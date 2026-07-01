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Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО

Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру

Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО

Украинские СМИ пишут о взрывах в оккупированном Запорожье. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-01T09:25

2026-07-01T09:25

2026-07-01T09:35

россия

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ульяновская область

алексей кулемзин

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вооруженные силы украины

минобороны

сво

спецоперация

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🟥За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Сбитые дроны зафиксированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей;🟥 В результате атак ВСУ на Курскую область ранен 65-летний мирный житель. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 Удару подверглась АЗС на трассе Сумы-Харьков;🟥 В Полтаве над городом поднимается дым после прилётов;🟥 Глава Донецка Алексей Кулемзин пишет о последствиях террористических ударов ВСУ сегодня ночью. Мэр города сообщает, что в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов;🟥 Губернатор Пензы сообщает об атаке БПЛА на город Сбит один беспилотник ВСУ, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.🟥 ВС РФ ударили по пяти заправкам в Днепропетровской области этой ночью, сообщают украинские СМИ ;🟥 В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Телеграм-канал "Украина.ру" в 5:00 мск 1 июля сообщил о введении ракетной опасности и "красного уровня" БПЛА в нескольких регионах России. Подробнее в материале Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, запорожье, ульяновская область, алексей кулемзин, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны, сво, спецоперация