https://ukraina.ru/20260731/a-vot-eto-tramp-zelenskomu-ne-prostit-nikogda-chistilschiki-uzhe-vyekhali-1082052933.html

А вот это Трамп Зеленскому не простит никогда: чистильщики уже выехали

А вот это Трамп Зеленскому не простит никогда: чистильщики уже выехали - 31.07.2026 Украина.ру

А вот это Трамп Зеленскому не простит никогда: чистильщики уже выехали

Сегодня просто день зрады в квадрате, умноженной на тонну гонотьбы.

2026-07-31T22:12

2026-07-31T22:12

2026-07-31T22:22

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По данным издания Financial Times, президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что "не уверен", стоит ли предоставлять Украине лицензию на производство ракет Patriot, и развернулся по этому вопросу на 180 градусов, объявив, что теперь его главная цель – "окончание войны на Украине".Буквально две недели назад на саммите НАТО в Анкаре он посылал совершенно другие сигналы, а тут, не моргнув глазом, сообщил: "Это очень необычное вооружение, и нам нужно быть осторожными с тем, кому мы выдаём лицензии. Мы, по сути, не выдаём лицензии на (подобное – прим. ред.) оборудование".Мало того: теперь уже по данным издания The Atlantic, Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot в преддверии зимы: кровавый клоун ныл, что "без дополнительных ракет Украина может не обеспечить надлежащую защиту энергосистемы от зимних атак, что угрожает масштабными перебоями с электроэнергией и отоплением".Интересно девки пляшут. А что случилось?Есть мнение, что Трамп, как обычно, во все времена и во веки веков действует строго в своих интересах и не брезгует ничем: откровенной ложью, красочными обещаниями, угрозами и полным отказом от своих слов.В данном случае сошлись несколько звезд, и сошлись они в созвездие Незалежного Кукиша.Вчера Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, и теперь будет голосовать нижняя палата, где скорее всего он тоже будет принят. Трамп намеренно объединил два вопроса в один, потому что ему было критично решить вопрос с Ираном, так как демократы и антивоенные республиканцы из стана MAGA ставят ему палки в колеса по поводу продолжения войны, а в спину Трампа настойчиво пихает Нетаньяху. И вуаля: Трамп кидает косточку колеблющимся республиканцам в виде санкций против России, плюс раздает обещания по поводу предоставления Украине лицензии на производство ракет для системы ЗРК Patriot.Республиканцы довольны, дополнительные голоса получены, голосование прошло успешно: и теперь можно вернуться к своим баранам цвета хаки.На похоронах сенатора-русофоба Грэма* Зеленский просто светился от счастья и громко раструбил, что "политическое решение по ракетам Patriot уже принято", и осталось только согласовать технические детали. Уже тогда специалисты пожимали плечами, недоумевая, почему Трамп с такой кажущейся легкостью пошел на столь неординарный шаг: до сего момента полной лицензии на Patriot в мире не было ни у кого (частично что-то делают Германия и Япония, но не все), и тут на тебе – не Израиль, не та же Германия, ни на худой конец Саудовская Аравия, которая за них продаст родную маму и прибавит караван верблюдов – а именно Украина.И тут в очередной раз выходит, что Трамп и не собирался никому ничего передавать – и потому, что не хочет, и потому, что не может.Не хочет Трамп потому, что Зеленский его в свое время жестоко кинул с "редкоземельной сделкой", выставив посмешищем на весь мир, продав за обещание американской "крыши" пакет с пустыми фантиками.Можно что угодно говорить о непостоянстве Трампа, но он железобетонно постоянен в одном – в своей злопамятности, и подобного обмана и унижения он не простит Зеленскому никогда. История с "Патриотами" на 100 процентов зеркалит ресурсную сделку – но теперь пустые фантики в лицо Зеленскому смачно кинул Трамп, и, по сути, объявил его лжецом.А не может Трамп потому, что ему не дадут передать лицензию на ракеты "Patriot" даже Папе Римскому.Во-первых, система лицензирования чувствительных технологий в США крайне запутанная, долгая и сложная, с бесконечным количеством организаций и структур, которые должны дать свое добро (включая тот же Сенат и Конгресс), и всевозможных технических и юридических этапов. Даже если Трамп кровью подпишет "передачу Украине лицензии через час", это не будет значить ничего, потому что система сдержек и противовесов в области оборонных технологий в США настроена на принцип "внутрь все, наружу ничего". Именно поэтому Трамп и сказал, что США лицензии на критичное для нацбезопасности оборудование не дают.Во-вторых, единоличного держателя лицензии на "Patriot" просто не существует. Если кто не знал, компания Lockheed Martin, которая считается производителем ракет PAC-3 MSE (более современная версия ракет-перехватчиков для систем "Patriot"), на самом деле является лишь их финальным сборщиком. По факту же производят ракету более 400 только основных подрядчиков, не говоря о побочных, и у всех них есть свои проприетарные (защищенные патентом) технологии. Например, компания Aerojet Rocketdyne делает твердотопливный двигатель, Samsung Thales - подсистемы и электронику, а Boeing - активную радиолокационную головку самонаведения, без которой вся эта модная ракета превращается в летающую трубу.Так вот: по некоторым данным, Boeing недавно наотрез отказался передавать Киеву лицензию на эту самую головку, мотивируя это тем, что на Украине нет и никогда не будет возможностей и технологий для подобных прецизионных изделий. Иначе говоря, осел, козел, мартышка и косолапый мишка мирно курят в сторонке, потому что они отдыхают по сравнению с непомерным оркестром из участников проекта "Patriot", где полного согласия добиться будет невозможно.Но самое главное: американские производители, имеющие монополию на производство "Патриотов", никогда и никому не отдадут добровольно источник своих сверхприбылей. Маржа на каждую ракету достигает нескольких сотен процентов, и сливки и пенки с заказов от Пентагона такие густые, что их можно резать ножом. Например, за последние два года компания Lockheed Martin нарастила выпуск "Патриотов" на 60%, что и так являлось манной небесной, а буквально на днях стало известно, что компания получила госконтракт на производство ракет для систем "Patriot" почти на 60 миллиардов долларов (!), рассчитанный на 7 лет.Какая Украина, какие лицензии, вы что? Американский ВПК за такие прибыли распылит на атомы не только Трампа, но и всю верхушку НАТО впридачу.Зеленский считал, что он всех обхитрил. Но в очередной раз выяснилось, что на каждую опухшую рожу есть лосьон "Вова" со слоганом "Воняешь? Освежись!".*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, financial times, нато, сенат, мнения