "Википедии". Насколько же это антинаучно и антиисторично!" - подчеркнула она.
Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что Швеция дистанцируется от "колониального наследия России", забыв о том, что в XVII–XVIII веках сама была одной из крупнейших колониальных империй Европы.
Ранее министр иностранных дел Швеции Стенергард объявила, что по новым правилам шведского языка Kiev становится Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass — Donbas, Tjernobyl — Tjornobyl. По словам министра, данный шаг призван продемонстрировать "решительный отказ от колониального наследия России", которая якобы пытается "стереть украинскую культуру и идентичность".