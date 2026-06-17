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Главная роль Зеленского на G7 — притворяться, что он что-то решает
Главная роль Зеленского на G7 — притворяться, что он что-то решает - 17.06.2026 Украина.ру
Главная роль Зеленского на G7 — притворяться, что он что-то решает
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко 17 июня высказалась о поведении Владимира Зеленского на саммите "Большой семерки" во Франции, назвав его попытки изобразить из себя центр западной политики "тщедушным спектаклем"
2026-06-17T15:05
2026-06-17T15:05
2026-06-17T15:05
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"Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира. И он всячески это старался изобразить в этом тщедушном черном диктаторском костюмчике", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам дипломата, украинский лидер, облачившись в "черный костюм диктатора", пытался управлять лидерами G7, и его присутствие на саммите больше походило на совершение ритуала.Напомним, саммит G7 проходит во Франции с 15 по 17 июня. Украинский лидер был приглашен на мероприятие, однако, как отметила Захарова, его поведение лишь подтверждает то, что киевский режим пытается играть роль "центра мироздания", в то время как реальные решения принимаются без его участия. О заявлениях с саммита и других новостях — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.
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Новости, Франция, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мир без границ
Главная роль Зеленского на G7 — притворяться, что он что-то решает
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко 17 июня высказалась о поведении Владимира Зеленского на саммите "Большой семерки" во Франции, назвав его попытки изобразить из себя центр западной политики "тщедушным спектаклем"
"Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира. И он всячески это старался изобразить в этом тщедушном черном диктаторском костюмчике", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, украинский лидер, облачившись в "черный костюм диктатора", пытался управлять лидерами G7, и его присутствие на саммите больше походило на совершение ритуала.
"Он их должен был замарать своими прикосновениями, как я понимаю, вот в этом тщедушном костюме, который должен был продемонстрировать, как он управляет семеркой, не привлекая внимания санитаров", — добавила Захарова.
Напомним, саммит G7 проходит во Франции с 15 по 17 июня. Украинский лидер был приглашен на мероприятие, однако, как отметила Захарова, его поведение лишь подтверждает то, что киевский режим пытается играть роль "центра мироздания", в то время как реальные решения принимаются без его участия.