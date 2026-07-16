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ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана. Новости Ближнего Востока
ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана. Новости Ближнего Востока - 16.07.2026 Украина.ру
ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана. Новости Ближнего Востока
США в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Об этом и других важных событиях рассказал 16 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-16T07:52
2026-07-16T07:52
2026-07-16T07:52
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🟦 Взрывы гремели в иранском городе Хондаб.🟦 Аэропорт города Семнан на севере Ирана стал целью воздушных ударов США, передает иранский телеканал Press TV.🟦 В иранском Ахвазе эвакуировали пациентов детской онкологической больницы из-за американской атаки. Как сообщают иранские СМИ, ракеты США упали рядом с клиникой имени Шахида Багаи, повредив часть медкомплекса.🟦 Система противовоздушной обороны Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны.🟦 Иранские СМИ утверждают, что шесть ракет было запущено в сторону Ирана с территории Кувейта.🟦 Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на военной базе в Кувейте, а также району дислокации военных США.🟦 Вооруженные силы Иордании заявили о перехвате восьми иранских ракет, выпущенных по королевству, жертв или ущерба не зафиксировано, сообщает телеканал Al-Jazeera.🟦 Армия Ирана заявила, что целями ее ответных ударов стали системы связи и топливные хранилища военных США в Иордании.О других событиях - в материале Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, украина.ру
Новости, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру
ВС США отчитались об ударах по командным центрам и ПВО Ирана. Новости Ближнего Востока
США в рамках ударов против Ирана били по командным центрам, объектам ПВО и берегового наблюдения, а также ударили по портовому городу Бендер-Аббас, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Об этом и других важных событиях рассказал 16 июля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Взрывы гремели в иранском городе Хондаб.
🟦 Аэропорт города Семнан на севере Ирана стал целью воздушных ударов США, передает иранский телеканал Press TV.
🟦 В иранском Ахвазе эвакуировали пациентов детской онкологической больницы из-за американской атаки. Как сообщают иранские СМИ, ракеты США упали рядом с клиникой имени Шахида Багаи, повредив часть медкомплекса.
🟦 Система противовоздушной обороны Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк на юго-западе страны.
🟦 Иранские СМИ утверждают, что шесть ракет было запущено в сторону Ирана с территории Кувейта.
🟦 Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по радиолокационной станции системы ПВО на военной базе в Кувейте, а также району дислокации военных США.
🟦 Вооруженные силы Иордании заявили о перехвате восьми иранских ракет, выпущенных по королевству, жертв или ущерба не зафиксировано, сообщает телеканал Al-Jazeera.
🟦 Армия Ирана заявила, что целями ее ответных ударов стали системы связи и топливные хранилища военных США в Иордании.