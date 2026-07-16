https://ukraina.ru/20260716/zakonodatelnyy-pamyatnik-ekstremistu-zhdat-li-rossii-adskikh-sanktsiy-imeni-lindsi-grema-1081502610.html

Законодательный памятник экстремисту: ждать ли России "адских санкций" имени Линдси Грэма

Законодательный памятник экстремисту: ждать ли России "адских санкций" имени Линдси Грэма - 16.07.2026 Украина.ру

Законодательный памятник экстремисту: ждать ли России "адских санкций" имени Линдси Грэма

Ни да, ни нет — так выглядит позиция Дональда Трампа по поводу принятия законопроекта об "адских" санкциях против России, который разработал покойный американский сенатор, а в России — экстремист и террорист — Линдси Грэм вместе со своим коллегой Ричардом Блюменталем

2026-07-16T06:55

2026-07-16T06:55

2026-07-16T06:55

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китай

сша

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владимир зеленский

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Законопроект S.1241 Sanctioning Russia Act of 2025 разрабатывался как средство принуждения России к переговорам с Украиной.Грэм покинул наш мир, но дело его живо и нашло поддержку со стороны 26 сенаторов, которые опубликовали смягчённый законопроект о санкциях в виде пошлин для стран, закупающих нефть и газ из России.Фактор ТрампаНевнятная реакция Трампа, как по данному вопросу, так и по другим, не должна вызывать удивления. У Трампа нет понимания сути большинства происходящих в мире процессов, а формировать личную позицию по каждому из них Трамп считает нецелесообразным. Поэтому он транслирует те нарративы, которые в его голову вкладывает первый, кто утром добежал до него. Соответственно, практически по всем вопросам внешней и часто внутренней политики США он выступает подлинным хозяином слова: может его как дать, так и взять обратно.Но то, что касается пиара и финансов, Трамп держит под личным контролем. Закон Грэма как раз из таких: Трамп не знает, будет ли его применять на практике, но не против его принятия. Однако с одним "но": правом вводить пошлины должен быть наделён исключительно Трамп. Это позволит ему сохранить контроль над данным карательным механизмом — важно, чтобы у президента было право, а не обязанность, — и применять его тогда, когда он сочтёт это целесообразным, чтобы как добиться политического результата, так и получить политические очки.Теперь к сути инициативы.Было и сталоПредполагается создание правового механизма, позволяющего ввести торговые пошлины для стран, закупающих российские энергоносители и осуществляющих их реэкспорт.Изначально ставка пошлин была установлена в размере 500%, но в последней редакции она снижена до 100%. Какой именно будет итоговая ставка, не имеет значения: практически вся торговля уже после 100% ввозных пошлин останавливается, не говоря уже о 500%. Поэтому любое число свыше 100 уже не имеет экономического значения, а касается лишь политического пиара.В прижизненном законопроекте карать предполагалось за покупку нефти, газа, продуктов нефтехимии и нефтепереработки, а также урана. В посмертном законопроекте круг запрещённых к закупке товаров сужен до нефти и газа.В первоначальной редакции под санкции могла попасть любая страна мира, но в актуальной редакции круг сужен до топ-5 покупателей российской нефти и газа. В этот перечень покупателей сырой нефти попадают Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. А главными импортёрами российского газа являются Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Европейские страны из списка должны выпасть уже к началу 2027 года, когда вступит в силу полный запрет на закупки трубопроводного газа из России, а нефть и нефтепродукты страны ЕС напрямую не закупают с начала 2023 года. Соответственно, список потенциальных жертв пошлин сокращается преимущественно до Индии и Китая. Впрочем, эти изменения ни на что не влияют: всё равно законопроект направлен против Нью-Дели и Пекина.Есть существенные различия в механизме принятия решения о применении норм законопроекта.Оригинальный законопроект предполагает обязанность ввести санкции против РФ без возможности последующей их отмены, а вот пошлины президент США мог бы отменить лишь раз для одной страны, товара или услуги, но не более чем на 180 дней и лишь в случае, если это отвечает интересам нацбезопасности США. Сами ограничения должны вводиться в случае совершения Россией одного из четырёх запрещённых действий: отказа от переговоров о мирном соглашении с Украиной, нарушения мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров, нового "военного вторжения на Украину" или "попытки свергнуть украинское правительство либо попытки подорвать его легитимность".Новый законопроект наделяет Трампа правом отменить санкции, а вот какие изменения претерпел механизм отмены пошлин для страны и претерпел ли вообще, пока неясно, так как новая редакция законопроекта ещё не опубликована официально, поэтому остаётся довольствоваться лишь выжимками из западных СМИ.Впрочем, между двумя редакциями законопроекта есть общие черты. Помимо пошлин против покупателей российской нефти и газа сохраняются ещё и санкции против России. Обе редакции предусматривают введение санкций в отношении теневого флота танкеров России, не зависящего от западных морских служб, российских финансовых учреждений, включая ЦБ РФ, а также в отношении крупнейших государственных энергетических проектов России, включая "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 1, 2 и 3".За и противТаким образом, посмертная редакция законопроекта стала узкоспециализированной, но изменения по сравнению с предыдущим законопроектом носят преимущественно косметический характер.Прижизненный законопроект Грэма поддержали 84 сенатора как от республиканцев, так и от демократов, а его посмертная версия нашла поддержку пока у 26 сенаторов. Впрочем, шансы на принятие проекта закона крайне высоки.Данный законопроект дипломатически дополняет действия Киева по принуждению России к капитуляции в рамках объявленной Владимиром Зеленским 40-дневной операции по ударам вглубь России с изоляцией Крыма. Поэтому лоббистов у него будет масса как внутри США, так и за их пределами, а киевская власть и европейцы сделают всё, чтобы повысить шансы на принятие законопроекта посредством лоббизма.Кроме того, это один из немногих законопроектов, по которому у демократов и республиканцев нет принципиальных расхождений. В США и ЕС всё ещё сильна уверенность в том, что Россию можно принудить к капитуляции посредством введения санкций, а инициатива Грэма является весьма серьёзным инструментом давления как на Россию, так и на её партнёров. И, прежде чем там признают необходимость учитывать интересы России, сперва испробуют все механизмы давления на неё.Главная преграда к принятию законопроекта — предоставление Трампу права, а не обязанности применять его положения. И если соответствующие изменения не будут внесены в законопроект коллегами Грэма, то их могут прописать и в альтернативных законопроектах: вместе с S.1241 в Палату представителей вносили законопроект H.R. 2548 с аналогичным содержанием.Однако — несмотря на внешне стройную логику законопроекта — есть ряд моментов, в которых он вступает в противоречие с реальностью.Во-первых, у администраций Джо Байдена и Трампа и так была и есть масса инструментов давления на Россию. Однако ни один из этих инструментов не привёл к приостановке боевых действий.Во-вторых, США уже предпринимали попытку надавить на Россию через её партнёров. Против Индии Трамп вводил пошлины летом прошлого года, а Нью-Дели и Вашингтон ведут переговоры по торговому соглашению. Никакого прорыва в переговорном процессе нет, а угроза введения пошлин потенциально может сорвать переговорный процесс. Давление на Китай и вовсе неэффективно, а сам Китай отвечает на американские ограничения как симметрично, так и асимметрично.В-третьих, введение пошлин против российской нефти в период крайней неопределённости вокруг Ирана приведёт к росту нефтяных котировок, что ударит в том числе и по самому Трампу, и по республиканцам, которым осенью предстоит пережить и без того непростые промежуточные выборы.Таким образом, России нужно быть готовой к тому, что законопроект в честь умершего Линдси Грэма будет принят, а Трамп использует угрозу применения его положений как инструмент давления на РФ — как напрямую, так и опосредованно через Китай и Индию.Российскую политику санкции не изменят, эффективность пошлин по отношению к Индии и Китаю под сомнением, а практическим эффектом от законопроекта станет лишь рост издержек российских компаний при торговле нефтью и газом, а также сокращение доходов федерального бюджета. Однако это тоже мало что изменит — украинский вопрос для России является экзистенциальным.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир зеленский