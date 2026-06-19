https://ukraina.ru/20260619/khotim-udarit-po-moskve-30-raketami-ukrainskiy-oruzheynik-raskryl-plany-na-2026-god-1080401221.html

"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год

"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год - 19.06.2026 Украина.ру

"Хотим ударить по Москве 30 ракетами": украинский оружейник раскрыл планы на 2026 год

Совладелец украинской компании FirePoint Денис Штилерман пообещал к середине 2026 года запустить по Москве 20–30 баллистических ракет

2026-06-19T12:06

2026-06-19T12:06

2026-06-19T12:06

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В интервью он заявил, что компания будет готова производить ракеты "Фламенго" с дальностью 850 километров. Штилерман считает, что российскому ПВО будет тяжело их перехватить.Очередной деятель киевского ВПК открыто признаётся в террористических планах. Москва неоднократно предупреждала: подобные угрозы не останутся без последствий. Об этом – в материале Лавров заявил об угрозе ядерных ударов

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