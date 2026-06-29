Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов - 29.06.2026 Украина.ру
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Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов
Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов - 29.06.2026 Украина.ру
Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о целях Зеленского по вовлечению Белоруссии в большую войну
2026-06-29T09:28
2026-06-29T09:28
видео
россия
днепр
владимир зеленский
украина.ру
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Также он проанализировал ситуацию в зоне СВО и способность прикрытия оперативных тылов:00:31 - О целях Зеленского в Белоруссии и возможных действиях Москвы при атаке на Минск.03:41 - О целесообразности уничтожения мостов в зоне СВО и целях, на которые нужно делать стратегический упор.10:25 - О необходимых запасах ГСМ на фронте.12:54 - Ударные возможности ВС России и способы прикрытия оперативных тылов.25:34 - Красный Лиман и Константиновка для создания kill zone.27:50 - Нужно ли давать больше свободы командирам в выборе целей?
россия
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+7 495 645 66 01
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452
60
видео, россия, днепр, владимир зеленский, украина.ру, видео
Видео, Россия, Днепр, Владимир Зеленский, Украина.ру

Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов

09:28 29.06.2026
 
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Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о целях Зеленского по вовлечению Белоруссии в большую войну
Также он проанализировал ситуацию в зоне СВО и способность прикрытия оперативных тылов:
00:31 - О целях Зеленского в Белоруссии и возможных действиях Москвы при атаке на Минск.
03:41 - О целесообразности уничтожения мостов в зоне СВО и целях, на которые нужно делать стратегический упор.
10:25 - О необходимых запасах ГСМ на фронте.
12:54 - Ударные возможности ВС России и способы прикрытия оперативных тылов.
25:34 - Красный Лиман и Константиновка для создания kill zone.
27:50 - Нужно ли давать больше свободы командирам в выборе целей?
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ВидеоРоссияДнепрВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
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