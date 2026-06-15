https://ukraina.ru/20260615/tramp-podaril-iranu-proliv-i-milliardy-netanyakhu-otkazalsya-skladyvat-oruzhie--koalitsiya-treschit-1080211994.html

Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит

Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит - 15.06.2026 Украина.ру

Трамп подарил Ирану пролив и миллиарды, Нетаньяху отказался складывать оружие — коалиция трещит

Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран достигли исторической договоренности о немедленном и окончательном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Об этом 15 июня объявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, выступавший посредником на переговорах

2026-06-15T11:00

2026-06-15T11:00

2026-06-15T11:00

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Сама церемония подписания мирного соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.Это заявление стало логическим завершением многомесячного противостояния, в ходе которого стороны обменивались ударами, блокировали Ормузский пролив и балансировали на грани большой войны. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже анонсировал сделку, поблагодарив за помощь в ее достижении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Как ранее сообщало иранское агентство Mehr, проект мирной сделки между Тегераном и Вашингтоном состоит из 14 пунктов. Ключевые из них:В четверг Трамп уточнил, что исламская республика даст юридически обязуемое обязательство не стремиться к получению ядерной бомбы. В канцелярии премьера Израиля, в свою очередь, утверждают, что Иран также откажется от обогащения урана, демонтирует соответствующие объекты и прекратит поддерживать проиранские группировки на Ближнем Востоке.Несмотря на дипломатический триумф Вашингтона, главный союзник США в регионе — Израиль — встретил новость в штыки. Как пишет The New York Times, израильские власти крайне недовольны тем, что оказались в стороне от переговорного процесса и не участвовали в выработке условий урегулирования. В Тель-Авиве считают, что соглашение "далеко от целей", которые Израиль ставил перед собой в начале конфликта.Лидер партии Итамар Бен-Гвир уже заявил, что Израиль не имеет отношения к сделке между Вашингтоном и Тегераном и не намерен идти на компромиссы в вопросе ликвидации "Хезболлы". Напомним, накануне Израиль нанес удары по Бейруту, после чего Трамп резко раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в попытке сорвать сделку с Ираном.Остановка боевых действий против Ливана — одно из иранских условий завершения войны. И Тегеран добился своего. Однако Нетаньяху, судя по всему, не намерен подчиняться.Мирный договор между США и Ираном будет подписан 19 июня в Швейцарии. Но без участия Израиля этот "окончательный мир" на Ближнем Востоке может оказаться иллюзией. Трамп заставил Иран отказаться от бомбы и открыл пролив, но Нетаньяху готов воевать дальше. Война заканчивается, но только для Вашингтона и Тегерана. Для Бейрута и Газы она, похоже, продолжается. И это главное противоречие "исторической сделки", которую Трамп уже назвал своей победой.Подробнее о развитии ситуации на Ближнем Востоке и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня.

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новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, владимир путин, оон, хезболла