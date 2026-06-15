Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит - 15.06.2026 Украина.ру
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Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит
Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит - 15.06.2026 Украина.ру
Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит
Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран достигли исторической договоренности о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Об этом 15 июня объявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, выступавший посредником на переговорах
2026-06-15T11:00
2026-06-15T11:00
новости
иран
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
владимир путин
оон
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Сама церемония подписания мирного соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.Это заявление стало логическим завершением многомесячного противостояния, в ходе которого стороны обменивались ударами, блокировали Ормузский пролив и балансировали на грани большой войны. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже анонсировал сделку, поблагодарив за помощь в ее достижении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Как ранее сообщало иранское агентство Mehr, проект мирной сделки между Тегераном и Вашингтоном состоит из 14 пунктов. Ключевые из них:В четверг Трамп уточнил, что исламская республика даст юридически обязуемое обязательство не стремиться к получению ядерной бомбы. В канцелярии премьера Израиля, в свою очередь, утверждают, что Иран также откажется от обогащения урана, демонтирует соответствующие объекты и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.Несмотря на дипломатический триумф Вашингтона, главный союзник США в регионе — Израиль — встретил новость в штыки. Как пишет The New York Times, израильские власти крайне недовольны тем, что оказались в стороне от переговорного процесса и не участвовали в выработке условий урегулирования. В Тель-Авиве считают, что соглашение "далеко от целей", которые Израиль ставил перед собой в начале конфликта.Лидер партии Итамар Бен-Гвир уже заявил, что Израиль не имеет отношения к сделке между Вашингтоном и Тегераном и не намерен идти на компромиссы в вопросе ликвидации "Хезболлы". Напомним, накануне Израиль нанес удары по Бейруту, после чего Трамп резко раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в попытке сорвать сделку с Ираном.Остановка боевых действий против Ливана — одно из иранских условий завершения войны. И Тегеран добился своего. Однако Нетаньяху, судя по всему, не намерен подчиняться.Мирный договор между США и Ираном будет подписан 19 июня в Швейцарии. Но без участия Израиля этот "окончательный мир" на Ближнем Востоке может оказаться иллюзией. Трамп заставил Иран отказаться от бомбы и открыл пролив, но Нетаньяху готов воевать дальше. Война заканчивается, но только для Вашингтона и Тегерана. Для Бейрута и Газы она, похоже, продолжается. И это главное противоречие "исторической сделки", которую Трамп уже назвал своей победой.Подробнее о развитии ситуации на Ближнем Востоке и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня.
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новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, владимир путин, оон, хезболла
Новости, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ООН, Хезболла

Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит

11:00 15.06.2026
 
© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран достигли исторической договоренности о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Об этом 15 июня объявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, выступавший посредником на переговорах
Сама церемония подписания мирного соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.
"Обе стороны объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан", — написал Шариф в соцсети X.
Это заявление стало логическим завершением многомесячного противостояния, в ходе которого стороны обменивались ударами, блокировали Ормузский пролив и балансировали на грани большой войны.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже анонсировал сделку, поблагодарив за помощь в ее достижении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Как ранее сообщало иранское агентство Mehr, проект мирной сделки между Тегераном и Вашингтоном состоит из 14 пунктов. Ключевые из них:
  • Немедленное и полное прекращение боевых действий (включая Ливан) и вывод американских войск из районов вокруг Ирана.
  • Снятие морской блокады и возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней.
  • Разблокировка $24 млрд иранских активов и отмена санкций на продажу нефти.
  • Предоставление Ирану плана восстановления на сумму не менее $300 млрд от США и их союзников.
  • Иран подтверждает приверженность ДНЯО и обязуется не производить ядерное оружие.
В четверг Трамп уточнил, что исламская республика даст юридически обязуемое обязательство не стремиться к получению ядерной бомбы. В канцелярии премьера Израиля, в свою очередь, утверждают, что Иран также откажется от обогащения урана, демонтирует соответствующие объекты и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.
Несмотря на дипломатический триумф Вашингтона, главный союзник США в регионе — Израиль — встретил новость в штыки. Как пишет The New York Times, израильские власти крайне недовольны тем, что оказались в стороне от переговорного процесса и не участвовали в выработке условий урегулирования. В Тель-Авиве считают, что соглашение "далеко от целей", которые Израиль ставил перед собой в начале конфликта.
Лидер партии Итамар Бен-Гвир уже заявил, что Израиль не имеет отношения к сделке между Вашингтоном и Тегераном и не намерен идти на компромиссы в вопросе ликвидации "Хезболлы". Напомним, накануне Израиль нанес удары по Бейруту, после чего Трамп резко раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в попытке сорвать сделку с Ираном.
Остановка боевых действий против Ливана — одно из иранских условий завершения войны. И Тегеран добился своего. Однако Нетаньяху, судя по всему, не намерен подчиняться.
Мирный договор между США и Ираном будет подписан 19 июня в Швейцарии. Но без участия Израиля этот "окончательный мир" на Ближнем Востоке может оказаться иллюзией. Трамп заставил Иран отказаться от бомбы и открыл пролив, но Нетаньяху готов воевать дальше.
Война заканчивается, но только для Вашингтона и Тегерана. Для Бейрута и Газы она, похоже, продолжается. И это главное противоречие "исторической сделки", которую Трамп уже назвал своей победой.
Подробнее о развитии ситуации на Ближнем Востоке и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня.
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