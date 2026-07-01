Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру
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Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО
Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО - 01.07.2026 Украина.ру
Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО
Украинские СМИ пишут о взрывах в оккупированном Запорожье. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-01T09:25
2026-07-01T09:35
россия
запорожье
ульяновская область
алексей кулемзин
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
сво
спецоперация
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🟥За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Сбитые дроны зафиксированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей;🟥 В результате атак ВСУ на Курскую область ранен 65-летний мирный житель. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 Удару подверглась АЗС на трассе Сумы-Харьков;🟥 В Полтаве над городом поднимается дым после прилётов;🟥 Глава Донецка Алексей Кулемзин пишет о последствиях террористических ударов ВСУ сегодня ночью. Мэр города сообщает, что в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов;🟥 Губернатор Пензы сообщает об атаке БПЛА на город Сбит один беспилотник ВСУ, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.🟥 ВС РФ ударили по пяти заправкам в Днепропетровской области этой ночью, сообщают украинские СМИ ;🟥 В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Телеграм-канал "Украина.ру" в 5:00 мск 1 июля сообщил о введении ракетной опасности и "красного уровня" БПЛА в нескольких регионах России. Подробнее в материале Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожье, ульяновская область, алексей кулемзин, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны, сво, спецоперация
Россия, Запорожье, Ульяновская область, Алексей Кулемзин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны, СВО, Спецоперация

Взрывы раздаются в Запорожье. Новости СВО

09:25 01.07.2026 (обновлено: 09:35 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинские СМИ пишут о взрывах в оккупированном Запорожье. Об этом и других военных новостях 1 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Сбитые дроны зафиксированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей;
🟥 В результате атак ВСУ на Курскую область ранен 65-летний мирный житель. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн;
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;
🟥 Удару подверглась АЗС на трассе Сумы-Харьков;
🟥 В Полтаве над городом поднимается дым после прилётов;
🟥 Глава Донецка Алексей Кулемзин пишет о последствиях террористических ударов ВСУ сегодня ночью. Мэр города сообщает, что в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов;
🟥 Губернатор Пензы сообщает об атаке БПЛА на город Сбит один беспилотник ВСУ, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
🟥 ВС РФ ударили по пяти заправкам в Днепропетровской области этой ночью, сообщают украинские СМИ ;
🟥 В Пензенской области обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Телеграм-канал "Украина.ру" в 5:00 мск 1 июля сообщил о введении ракетной опасности и "красного уровня" БПЛА в нескольких регионах России. Подробнее в материале Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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