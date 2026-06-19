В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок - 19.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260619/britanii-godami-zakryvali-glaza-na-iznasilovaniya-anglichanok-1080402539.html
В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок
В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок - 19.06.2026 Украина.ру
В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок
В период, когда нынешний премьер Кир Стармер возглавлял Королевскую прокуратуру, ведомство фактически покрывало деятельность преступных группировок. Об этом 19 июня сообщают СМИ со ссылкой на расследование британского парламентария Руперта Лоу
2026-06-19T12:29
2026-06-19T16:38
новости
британия
лондон
кир стармер
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_c2489e2c5e01e9b2105298512e88f6d8.jpg
Согласно данным, в Британии были оправданы около 13 тысяч лиц, причастных к групповым изнасилованиям и педофилии. Полиция систематически игнорировала заявления пострадавших, нередко обвиняла жертв, уничтожала доказательства и освобождала подозреваемых. По оценкам, не менее 250 тысяч женщин подвергались повторным изнасилованиям, групповому насилию, торговле людьми, пыткам и принудительному обращению в ислам.От 87% до 95% осуждённых по делам о групповой сексуальной эксплуатации детей — выходцы преимущественно пакистанского происхождения. Факты преступлений зафиксированы как минимум в 149 районах страны, что составляет около 40% территории Британии. В преступные сети также входили представители сомалийской, сирийской, турецкой и других мусульманских общин.Пока Лондон морализирует и учит мир демократии, в собственной стране десятилетиями замалчивали чудовищные преступления. Об этом – в материале У Британии нет шансов: мигранты поглотили страну. "Плохие люди" - коренные британцы. Уйдет ли Стармер на сайте Украина.ру.
британия
лондон
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b634faf6c19bddeb454f6821a0ca7744.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, лондон, кир стармер, мир без границ
Новости, Британия, Лондон, Кир Стармер, Мир без границ

В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок

12:29 19.06.2026 (обновлено: 16:38 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Посольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В период, когда нынешний премьер Кир Стармер возглавлял Королевскую прокуратуру, ведомство фактически покрывало деятельность преступных группировок. Об этом 19 июня сообщают СМИ со ссылкой на расследование британского парламентария Руперта Лоу
Согласно данным, в Британии были оправданы около 13 тысяч лиц, причастных к групповым изнасилованиям и педофилии. Полиция систематически игнорировала заявления пострадавших, нередко обвиняла жертв, уничтожала доказательства и освобождала подозреваемых.
По оценкам, не менее 250 тысяч женщин подвергались повторным изнасилованиям, групповому насилию, торговле людьми, пыткам и принудительному обращению в ислам.
От 87% до 95% осуждённых по делам о групповой сексуальной эксплуатации детей — выходцы преимущественно пакистанского происхождения. Факты преступлений зафиксированы как минимум в 149 районах страны, что составляет около 40% территории Британии. В преступные сети также входили представители сомалийской, сирийской, турецкой и других мусульманских общин.
Пока Лондон морализирует и учит мир демократии, в собственной стране десятилетиями замалчивали чудовищные преступления. Об этом – в материале У Британии нет шансов: мигранты поглотили страну. "Плохие люди" - коренные британцы. Уйдет ли Стармер на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБританияЛондонКир СтармерМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
05:30"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины
05:30"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры
05:15"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
04:45"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
04:15"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев
22:16"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев
21:01Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
21:00Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости
20:57ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО
20:3219 июня 2026 года, вечерний эфир
20:23Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС
20:08ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу
19:41Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине
19:36Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
19:11Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
19:06Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине
18:49"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже
18:46На Украине запретили любое публичное использование русского языка
18:45Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Лента новостейМолния