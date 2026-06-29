https://ukraina.ru/20260629/pochemu-massirovannye-udary-vs-rossii-po-mostam-cherez-dnepr-byli-by-polnoy-glupostyu--nasonov-1080748205.html
Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов
Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов - 29.06.2026 Украина.ру
Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о целях Зеленского по вовлечению Белоруссии в большую войну
2026-06-29T09:28
2026-06-29T09:28
2026-06-29T09:28
видео
россия
днепр
владимир зеленский
украина.ру
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Также он проанализировал ситуацию в зоне СВО и способность прикрытия оперативных тылов:00:31 - О целях Зеленского в Белоруссии и возможных действиях Москвы при атаке на Минск.03:41 - О целесообразности уничтожения мостов в зоне СВО и целях, на которые нужно делать стратегический упор.10:25 - О необходимых запасах ГСМ на фронте.12:54 - Ударные возможности ВС России и способы прикрытия оперативных тылов.25:34 - Красный Лиман и Константиновка для создания kill zone.27:50 - Нужно ли давать больше свободы командирам в выборе целей?
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, днепр, владимир зеленский, украина.ру, видео
Видео, Россия, Днепр, Владимир Зеленский, Украина.ру
Почему массированные удары ВС России по мостам через Днепр были бы полной глупостью – Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о целях Зеленского по вовлечению Белоруссии в большую войну
Также он проанализировал ситуацию в зоне СВО и способность прикрытия оперативных тылов:
00:31 - О целях Зеленского в Белоруссии и возможных действиях Москвы при атаке на Минск.
03:41 - О целесообразности уничтожения мостов в зоне СВО и целях, на которые нужно делать стратегический упор.
10:25 - О необходимых запасах ГСМ на фронте.
12:54 - Ударные возможности ВС России и способы прикрытия оперативных тылов.
25:34 - Красный Лиман и Константиновка для создания kill zone.
27:50 - Нужно ли давать больше свободы командирам в выборе целей?