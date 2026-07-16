https://ukraina.ru/20260716/varshavyanki-gotovyat-k-novym-zadacham-kapitan-1-go-ranga-zapasa-o-podlodkakh-protiv-vsu-1081518248.html

"Варшавянки" готовят к новым задачам: капитан 1-го ранга запаса о подлодках против ВСУ

"Варшавянки" готовят к новым задачам: капитан 1-го ранга запаса о подлодках против ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру

"Варшавянки" готовят к новым задачам: капитан 1-го ранга запаса о подлодках против ВСУ

Подводные лодки класса "Варшавянка" будут активнее применяться для ударов по морским целям на Украине, если поступит приказ. Возможности этих подлодок пока не реализованы в полной мере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2026-07-16T04:15

2026-07-16T04:15

2026-07-16T04:15

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Отвечая на вопрос о том, будет ли Черноморский флот активнее использовать подводные лодки для ударов по морским целям, Дандыкин заявил, что они будут применяться чаще, если поступит приказ."Думаю, что "Варшавянки" мы будем применять чаще. Подводные лодки для этого как раз предназначены. У них на вооружении "Калибры" и торпеды. Это мощное оружие. Если будет приказ, они этим тоже займутся", — пояснил он.По словам эксперта, эти подлодки — часть возможностей Черноморского флота, которые пока не задействованы в полную силу. "И те же подводные лодки входят в эти возможности, которые мы пока в полной мере не реализовали", — отметил Дандыкин.Он добавил, что считает нецелесообразным копировать тактику Украины с использованием сухогрузов, поскольку российские военные уже уничтожают такие суда противника. "При должной работе разведки это решаемо. Во-вторых, у нас своя тактика нанесения ракетно-дроновых ударов. У нас есть свои возможности, которых, слава богу, нет у врага", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.

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