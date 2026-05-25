У Британии нет шансов: мигранты поглотили страну. "Плохие люди" - коренные британцы. Уйдет ли Стармер?

В начале мая в Британии сенсационно завершились местные выборы в Англии, Шотландии и Уэльсе.Сенсация заключается в том, что лейбористы, правящая сегодня партия, проиграли "третьей силе" - партии Reform UK

Впрочем, этот проигрыш был заранее запланирован, если можно так выразиться.Лейбористы "планомерно" теряют власть и электоральную базу. А "партия реформ" и ее лидер Найджел Фарадж так же планомерно набирают популярность.Но это не значит, что в Британии скоро поменяется правительство. А если даже так произойдёт, то премьером не будет Найджел Фарадж. Почему так?Во-первых, надо понять, почему Фарадж и его партия стали настолько популярными. И почему у них всё-таки есть "предел роста".А во-вторых, лейбористы совершенно не собираются сдаваться. У них даже есть преемник. Правда, он ещё "краше" нынешнего премьера Стармера.Но обо всем по порядку.Против ЕСОткуда возникла "Партия реформ"? Это бывшая "партия Брексита", то есть партия за выход Британии из ЕС. Обе партии возглавлял и возглавляет чрезвычайно популярный (и скандальный) политик Найджел Фарадж.Долгие годы он был депутатом Европарламента, с 1999 по 2020 гг.При этом, парадокс, но он же был яростным сторонником выхода Британии из Евросоюза.Он постоянно выступал против миграционной политики ЕС, критиковал так называемую евроинтеграцию. Его выступления всегда были резкими и скандальными."ЕС - гигантский картель"Вот его самые известные высказывания:"Любой нормальный человек должен испытывать беспокойство, если группа румын станет его соседями"."Открытие дверей для 29 миллионов румын и болгар будет проблемой.""Должны ли мы управлять нашими экономическими делами, или нами управляют люди из Брюсселя?""ЕС - это просто гигантский картель, который устраивает крупные транснациональные корпорации"."Греция сейчас не демократия. Три иностранных чиновника прилетают в аэропорт Афин и говорят грекам, что они могут, а чего не могут.""Я женат на женщине из Гамбурга. Поэтому никому не надо рассказывать мне об опасностях жизни в семье, где доминируют немцы."Основная причина популярности Фараджа - это нежелание британцев становиться подчинёнными "трех иностранных чиновников" и конечно, сегодняшняя иммиграционная политика Британии и ЕС.Протесты в UK Политика же эта такова, что сейчас в Лондоне и Бирмингеме коренные британцы уже составляют меньшинство населения.В Лондоне коренных жителей оставалось всего лишь 36,8 процентов в 2021 году. Сейчас уже конечно, меньше.Мигранты получают от государства пособия и бесплатное муниципальное жилье, что возмущает простых британцев.Граждане Британии, этнически не являющиеся британцами, теперь уже руководят страной.Глава МВД, этническая пакистанка, например, недавно принесла присягу на Коране.Недавно избранный мэр Бирмингема Закер Чодри, пакистанец, не смог даже повторить присягу на английском.Британия скоро станет первой европейской страной, которую поглотят мигранты.Не зря вице президент США Вэнс назвал Британию "первой мусульманской страной, у которой есть ядерное оружие".На самом деле, конечно, он не прав, ядерное оружие есть у Пакистана.А у Британии ядерное оружие формально есть, но в реальности на кнопку нажать без разрешения США невозможно.Однако суть горькой иронии ясна. Британия скоро перестанет быть христианской страной. И британской страной тоже перестанет быть.С крестами на знаменахВ прошлые выходные в Британии десятки тысяч людей вышли на митинг "против мигрантов". Многие шли с крестами святого Георгия.Флаг с красным крестом считается национальным символом Англии, теперь он стал символом сопротивления миграции. Есть даже общественное движение, которое называется "Подними знамена!"Естественно, у властей это вызывает беспокойство и они собираются ограничить в Британии использование собственного флага!Глава МВД Британии Шабана Махмуд сказала: "люди, которые ходят с английскими флагами, - плохие"."Это безумие", - прокомментировал эту новость вице-президент США Джей Ди Вэнс.Демонстрация в Лондоне была впечатляющей, но как обычно - глобалистские СМИ о ней промолчали.Тюрьма за постВыступил по видеосвязи Илон Маск, поддержал демонстрантов и призвал освободить тысячи людей, которые сидят в тюрьмах за посты в соцсетях. Британия "опережает" по этому показателю все страны мира, и во много раз.В среднем за год возбуждают 140-150 тысяч дел за hate crimes. В этой категории - недовольные трансгендерами, однополыми браками. Не доволен однополыми? В тюрьму!Привлекают за скандалы во время гей-парадов (естественно, привлекают не геев). И за возмущение мигрантами и их поведением.Это еще одна тема, которая беспокоит людей: нет права высказать своё мнение. Особенно если речь идет о тех преступниках, "чья национальность засекречена".Мигранты и правительствоВ прошлом году в Британии прошли очень серьезные протесты, после того, как сын мигрантов из Руанды напал на девочек в школе танцев. Трое детей погибли, многие были ранены.Что сделала власть во главе с премьером Стармером? Они запретили СМИ освещать эти протесты, запретили упоминать личность и национальность нападавшего. Многих протестующих привлекли к уголовной ответственности.В Лондоне тогда прошла огромная демонстрация. Власти сообщили, что в ней принимали участие 100 тысяч человек, организаторы считают, что 3 миллиона.На этом фоне, безусловно, растет популярность партий, которые выступают против миграции. Основная - партия Reform UK, и ее лидер Найджел Фарадж.Предел ростаЕщё в прошлом году Фарадж провел большой митинг, на котором озвучил свои планы: минус 600 тысяч мигрантов. На то, чтобы их депортировать или уговорить уехать планируется выделить 2 миллиарда фунтов.Фарадж - человек эксцентричный, долгое время никто не рассматривал его всерьёз как возможного претендента на пост премьера.Но последние опросы показывают, что его партия набирает не менее 28 процентов голосов, что невероятно много на фоне лейбористов и консерваторов, у которых по 18 процентов.Основной избиратель Фараджа - представитель белого рабочего класса. Тем более, что в его планах есть и реиндустриализация Британии.Однако социологи считают, что примерно 28 процентов - это и есть "предел" популярности Фараджа. А этого недостаточно, чтобы сформировать правительство.Поэтому самый вероятный сценарий: у власти остаются лейбористы, но Стармер уходит.Стармер и его друзьяТак Стармер уходит ?Это возможно, но все дело в том, что безусловного лидера в партии нет.Стармер устоял даже совсем недавно, когда возник невероятный скандал с плёнками Эпштейна, и в отставку ушел лорд Мандельсон, близкий друг Эпштейна и наставник Стармера.Теперь на Британию надвигается энергетический шторм.Дело в том, что британцы голосуют "глядя в счета за электроэнергию". В стране много именно газовых электростанций. Ожидалось, что скоро завершится конфликт на Украине, с России снимут санкции и Британия сможет получать дешевые энергоносители.Но началась война в Заливе, и газ начал, наоборот, расти в цене.Непонятно, как с этим сможет справиться Стармер.Его одобряют уже меньше 20 процентов населения, а более 60 процентов относятся к нему негативно.Рейтинги лейбористов и самого Стармера летят вниз, но никто и не думает уходить.Хотя у него есть преемники. И основным считается Уэс Стритинг.Ученик МендельсонаКак Стармер, так и его возможный преемник на посту лидера лейбористов, Уэс Стритинг, являются "учениками лорда Мандельсона", чрезвычайно влиятельного политика и пиарщика, "серого кардинала", который "вырастил" ещё Тони Блэра.Теперь его выдвиженцем является Уэс Стритинг.Уэс имеет чрезвычайно странную биографию. Он родился в бедном районе Лондона. Его родителям было по 18 лет.Вскоре его отец оказался за решеткой.Его дедушка был грабителем и не раз сидел в тюрьме. Есть информация, что и его мама родилась в заключении, где отбывала наказание ее мать, то есть бабушка Стритинга.Вот такая "семейка Стритинг".Тем не менее, мальчик сумел поступить в Кембридж. Как это могло получиться? Только с помощью "длинной руки". Возможно, лорда Мандельсона?Стритинг сразу стал студенческим партийным активистом, и именно Мандельсон стал выводить его в большую политику.Стритинг является открытым геем и масоном (разумеется, как и Мандельсон).Стритинг не раз был уличен в финансовых махинациях. Как министр здравоохранения, он, например, потратил 3 миллиона фунтов стерлингов только на опросы общественного мнения.Как такое странное существо может быть "протащено" в премьеры? Увы, но это вполне возможно.В 2025 году Стритинг принял участие в работе Бильдербергского клуба и глобалисты якобы "одобрили" его кандидатуру.Ну а что касается политики Британии, то ничего в ней, естественно, не поменяется. Это касается, конечно, и политики в отношении Украины.Ведь Стармер был всегда самым горячим сторонником и основой "группы поддержки" .Поддержка соглашенияСтармер неоднократно заявлял о намерении ввести британские войска на Украину.Требовал создания "коалиции желающих".Говорил, что Лондон планирует морские, сухопутные и воздушные операции на Украине.Ничего из этого не осуществилось, но очевидно, любой британский премьер будет "щелкать зубами" и пытаться что-то сделать, чтобы "защитить соглашение".Как известно, Украина подписала столетнее соглашение с Британией, полное содержание его неизвестно.Но предполагается, что Зеленский отдал Британии все недра, промышленность, землю и другие активы Украины.Правда, потом Украина вынуждена была подписать аналогичное соглашение с США. Так что кому что на Украине по этим соглашениям принадлежит - точно неизвестно. Но точно не украинцам и даже не украинским олигархам.Уйдёт Стармер - придёт Стритинг или даже Фарадж - они всё равно будут "показывать клыки" и пытаться оттяпать кусок Украины."Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Вот и вся причина этой риторики и угроз.Под предлогом "защиты демократии и украинского народа", естественно.Так что перемен ждать не приходится. Хоть и выходят в Лондоне и других городах миллионные демонстрации. Ну и что? Никто не собирается ничего менять.Даже если мудрейший кот Ларри, мышелов с Даунинг-стрит, увидит восьмого премьера. А Ларри уже пережил семь премьеров за пять лет! Но ничего не меняется.Лейбористы должны реформироваться. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании

Елена Мурзина

