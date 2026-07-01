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Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО
Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру
Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО
Украинские СМИ пишут о взрывах в оккупированном Запорожье. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-01T09:25
2026-07-01T09:25
2026-07-01T09:35
россия
запорожье
ульяновская область
алексей кулемзин
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
сво
спецоперация
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🟥За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Сбитые дроны зафиксированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей;🟥 В результате атак ВСУ на Курскую область ранен 65-летний мирный житель. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 Удару подверглась АЗС на трассе Сумы-Харьков;🟥 В Полтаве над городом поднимается дым после прилётов;🟥 Глава Донецка Алексей Кулемзин пишет о последствиях террористических ударов ВСУ сегодня ночью. Мэр города сообщает, что в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов;🟥 Губернатор Пензы сообщает об атаке БПЛА на город Сбит один беспилотник ВСУ, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.🟥 ВС РФ ударили по пяти заправкам в Днепропетровской области этой ночью, сообщают украинские СМИ ;🟥 В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Телеграм-канал "Украина.ру" в 5:00 мск 1 июля сообщил о введении ракетной опасности и "красного уровня" БПЛА в нескольких регионах России. Подробнее в материале Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, запорожье, ульяновская область, алексей кулемзин, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны, сво, спецоперация
Россия, Запорожье, Ульяновская область, Алексей Кулемзин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны, СВО, Спецоперация
Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО
09:25 01.07.2026 (обновлено: 09:35 01.07.2026)
Украинские СМИ пишут о взрывах в оккупированном Запорожье. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Сбитые дроны зафиксированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей;
🟥 В результате атак ВСУ на Курскую область ранен 65-летний мирный житель. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн;
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;
🟥 Удару подверглась АЗС на трассе Сумы-Харьков;
🟥 В Полтаве над городом поднимается дым после прилётов;
🟥 Глава Донецка Алексей Кулемзин пишет о последствиях террористических ударов ВСУ сегодня ночью. Мэр города сообщает, что в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов;
🟥 Губернатор Пензы сообщает об атаке БПЛА на город Сбит один беспилотник ВСУ, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
🟥 ВС РФ ударили по пяти заправкам в Днепропетровской области этой ночью, сообщают украинские СМИ ;
🟥 В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Телеграм-канал "Украина.ру" в 5:00 мск 1 июля сообщил о введении ракетной опасности и "красного уровня" БПЛА в нескольких регионах России. Подробнее в материале Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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