Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном - 15.06.2026 Украина.ру
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Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном
Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном - 15.06.2026 Украина.ру
Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что еврейское государство не собирается следовать условиям соглашения, заключенного в Вашингтоне и Тегеране
2026-06-15T10:03
2026-06-15T10:20
новости
израиль
иран
вашингтон
дональд трамп
хезболла
мир без границ
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"Мы подчеркнем: мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом государство Израиль — не банановая республика. Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение "Хезболлы"", — заявил министр. 15 июня, Дональд Трамп объявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив и снять морскую блокаду. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны договорились о "немедленном и окончательном прекращении военных операций", а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, иран, вашингтон, дональд трамп, хезболла, мир без границ
Новости, Израиль, Иран, Вашингтон, Дональд Трамп, Хезболла, Мир без границ

Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном

10:03 15.06.2026 (обновлено: 10:20 15.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что еврейское государство не собирается следовать условиям соглашения, заключенного в Вашингтоне и Тегеране
"Мы подчеркнем: мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом государство Израиль — не банановая республика. Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение "Хезболлы"", — заявил министр.
15 июня, Дональд Трамп объявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном.
Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив и снять морскую блокаду. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны договорились о "немедленном и окончательном прекращении военных операций", а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.
О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
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НовостиИзраильИранВашингтонДональд ТрампХезболлаМир без границ
 
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