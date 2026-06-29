https://ukraina.ru/20260629/polskaya-razvedka-pugaet-nato-rossiyskimi-provokatsiyami-chtoby-vybit-novye-sily-na-vostochnyy-flang-1080753452.html

Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг

Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг - 29.06.2026 Украина.ру

Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг

Глава польской внешней разведки Павел Шота заявил о растущем риске российских провокаций и допустил сценарий с "зелёными человечками" в Прибалтике

2026-06-29T10:32

2026-06-29T10:32

2026-06-29T10:32

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Шота допустил, что ограниченная атака на страны Балтии может напоминать крымский сценарий 2014 года. По его словам, Россия якобы "систематически пересекает красные линии", проверяя реакцию НАТО. Москва неоднократно называла подобные обвинения частью антироссийской кампании и подчёркивала: планов нападать на альянс нет.Однако истинная цель Варшавы очевидна. Чем жёстче описывается угроза, тем легче обосновать дополнительные силы, разведку, ПВО, контингенты и инфраструктуру у российских границ. Украинский кризис используется как аргумент не только для помощи Киеву, но и для долгосрочного военного укрепления НАТО от Балтики до Чёрного моря.Польша остаётся одним из главных ястребов альянса. Её разведка подводит союзников к мысли: ответом на мнимую угрозу должно стать не дипломатическое урегулирование, а дальнейшее сдерживание и наращивание военного присутствия.Ранее в новостях: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны

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новости, прибалтика, россия, москва, нато, мир без границ