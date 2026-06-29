https://ukraina.ru/20260629/pochemu-massirovannye-udary-vs-rossii-po-mostam-cherez-dnepr-byli-by-polnoy-glupostyu--nasonov-1080748205.html

Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов

Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов - 29.06.2026 Украина.ру

Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о целях Зеленского по вовлечению Белоруссии в большую войну

2026-06-29T09:28

2026-06-29T09:28

2026-06-29T09:28

видео

россия

днепр

владимир зеленский

украина.ру

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Также он проанализировал ситуацию в зоне СВО и способность прикрытия оперативных тылов:00:31 - О целях Зеленского в Белоруссии и возможных действиях Москвы при атаке на Минск.03:41 - О целесообразности уничтожения мостов в зоне СВО и целях, на которые нужно делать стратегический упор.10:25 - О необходимых запасах ГСМ на фронте.12:54 - Ударные возможности ВС России и способы прикрытия оперативных тылов.25:34 - Красный Лиман и Константиновка для создания kill zone.27:50 - Нужно ли давать больше свободы командирам в выборе целей?

россия

днепр

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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