"Боекомплекты закончились": военный эксперт о критическом положении ВСУ под Купянском - 16.07.2026 Украина.ру
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"Боекомплекты закончились": военный эксперт о критическом положении ВСУ под Купянском
"Боекомплекты закончились": военный эксперт о критическом положении ВСУ под Купянском - 16.07.2026 Украина.ру
"Боекомплекты закончились": военный эксперт о критическом положении ВСУ под Купянском
На Купянском направлении ситуация для Заоскольской группировки ВСУ становится критической. Основные силы противника на восточном берегу Оскола долго держались только на ранее подготовленных запасах. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-07-16T05:15
2026-07-16T05:15
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Завершая анализ ситуации на Купянском направлении, Алёхин сообщил о критическом положении украинской группировки на восточном берегу Оскола.Он отметил, что группировка ВСУ на восточном берегу Оскола держалась исключительно за счет запасов. "Не секрет, что основные силы противника на восточному берегу Оскола долго держались только на запасах, ранее подготовленных для наступления на Луганскую область", — пояснил он.Эти арсеналы, по словам эксперта, полностью исчерпаны. "Боекомплекты, какими бы большими ни были арсеналы, закончились, а снабжение по воздуху и земле через реку и переправы на самом деле не обеспечивало даже минимальных потребностей", — отметил Алёхин.Попытки ВСУ доставлять боеприпасы, топливо и продовольствие через Оскол не могут покрыть даже базовые нужды. Снабжение осуществляется с перебоями, растут потери в технике и личном составе противника. Ситуация для Заоскольской группировки становится критической, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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"Боекомплекты закончились": военный эксперт о критическом положении ВСУ под Купянском

05:15 16.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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На Купянском направлении ситуация для Заоскольской группировки ВСУ становится критической. Основные силы противника на восточном берегу Оскола долго держались только на ранее подготовленных запасах. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Завершая анализ ситуации на Купянском направлении, Алёхин сообщил о критическом положении украинской группировки на восточном берегу Оскола.
Он отметил, что группировка ВСУ на восточном берегу Оскола держалась исключительно за счет запасов. "Не секрет, что основные силы противника на восточному берегу Оскола долго держались только на запасах, ранее подготовленных для наступления на Луганскую область", — пояснил он.
Эти арсеналы, по словам эксперта, полностью исчерпаны. "Боекомплекты, какими бы большими ни были арсеналы, закончились, а снабжение по воздуху и земле через реку и переправы на самом деле не обеспечивало даже минимальных потребностей", — отметил Алёхин.
Попытки ВСУ доставлять боеприпасы, топливо и продовольствие через Оскол не могут покрыть даже базовые нужды. Снабжение осуществляется с перебоями, растут потери в технике и личном составе противника. Ситуация для Заоскольской группировки становится критической, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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