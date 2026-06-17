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Главная роль Зеленского на G7 — притворяться, что он что-то решает

Главная роль Зеленского на G7 — притворяться, что он что-то решает - 17.06.2026 Украина.ру

Главная роль Зеленского на G7 — притворяться, что он что-то решает

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко 17 июня высказалась о поведении Владимира Зеленского на саммите "Большой семерки" во Франции, назвав его попытки изобразить из себя центр западной политики "тщедушным спектаклем"

2026-06-17T15:05

2026-06-17T15:05

2026-06-17T15:05

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"Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира. И он всячески это старался изобразить в этом тщедушном черном диктаторском костюмчике", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам дипломата, украинский лидер, облачившись в "черный костюм диктатора", пытался управлять лидерами G7, и его присутствие на саммите больше походило на совершение ритуала.Напомним, саммит G7 проходит во Франции с 15 по 17 июня. Украинский лидер был приглашен на мероприятие, однако, как отметила Захарова, его поведение лишь подтверждает то, что киевский режим пытается играть роль "центра мироздания", в то время как реальные решения принимаются без его участия. О заявлениях с саммита и других новостях — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

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новости, франция, россия, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп, мир без границ