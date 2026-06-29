Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг - 29.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260629/polskaya-razvedka-pugaet-nato-rossiyskimi-provokatsiyami-chtoby-vybit-novye-sily-na-vostochnyy-flang-1080753452.html
Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг
Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг - 29.06.2026 Украина.ру
Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг
Глава польской внешней разведки Павел Шота заявил о растущем риске российских провокаций и допустил сценарий с "зелёными человечками" в Прибалтике
2026-06-29T10:32
2026-06-29T10:32
новости
прибалтика
россия
москва
нато
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg
Шота допустил, что ограниченная атака на страны Балтии может напоминать крымский сценарий 2014 года. По его словам, Россия якобы "систематически пересекает красные линии", проверяя реакцию НАТО. Москва неоднократно называла подобные обвинения частью антироссийской кампании и подчёркивала: планов нападать на альянс нет.Однако истинная цель Варшавы очевидна. Чем жёстче описывается угроза, тем легче обосновать дополнительные силы, разведку, ПВО, контингенты и инфраструктуру у российских границ. Украинский кризис используется как аргумент не только для помощи Киеву, но и для долгосрочного военного укрепления НАТО от Балтики до Чёрного моря.Польша остаётся одним из главных ястребов альянса. Её разведка подводит союзников к мысли: ответом на мнимую угрозу должно стать не дипломатическое урегулирование, а дальнейшее сдерживание и наращивание военного присутствия.Ранее в новостях: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны
прибалтика
россия
москва
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f8ba54dffed21d81655ea4795acd0f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, прибалтика, россия, москва, нато, мир без границ
Новости, Прибалтика, Россия, Москва, НАТО, Мир без границ

Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг

10:32 29.06.2026
 
© ФотоПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Глава польской внешней разведки Павел Шота заявил о растущем риске российских провокаций и допустил сценарий с "зелёными человечками" в Прибалтике
Шота допустил, что ограниченная атака на страны Балтии может напоминать крымский сценарий 2014 года.
По его словам, Россия якобы "систематически пересекает красные линии", проверяя реакцию НАТО. Москва неоднократно называла подобные обвинения частью антироссийской кампании и подчёркивала: планов нападать на альянс нет.
Однако истинная цель Варшавы очевидна.
Чем жёстче описывается угроза, тем легче обосновать дополнительные силы, разведку, ПВО, контингенты и инфраструктуру у российских границ. Украинский кризис используется как аргумент не только для помощи Киеву, но и для долгосрочного военного укрепления НАТО от Балтики до Чёрного моря.
Польша остаётся одним из главных ястребов альянса. Её разведка подводит союзников к мысли: ответом на мнимую угрозу должно стать не дипломатическое урегулирование, а дальнейшее сдерживание и наращивание военного присутствия.
Ранее в новостях: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПрибалтикаРоссияМоскваНАТОМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:45Продвижение ВС РФ: что происходит на Константиновском направлении. Новости СВО
11:44Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары
11:24НАБУ задержало нардепа от "Слуги народа" за взятку в 558 тысяч гривен
11:17Диверсанты вместо ракет: Иран меняет тактику и угрожает базам США на земле
11:10Искусственный интеллект на фронте: как Россия перевооружает армию
10:48Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ прячутся в подвалах
10:46ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле
10:32Польская разведка пугает НАТО "российскими провокациями", чтобы выбить новые силы на восточный фланг
10:24ВСУ дважды попытались атаковать Севастополь, сбиты десятки дронов - губернатор
10:14"Началось": премьер Латвии пригрозил России демонстрацией силы
10:02"Учись, Зеленский!": секретная встреча Путина и Лукашенко взбесила Киев
10:00Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня
09:57"Зеленский спит и видит ядерный удар": экс-помощник Кучмы шокирован безумием киевского руководства
09:50Успехи ВС РФ на Запорожском направлении
09:31ВКС РФ бьют авиабомбами по Украине. Новости СВО
09:28Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов
09:28Украинцев предупредили о новых отключениях света из-за аномальной жары
08:54Главное за ночь 29 июня
08:20Хинштейн осудил ВСУшника, выжегшего букву "Z" на теле пленного
08:00Уроки прошлого: Миттельверке – главный подземный завод III Рейха
Лента новостейМолния