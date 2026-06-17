Политолог Суздальцев о том, каким будет будущее ЕС без Урсулы фон дер Ляйен - 17.06.2026 Украина.ру
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Политолог Суздальцев о том, каким будет будущее ЕС без Урсулы фон дер Ляйен
Политолог Суздальцев о том, каким будет будущее ЕС без Урсулы фон дер Ляйен - 17.06.2026 Украина.ру
Политолог Суздальцев о том, каким будет будущее ЕС без Урсулы фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая свой пост в 2019 году, не будет избираться на третий срок на выборах в 2029-ом. Об этом сообщило Politico со... Украина.ру, 17.06.2026
2026-06-17T15:09
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видео
урсула фон дер ляйен
андрей суздальцев
ес
еврокомиссия
politico
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая свой пост в 2019 году, не будет избираться на третий срок на выборах в 2029-ом. Об этом сообщило Politico со ссылкой на два источника.По данным СМИ, сегодня глава Еврокомиссии полностью сосредоточена на текущем мандате и озабочена проведением саммита G7 и заседанием Европейского совета, который состоится на этой неделе.Почему Урсула фон дер Ляйен покинет пост, хотя однажды уже переизбиралась на второй срок, и кто бы мог ее заменить? Прогноз о будущем ЕС дал политолог Андрей Суздальцев.
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видео, урсула фон дер ляйен, андрей суздальцев, ес, еврокомиссия, politico, видео
Видео, Урсула фон дер Ляйен, Андрей Суздальцев, ЕС, Еврокомиссия, Politico

Политолог Суздальцев о том, каким будет будущее ЕС без Урсулы фон дер Ляйен

15:09 17.06.2026
 
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая свой пост в 2019 году, не будет избираться на третий срок на выборах в 2029-ом. Об этом сообщило Politico со ссылкой на два источника.

По данным СМИ, сегодня глава Еврокомиссии полностью сосредоточена на текущем мандате и озабочена проведением саммита G7 и заседанием Европейского совета, который состоится на этой неделе.

Почему Урсула фон дер Ляйен покинет пост, хотя однажды уже переизбиралась на второй срок, и кто бы мог ее заменить? Прогноз о будущем ЕС дал политолог Андрей Суздальцев.
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ВидеоУрсула фон дер ЛяйенАндрей СуздальцевЕСЕврокомиссияPolitico
 
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