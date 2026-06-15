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Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном
Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном - 15.06.2026 Украина.ру
Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что еврейское государство не собирается следовать условиям соглашения, заключенного в Вашингтоне и Тегеране
2026-06-15T10:03
2026-06-15T10:03
2026-06-15T10:20
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"Мы подчеркнем: мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом государство Израиль — не банановая республика. Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение "Хезболлы"", — заявил министр. 15 июня, Дональд Трамп объявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив и снять морскую блокаду. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны договорились о "немедленном и окончательном прекращении военных операций", а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, иран, вашингтон, дональд трамп, хезболла, мир без границ
Новости, Израиль, Иран, Вашингтон, Дональд Трамп, Хезболла, Мир без границ
Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном
10:03 15.06.2026 (обновлено: 10:20 15.06.2026)
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что еврейское государство не собирается следовать условиям соглашения, заключенного в Вашингтоне и Тегеране
"Мы подчеркнем: мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом государство Израиль — не банановая республика. Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение "Хезболлы"", — заявил министр.
15 июня, Дональд Трамп объявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном.
Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив и снять морскую блокаду. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны договорились о "немедленном и окончательном прекращении военных операций", а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.
О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня