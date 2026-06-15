https://ukraina.ru/20260615/izrail-otkazalsya-podchinyatsya-sdelke-trampa-s-iranom-1080208315.html

Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном

Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном - 15.06.2026 Украина.ру

Израиль отказался подчиняться сделке Трампа с Ираном

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что еврейское государство не собирается следовать условиям соглашения, заключенного в Вашингтоне и Тегеране

2026-06-15T10:03

2026-06-15T10:03

2026-06-15T10:20

новости

израиль

иран

вашингтон

дональд трамп

хезболла

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_0:224:2945:1881_1920x0_80_0_0_090ff9e6ef51ce541da2d322d10b4e72.jpg

"Мы подчеркнем: мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом государство Израиль — не банановая республика. Мы не можем согласиться на меньшее, чем полное уничтожение "Хезболлы"", — заявил министр. 15 июня, Дональд Трамп объявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив и снять морскую блокаду. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны договорились о "немедленном и окончательном прекращении военных операций", а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июня

израиль

иран

вашингтон

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, иран, вашингтон, дональд трамп, хезболла, мир без границ