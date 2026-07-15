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Земля стекловатой! Пару слов на смерть людоеда Линдси Грэма*

Земля стекловатой! Пару слов на смерть людоеда Линдси Грэма* - 15.07.2026 Украина.ру

Земля стекловатой! Пару слов на смерть людоеда Линдси Грэма*

В минувшее воскресенье умер американский сенатор Линдси Грэм. И его смерть это не просто уход из жизни 71-летнего политика. Фактически исчезла одна из ключевых опор и без того весьма неустойчивой и непоследовательной внешнеполитической конструкции Республиканской партии

2026-07-15T20:05

2026-07-15T20:05

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И это потому, что в американской политике Грэм был фигурой во многом уникальной. С одной стороны, он оставался одним из последних представителей классических американских "ястребов" после ухода Джона Маккейна и Джо Либермана. С другой стороны, обладал удивительным политическим чутьем, всегда безошибочно определяя, в какую сторону начинает разворачиваться ветер. И был эталонным политическим флюгером.Внутри Соединенных Штатов он являлся настоящим политическим тяжеловесом. Сенатор с 2003 года, человек с огромным опытом, прекрасно умевший выстраивать отношения с любой администрацией. Он мог утром жестко критиковать демократов перед телекамерами, а уже вечером обсуждать с ними вопросы за закрытыми дверями, находя компромиссы там, где это было необходимо. В 2015 году Грэм публично называл Дональда Трампа "ксенофобным религиозным фанатиком", однако всего через несколько лет превратился в одного из его ближайших союзников, постоянного партнера по гольфу и одного из наиболее доверенных людей президента в Сенате.Если говорить об Украине, то именно Грэм многие годы оставался главным сторонником курса на продолжение войны до победного конца среди республиканцев. Пока большая часть его однопартийцев требовала сократить или вовсе прекратить финансирование Киева, сам Грэм регулярно приезжал на Банковую, встречался с Владимиром Зеленским, фотографировался с украинскими беспилотниками и последовательно призывал увеличить объемы военной помощи, одновременно добиваясь снятия ограничений на удары по территории России.По сути, именно он выполнял роль своеобразного тарана, который шаг за шагом продавливал все новые красные линии американской политики как минимум на украинском и ближневосточном направлении. Он стал своеобразным мостом между наиболее яростным проукраинским крылом Демпартии и той частью республиканцев, которая еще сомневалась в необходимости столь масштабной поддержки Киева. Во многом именно он обеспечивал ту самую "двухпартийную поддержку Украины", о которой неоднократно говорил Владимир Зеленский.Неудивительно, что многие публичные заявления Грэма становились громкими международными скандалами. Достаточно вспомнить его широко разошедшуюся фразу, произнесенную в Киеве, о том, что "россияне умирают, и это лучшая трата денег США". Он также последовательно оказывал давление на Белый дом, требуя признать Россию государством - спонсором терроризма и передать Украине ракеты ATACMS еще в тот период, когда администрация Джо Байдена сама не была готова принять подобное решение.Фактически Грэм оставался одним из последних представителей старой рейгановской школы республиканской внешней политики. И, пожалуй, наиболее точно разницу между ним и самим Трампом сформулировал уже после его смерти сам президент США. В своем прощальном комментарии Трамп сказал предельно откровенно: "Я хотел, чтобы война закончилась. Он, честно говоря, хотел, чтобы она продолжалась".Если перевести слова Трампа с его своеобразного политического языка на более понятный, смысл выглядит примерно так: именно крикливый и медийный Грэм во многом не позволял ему просто взять и резко развернуть курс в вопросе войны и мира на Украине. Поэтому внезапная смерть сенатора от разрыва аорты заметно меняет всю политическую конфигурацию.По сути, Киев лишился своего главного проводника и, если угодно, лучшего переводчика собственных интересов в окружении Трампа. Одновременно эта смерть значительно усиливает позиции изоляционистского крыла Республиканской партии. Балансир, долгие годы удерживавший внутреннее равновесие, исчез. Теперь Трамп остается один на один с теми республиканцами, которые убеждены, что Соединенным Штатам вообще не следует глубоко втягиваться в европейские конфликты. А значит, без Грэма ему будет гораздо проще попытаться реализовать собственное видение быстрого завершения украинского конфликта, каким бы ни оказалось его практическое содержание.Есть и еще один важный вопрос. Что теперь будет с законопроектом о так называемых "адских санкциях", который буквально за день до смерти Грэма активно обсуждался в Киеве? Американская политика устроена таким образом, что судьба многих законопроектов напрямую зависит от политического веса и энергии их автора. Конечно, этот документ вряд ли сразу отправят в архив. Память о Линдси Грэме как об одном из символов республиканских "ястребов" обязывает его соратников хотя бы некоторое время сохранять инициативу в повестке. Более того, и Дональд Трамп, и представители республиканского большинства в Конгрессе уже дают понять, что, скорее всего, Конгресс рассмотрит некую смягченную версию законопроекта Грэма. Однако без самого Грэма, без его многочисленных связей, политического авторитета и способности договариваться с самыми разными группами влияния этот документ почти наверняка окажется совсем другим и по содержанию, и по политическому весу.При этом в Сенате уже обозначились политики, готовые занять освободившееся место лидера оборонного крыла республиканцев. Но у каждого из них есть собственные ограничения. Первым обычно называют Роджера Уикера, председателя Комитета Сената по вооруженным силам и наиболее очевидного формального преемника. Он также последовательно выступает в поддержку Украины и требует дальнейшего укрепления американского военно-промышленного комплекса. Однако Уикеру явно не хватает той политической харизмы, которой обладал Грэм. И, пожалуй, самое главное: у него нет такого же уровня личного влияния на Трампа. Второй возможный претендент - Том Коттон. Молодой, амбициозный представитель республиканских "ястребов", поддерживающий хорошие отношения с Трампом. Но Коттон принадлежит уже к новому поколению американских консерваторов. Его главный стратегический приоритет - противостояние Китаю, а не дальнейшее углубление американского участия в европейских конфликтах. Поэтому для Украины такой союзник может оказаться значительно менее удобным и гораздо более прагматичным.Одновременно смерть Грэма запускает и вполне конкретную юридическую процедуру, значение которой многие внешние наблюдатели пока явно недооценивают. По законам Южной Каролины временного сенатора должен назначить действующий губернатор-республиканец Генри Макмастер. Свой выбор он остановил на сестре Линдси Грэма - Дарлин Грэм Нордон, которая ранее занимала должность комиссара Комиссии Южной Каролины по делам незрячих. Именно от того, сохранит ли она политическую линию своего брата и примкнет ли к лагерю традиционных республиканских "ястребов", во многом будет зависеть расстановка сил при ближайших голосованиях по вопросам финансирования Пентагона и новых пакетов внешней помощи. Однако главная политическая борьба еще впереди. Уже 11 августа республиканцам предстоит экстренно определить своего кандидата, а в ноябре состоятся выборы в Конгресс. Именно в этот период Южная Каролина превратится в одну из ключевых политических площадок, где во многом будет решаться, в каком направлении дальше станет развиваться внешняя политика Соединенных Штатов в ближайшие пару лет.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, весь павлив, сша, дональд трамп, линдси грэм, украина, россия