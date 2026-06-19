"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год - 19.06.2026 Украина.ру
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"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год
"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год - 19.06.2026 Украина.ру
"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год
Совладелец украинской компании FirePoint Денис Штилерман пообещал к середине 2026 года запустить по Москве 20–30 баллистических ракет
2026-06-19T12:06
2026-06-19T12:06
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В интервью он заявил, что компания будет готова производить ракеты "Фламенго" с дальностью 850 километров. Штилерман считает, что российскому ПВО будет тяжело их перехватить.Очередной деятель киевского ВПК открыто признаётся в террористических планах. Москва неоднократно предупреждала: подобные угрозы не останутся без последствий. Об этом – в материале Лавров заявил об угрозе ядерных ударов
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новости, москва, впк
Новости, Москва, ВПК

"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год

12:06 19.06.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото
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Совладелец украинской компании FirePoint Денис Штилерман пообещал к середине 2026 года запустить по Москве 20–30 баллистических ракет
В интервью он заявил, что компания будет готова производить ракеты "Фламенго" с дальностью 850 километров. Штилерман считает, что российскому ПВО будет тяжело их перехватить.
Очередной деятель киевского ВПК открыто признаётся в террористических планах. Москва неоднократно предупреждала: подобные угрозы не останутся без последствий.
Об этом – в материале Лавров заявил об угрозе ядерных ударов
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