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В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок

В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок - 19.06.2026 Украина.ру

В Британии годами закрывали глаза на изнасилования англичанок

В период, когда нынешний премьер Кир Стармер возглавлял Королевскую прокуратуру, ведомство фактически покрывало деятельность преступных группировок. Об этом 19 июня сообщают СМИ со ссылкой на расследование британского парламентария Руперта Лоу

2026-06-19T12:29

2026-06-19T12:29

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Согласно данным, в Британии были оправданы около 13 тысяч лиц, причастных к групповым изнасилованиям и педофилии. Полиция систематически игнорировала заявления пострадавших, нередко обвиняла жертв, уничтожала доказательства и освобождала подозреваемых. По оценкам, не менее 250 тысяч женщин подвергались повторным изнасилованиям, групповому насилию, торговле людьми, пыткам и принудительному обращению в ислам.От 87% до 95% осуждённых по делам о групповой сексуальной эксплуатации детей — выходцы преимущественно пакистанского происхождения. Факты преступлений зафиксированы как минимум в 149 районах страны, что составляет около 40% территории Британии. В преступные сети также входили представители сомалийской, сирийской, турецкой и других мусульманских общин.Пока Лондон морализирует и учит мир демократии, в собственной стране десятилетиями замалчивали чудовищные преступления. Об этом – в материале У Британии нет шансов: мигранты поглотили страну. "Плохие люди" - коренные британцы. Уйдет ли Стармер на сайте Украина.ру.

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новости, британия, лондон, кир стармер, мир без границ